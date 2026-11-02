कम से कम AI से तस्वीर तो ठीक से बनवा लेते, कांग्रेस की रामलीला मैदान रैली पर किरन रिजीजू का तंज

भाजपा ने रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली को फ्लॉप बताया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि मैदान का 55 प्रतिशत हिस्सा खाली था और 28 हजार कुर्सियों में से हजारों कुर्सियां खाली पड़ी थीं।

दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली सुपरहिट हुई या फ्लॉप इसे लेकर बयानबाजी जारी है। कांग्रेस ने जहां इसे ‘सफल’ बनाने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया है, वहीं भाजपा ने रैली की खाली कुर्सियां गिनवा दीं। इस बीच अब कांग्रेस एक तस्वीर को लेकर फंस गई है। केंद्रीय मंत्री किरन रिजीजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इशारों इशारों में कहा है कि कांग्रेस ने रैली में भीड़ दिखाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तस्वीर बनवाई है।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस पर तंज कसा। तेलंगाना से कांग्रेस सांसद वमशी गड्डम और अन्य नेताओं द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरों को शेयर करते हुए किरेन रिजीजू ने एक्स पर लिखा, "रामलीला मैदान में भारी भीड़ दिखाने लिए कांग्रेस पार्टी को कम से कम AI से बनी तस्वीर तो ठीक से तैयार करनी चाहिए थी।”

राहुल-सोनिया के चेहरे भी दिखे अलग किरेन रिजीजू के अलावा सोशल मीडिया पर कई अन्य यूजर्स ने भी इन तस्वीरों को एआई जनरेटेड बताया। दरअसल तस्वीर को ध्यान से देखने पर इसमें कई खामियां नजर आ रही हैं। इस तस्वीर में मंच पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पोस्टर दिख रहे हैं। लेकिन असल में यह मंच रामलीला मैदान के मंच से काफी अलग है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के चेहरे भी अलग नजर आ रहे हैं।

भाजपा ने बताया फ्लॉप इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और लोकसभा सांसद डॉ संबित पात्रा ने रविवार को एक प्रेस वार्ता में इंडिया गठबंधन की रैली को फ्लॉप बताया। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के 10 लाख लोगों के जुटने का दावा का पोल खुल गया है। उन्होंने दावा किया कि मैदान का 55 प्रतिशत हिस्सा खाली था और 28 हजार कुर्सियों में से हजारों कुर्सियां खाली पड़ी थीं।

संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी और उनकी टीम ने रामलीला मैदान में 10 लाख लोगों के आने का दावा किया था। कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल और पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी 10 लाख लोगों के जुटने की बात कही थी। रामलीला मैदान लगभग 10 से 12 एकड़ में फैला है। मैदान में बने मंच और उसके सामने के 'डी' घेरे ने लगभग 15 प्रतिशत जगह घेर रखी थी। इसके अलावा, लगभग 40 प्रतिशत हिस्से को व्यू कटर यानी टेंट लगाकर ढक दिया गया था ताकि उसके पीछे का खाली स्थान दिखाई न दे। तस्वीरों में स्पष्ट दिख रहा है कि मैदान का पिछला पूरा हिस्सा खाली था। वहां न कोई कुर्सी थी और ना ही किसी प्रकार की व्यवस्था थी।