KISS छात्र की मौत निकली हत्या, 'दाल' गिरने के चलते सहपाठियों ने ही घोंटा गला; स्कूल ने छिपाई वजह

संक्षेप: ओडिशा के KISS संस्थान में 14 वर्षीय छात्र की हत्या का मामला सामने आया है। सहपाठियों के बीच दाल गिरने को लेकर विवाद के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या की गई। स्कूल प्रशासन ने पहले इसे दुर्घटना बताया, लेकिन जांच में हत्या की पुष्टि हुई है।

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (KISS) में कक्षा 9 के एक 14 वर्षीय आदिवासी छात्र की रहस्यमय मौत ने बड़ा मोड़ ले लिया है। पुलिस ने बुधवार को खुलासा किया कि 14 वर्षीय छात्र शिवा मुंडा की मौत दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी। पुलिस के मुताबिक, छात्र की हत्या उसके ही तीन नाबालिग सहपाठियों ने कथित तौर पर दाल गिरने को लेकर हुए विवाद के बाद की।

छात्र शिवा मुंडा ओडिशा के केंदुझर जिले के टिकरगुमुरा गांव का निवासी था। उसकी 12 दिसंबर को KIMS मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, भुवनेश्वर में मौत हो गई थी। इससे पहले केआईएसएस प्रशासन ने दावा किया था कि छात्र की मौत छात्रावास के बाथरूम में फिसलने से हुई।

बाथरूम में पीटकर और गला घोंटकर हत्या मामले की जांच कर रही इन्फोसिटी थाना पुलिस के अनुसार, छात्रावास के वॉशरूम में पहले शिवा के साथ मारपीट की गई और फिर उसका गला घोंट दिया गया। यह वारदात कथित तौर पर भोजन के दौरान दाल गिरने को लेकर हुए विवाद के बाद हुई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर यह सामने आया है कि यह मामला हत्या (हॉमिसाइडल वायलेंस) का है, न कि किसी दुर्घटनावश गिरने का।

तीन नाबालिग आरोपी सुधार गृह भेजे गए इस मामले में तीन नाबालिग छात्रों को हिरासत में लेकर खुर्दा जिले के किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें सुधार गृह (ऑब्जर्वेशन होम) भेज दिया गया है।

गवाहों को धमकाने के आरोप में केआईएसएस के 8 अधिकारी गिरफ्तार मामले में एक और गंभीर मोड़ तब आया जब भुवनेश्वर के पुलिस आयुक्त सुरेश देवदत्त सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केआईएसएस के 8 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में केआईएसएस के अतिरिक्त सीईओ प्रमोद पात्र और कई शिक्षक शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, इन पर नाबालिग गवाहों को डराने-धमकाने, अपराध को छिपाने और सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप हैं।

सात डॉक्टरों से पूछताछ पुलिस ने यह भी बताया कि KIMS अस्पताल में छात्र का इलाज करने वाले सात डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है। यह जांच की जा रही है कि इलाज और मेडिकल प्रक्रिया में किसी तरह की लापरवाही या जानकारी छिपाने की कोशिश तो नहीं हुई।

पिता ने लगाए गंभीर आरोप छात्र के पिता रघुनाथ मुंडा ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में आरोप लगाया कि केआईएसएस प्रशासन ने उन्हें शुक्रवार सुबह फोन कर सिर्फ यह बताया कि उनका बेटा बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। बाद में उसकी मौत की सूचना दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि न तो केआईएसएस प्रशासन और न ही KIMS अस्पताल ने उन्हें इलाज से जुड़े दस्तावेज, डिस्चार्ज समरी या मौत के कारण से संबंधित कोई लिखित जानकारी दी। उनका यह भी कहना है कि पोस्टमॉर्टम के बिना ही शव सौंप दिया गया। इन्हीं आरोपों को लेकर सिबा के परिवार ने उसके शव के साथ केंदुझर कलेक्टरेट के बाहर प्रदर्शन भी किया था।