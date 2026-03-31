दुनिया में तेल का 'खेल': सबसे ज्यादा कहां होता है उत्पादन और कौन करता है सबसे अधिक खपत?
वैश्विक बाजारों में इन दिनों कच्चे तेल की कीमतों में भारी अस्थिरता बनी हुई है। खाड़ी क्षेत्र यानी मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध और तनाव का सीधा प्रभाव तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। यह क्षेत्र विश्व का प्रमुख तेल उत्पादक इलाका माना जाता है, लेकिन वैश्विक खपत की बात करें तो एशिया सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
वैश्विक बाजारों में इन दिनों कच्चे तेल की कीमतों में भारी अस्थिरता बनी हुई है। खाड़ी क्षेत्र यानी मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध और तनाव का सीधा प्रभाव तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। यह क्षेत्र विश्व का प्रमुख तेल उत्पादक इलाका माना जाता है, लेकिन वैश्विक खपत की बात करें तो एशिया सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वर्तमान में तेल की कीमतों में गिरावट कम और बढ़ोतरी अधिक देखी जा रही है। यही कारण है कि इस वक्त हर देश परेशान हैं
ईरान से जुड़े युद्ध की खबरों के बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें विश्व के तेल उत्पादन और खपत के भौगोलिक विभाजन को उजागर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर अमेरिका और पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व) कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा पैदा करते हैं, जबकि एशिया इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता क्षेत्र है। परिवहन क्षेत्र में तेल की खपत लगभग 40 प्रतिशत है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन गई है।
सबसे अधिक उत्पादन करने वाले क्षेत्र
- पश्चिम एशिया: 31%
- यूरेसिया : 30%
- उत्तरी अमेरिका : 22%
- अफ्रीका : 9%
- यूरोप : 8%
सबसे अधिक खपत करने वाले क्षेत्र
- एशिया : 38%
- उत्तरी अमेरिका : 22%
- यूरोप : 14%
- यूरेसिया : 8%
- अफ्रीका : 6%
- पश्चिम एशिया : 5%
रिपोर्ट में बताया गया है कि एशिया में कच्चे तेल की मांग तेजी से बढ़ रही है, जबकि उत्पादन मुख्य रूप से मध्य पूर्व और उत्तर अमेरिका पर निर्भर है। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में असंतुलन बढ़ रहा है। जानकारों का मानना है कि यह भौगोलिक विभाजन भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा, कीमतों में उतार-चढ़ाव और जलवायु परिवर्तन नीतियों को गहराई से प्रभावित कर सकता है।
इसके अलावा, रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि परिवहन क्षेत्र अभी भी तेल पर सबसे ज्यादा निर्भर है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर तेजी से संक्रमण की आवश्यकता और बढ़ गई है। वहीं, जानकारों का कहना है कि मध्य पूर्व में जारी संघर्ष यदि लंबा खिंचा तो तेल की कीमतें और ऊंची जा सकती हैं, जिसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। साथ ही वैश्विक स्तर पर तेल उत्पादन और खपत के बीच बढ़ता यह अंतर ऊर्जा बाजार को और अस्थिर बना रहा है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें