किश्तवाड़ में कैसे पहाड़ से आई आफत? सामने आया खौफनाक वीडियो; भागते दिखे लोग

किश्तवाड़ के चशोटी गांव में बादल फटने के बाद आई आपदा में कम से कम 60 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 11:45 AM
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सुदूर गांव चशोती में बादल फटने से मची तबाही में कम से कम 60 लोगों की मौत और 100 से अधिक लोगों के घायल होने की पुष्टि की गई है। तीसरे दिन भी यहां राहत और बचाव का काम जारी है। इस प्राकृतिक आपदा का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से अचानक जल सैलाब अपने साथ पत्थरों और पेड़ों को लेकर पूरे गांव को साफ करता हुआ नीचे उतरता है। इसके बाद वहां माछिल माता के दर्शन के लिए जा रहे यात्रियों में भी अफरा-तफरी मच जाती है और वे जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। वहीं कुछ लोग इसका वीडियो भी बना रहे थे।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सैलाब में कम से कम 100 लोगों के बहने और मलबे के नीचे दबने की आशंका है। मरने वालों में सीआईएसएफ और एसपीओ के दो जवान भी शामिल हैं।

सोशल मीडिया पर एक और भी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग सैलाब देखने के बाद बेहद घबरा जाते हैं और वे अपने वाहनों से नीचे आ जाते हैं। इसके बाद वे 'जय माता दी और जय चंडी माता' कहते हुए इधर-उधर जान बचाने के लिए भागने लगते हैं।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात के साथ शुक्रवार देर रात आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया और पुलिस, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), स्थानीय प्रशासन और ऊंचाई वाले इलाकों में स्थानीय स्वयंसेवकों द्वारा किए जा रहे बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। अब तक 46 शवों की शिनाख्त हो चुकी है और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। इस बीच, 75 लोगों के लापता होने की सूचना उनके परिवारों ने दी है।

अचानक आई बाढ़ के कारण कम से कम 16 आवासीय मकान एवं सरकारी इमारतें, तीन मंदिर, चार पवन चक्की, 30 मीटर लंबा एक पुल तथा 12 से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। माछिल माता यात्रा शनिवार को लगातार तीसरे दिन स्थगित रही। यह मंदिर 9,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और यहां तक पहुंचने का 8.5 किलोमीटर का रास्ता किश्तवाड़ शहर से लगभग 90 किलोमीटर दूर चशोती से शुरू होता है। बचाव कार्य तेज करने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा लगभग 12 जेसीबी को तैनात किया गया है और एनडीआरएफ द्वारा विशेष उपकरणों व श्वान दस्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने दौरे के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘लंबी और थका देने वाली इस चढ़ाई के बाद, मैं किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाह हुए स्थल पर पहुंचा... काफी रात हो गई थी।’ उनके साथ पुलिस महानिदेशक भी मौजूद थे और उन्हें जारी बचाव एवं राहत कार्यों की जानकारी दी गई।

