Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsKISS student found dead last week was killed by classmates over spilt dal say police
KISS छात्र की मौत निकली हत्या, 'दाल' गिरने के चलते सहपाठियों ने ही घोंटा गला; स्कूल ने छिपाई वजह

KISS छात्र की मौत निकली हत्या, 'दाल' गिरने के चलते सहपाठियों ने ही घोंटा गला; स्कूल ने छिपाई वजह

संक्षेप:

ओडिशा के KISS संस्थान में 14 वर्षीय छात्र की हत्या का मामला सामने आया है। सहपाठियों के बीच दाल गिरने को लेकर विवाद के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या की गई। स्कूल प्रशासन ने पहले इसे दुर्घटना बताया, लेकिन जांच में हत्या की पुष्टि हुई है।

Dec 18, 2025 07:57 am ISTAmit Kumar हिन्दुस्तान टाइम्स, देबब्रत मोहंती, भुवनेश्वर
share Share
Follow Us on

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (KISS) में कक्षा 9 के एक 14 वर्षीय आदिवासी छात्र की रहस्यमय मौत ने बड़ा मोड़ ले लिया है। पुलिस ने बुधवार को खुलासा किया कि 14 वर्षीय छात्र शिवा मुंडा की मौत दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी। पुलिस के मुताबिक, छात्र की हत्या उसके ही तीन नाबालिग सहपाठियों ने कथित तौर पर दाल गिरने को लेकर हुए विवाद के बाद की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

छात्र शिवा मुंडा ओडिशा के केंदुझर जिले के टिकरगुमुरा गांव का निवासी था। उसकी 12 दिसंबर को KIMS मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, भुवनेश्वर में मौत हो गई थी। इससे पहले केआईएसएस प्रशासन ने दावा किया था कि छात्र की मौत छात्रावास के बाथरूम में फिसलने से हुई।

बाथरूम में पीटकर और गला घोंटकर हत्या

मामले की जांच कर रही इन्फोसिटी थाना पुलिस के अनुसार, छात्रावास के वॉशरूम में पहले शिवा के साथ मारपीट की गई और फिर उसका गला घोंट दिया गया। यह वारदात कथित तौर पर भोजन के दौरान दाल गिरने को लेकर हुए विवाद के बाद हुई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर यह सामने आया है कि यह मामला हत्या (हॉमिसाइडल वायलेंस) का है, न कि किसी दुर्घटनावश गिरने का।

तीन नाबालिग आरोपी सुधार गृह भेजे गए

इस मामले में तीन नाबालिग छात्रों को हिरासत में लेकर खुर्दा जिले के किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें सुधार गृह (ऑब्जर्वेशन होम) भेज दिया गया है।

गवाहों को धमकाने के आरोप में केआईएसएस के 8 अधिकारी गिरफ्तार

मामले में एक और गंभीर मोड़ तब आया जब भुवनेश्वर के पुलिस आयुक्त सुरेश देवदत्त सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केआईएसएस के 8 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में केआईएसएस के अतिरिक्त सीईओ प्रमोद पात्र और कई शिक्षक शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, इन पर नाबालिग गवाहों को डराने-धमकाने, अपराध को छिपाने और सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप हैं।

सात डॉक्टरों से पूछताछ

पुलिस ने यह भी बताया कि KIMS अस्पताल में छात्र का इलाज करने वाले सात डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है। यह जांच की जा रही है कि इलाज और मेडिकल प्रक्रिया में किसी तरह की लापरवाही या जानकारी छिपाने की कोशिश तो नहीं हुई।

पिता ने लगाए गंभीर आरोप

छात्र के पिता रघुनाथ मुंडा ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में आरोप लगाया कि केआईएसएस प्रशासन ने उन्हें शुक्रवार सुबह फोन कर सिर्फ यह बताया कि उनका बेटा बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। बाद में उसकी मौत की सूचना दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि न तो केआईएसएस प्रशासन और न ही KIMS अस्पताल ने उन्हें इलाज से जुड़े दस्तावेज, डिस्चार्ज समरी या मौत के कारण से संबंधित कोई लिखित जानकारी दी। उनका यह भी कहना है कि पोस्टमॉर्टम के बिना ही शव सौंप दिया गया। इन्हीं आरोपों को लेकर सिबा के परिवार ने उसके शव के साथ केंदुझर कलेक्टरेट के बाहर प्रदर्शन भी किया था।

केआईएसएस प्रशासन ने टिप्पणी से किया इनकार

जब इस पूरे मामले पर हिंदुस्तान टाइम्स (HT) ने केआईएसएस प्रशासन से प्रतिक्रिया मांगी, तो संस्थान के अधिकारियों ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इस बीच, ओडिशा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि यह साबित होता है कि छात्र की मौत अप्राकृतिक कारणों से हुई है, तो केआईएसएस प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
Odisha Crime News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।