रोडवेज बस की लाइट खराब, कंडक्टर जला रहा मोबाइल का टॉर्च; राम भरोसे यात्री

वायरल वीडियो में सड़क पूरी तरह अंधेरे में डूबी नजर आती है। ऐसे मुश्किल हालात में बस ड्राइवर गाड़ी को चलाता दिखाई देता है, जबकि कंडक्टर मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर सामने का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है।

कल्याण कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (KKRTC) की एक बस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें बस को खराब हेडलाइट के बावजूद रात में सड़क पर चलते देखा जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, यह बस कलबुर्गी शहर से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित चिंचोली के लिए अंतिम बार जा रही थी। यात्रा के दौरान बस की हेडलाइट ने अचानक काम करना बंद कर दिया। इसके बावजूद बस को बीच रास्ते में रोकने के बजाय ड्राइवर ने सफर जारी रखा।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई है। बस ड्राइवर सावधानी के साथ गाड़ी चलाते नजर आ रहा है। इस दौरान कंडक्टर अपने मोबाइल फोन का टॉर्च जलाकर सामने की सड़क दिखाने की कोशिश करता है। हालांकि मोबाइल की हल्की रोशनी से सड़क साफ दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बावजदू बस को रोकने का फैसला नहीं लिया गया।

वीडियो देखने के बाद भड़के लोग रिपोर्ट में बताया गया कि हेडलाइट कब खराब हुई, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। बस नहीं रुकने से यात्रियों के सामने यात्रा जारी रखने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इस घटना ने सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा और बसों के रखरखाव को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। वीडियो देखने के बाद इंटरनेट यूजर्स भी आपत्ति जता रहे हैं। इसे गंभीर लापरवाही का मामला बताया गया है। फिलहाल इस मामले में संबंधित परिवहन निगम की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

दूसरी ओर, बारिश की कमी और घटते भूजल स्तर का हवाला देते हुए बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया है। इसने शहर के कुछ हिस्सों में पानी की कमी की आशंका के बीच पेयजल की बर्बादी को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी की है। बोर्ड ने कहा कि कम बारिश की वजह से कई इलाकों में भूजल का स्तर गिर गया है, इसलिए बेंगलुरु के 1.4 करोड़ लोगों को समान रूप से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नागरिकों का सहयोग जरूरी है।