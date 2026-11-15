'शहीद जवानों के शव डंपर में लाए गए, ताबूत तक नहीं मिला', बीजेपी विधायक का आरोप

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में बीजेपी विधायक शगुन परिहार इस घटना को लेकर बेहद भावुक और रोती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में वे शवों के प्रति बरती गई इस लापरवाही को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कड़ी आलोचना कर रही हैं।

बीजेपी विधायक शगुन परिहार इस घटना को लेकर बेहद भावुक और रोती हुई नजर आ रही हैं।

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स (SPO) के शवों को कथित तौर पर बिना ताबूत के एक डंपर ट्रक में भरकर उनके पैतृक गांव ले जाया गया। किश्तवाड़ से भाजपा विधायक शगुन परिहार ने यह गंभीर आरोप लगाते हुए इसे शहीद जवानों का सीधा अपमान बताया है।

शुक्रवार को दाछन इलाके के केयार गांव में शहीद जवानों- रशपाल सिंह और बॉबी चंद का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर विधायक शगुन परिहार और जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा भी मौजूद थे और उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में शगुन परिहार इस घटना को लेकर बेहद भावुक और रोती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में वे शवों के प्रति बरती गई इस लापरवाही को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कड़ी आलोचना कर रही हैं।

जंगल में गोलियों से छलनी मिले थे शव, हथियार भी गायब यह पूरा घटनाक्रम बुधवार दोपहर को शुरू हुआ था, जब मरवाह के देहरना जंगल इलाके में गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी थीं। इसके बाद से ही दोनों जवान लापता थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान गुरुवार सुबह दाछन के जंगल में उस जगह से करीब दो किलोमीटर दूर दोनों के शव बरामद हुए, जहां से वे गायब हुए थे।

सूत्रों के मुताबिक, दोनों जवानों को कई गोलियां मारी गई थीं और उनके सर्विस हथियार भी मौके से गायब थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों जवान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) का हिस्सा थे और बसनन में तैनात सेना की एक टुकड़ी की जगह ड्यूटी संभालने के लिए जा रहे थे।

फिलहाल सुरक्षाबलों ने हमलावरों की तलाश के लिए पूरे इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और अधिकारी इस हमले के पीछे आतंकी कनेक्शन की जांच कर रहे हैं।

परिवार ने की CBI जांच की मांग जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के कियार गांव में 2004 में आखिरी बार हत्या की घटनाएं सामने आई थीं, अब दो दशक से अधिक समय बाद गांव में फिर आतंक की वापसी हुई है। बृहस्पतिवार को गोलियों से छलनी दो एसपीओ के शव मिलने से स्थानीय लोगों को अतीत के हमलों की यादें ताजा हो गई हैं और उनमें फिर से डर पैदा हो गया है।

मृतक एसपीओ के परिवारों ने हत्याओं की CBI से जांच कराने, सुरक्षा में कथित चूक के लिए जवाबदेही तय करने और आतंकवादी खतरे से निपटने के लिए इलाके में तत्काल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।