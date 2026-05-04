किसानों का कर्ज होगा माफ, जिसने वादा किया वही बनने जा रहा सीएम; केवल इन लोगों को मिलेगा लाभ

थलपति विजय की पार्टी TVK ने तमिलनाडु चुनाव में 5 एकड़ तक के किसानों की कर्जमाफी और MSP का मास्टरस्ट्रोक चला है। जानें किसे मिलेगा लाभ, इसका पूरा अर्थशास्त्र और चुनावी राजनीति पर इसका सीधा असर।

तमिलनाडु की राजनीति में दशकों से चला आ रहा DMK और AIADMK का वर्चस्व अब एक नई चुनौती का सामना कर रहा है। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय थलपति ने अपनी नई पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) के जरिए ऐसा सियासी दांव चला है, जिसने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। उनका 95 पन्नों का घोषणापत्र महज एक चुनावी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक सटीक 'पॉलिटिकल स्क्रिप्ट' साबित हुआ है। इस पूरी स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा 'क्लाइमेक्स' है- किसानों की कर्जमाफी और एमएसपी (MSP) की गारंटी। खबर लिखे जाने तक विजय की पार्टी 234 सदस्यीय विधानसभा में अकेले 109 सीटों पर आगे चल रही है। ऐसे में विजय का सीएम बनना लगभग तय है। आइए समझते हैं कि आखिर इस एक वादे ने कैसे ग्रामीण तमिलनाडु में विजय को 'सुपरस्टार' से 'जननेता' बना दिया, किसानों की असली समस्याएं क्या हैं, और राज्य के खजाने पर इस लोकलुभावन वादे का क्या असर पड़ेगा।

कर्जमाफी का फॉर्मूला: केवल इन किसानों को मिलेगा लाभ विजय की पार्टी ने कर्जमाफी का वादा 'ब्लांकेट वेवर' यानी सभी के लिए बिना किसी शर्त के रूप में नहीं किया है, बल्कि इसे रणनीतिक रूप से लक्षित किया है। TVK के घोषणापत्र के अनुसार, केवल 5 एकड़ तक की जमीन वाले छोटे और सीमांत किसानों का ही कर्ज माफ किया जाएगा। तमिलनाडु में 5 एकड़ से कम जमीन वाले छोटे और सीमांत किसान कुल किसानों का लगभग 92% हिस्सा हैं।

इसका सीधा अर्थ यह है कि विजय ने उस 92% साइलेंट वोटबैंक को साध लिया है, जो वास्तव में कर्ज के बोझ तले सबसे ज्यादा दबा है और चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाता है। कर्जमाफी के अलावा, मेनिफेस्टो में धान के लिए 3,500 रुपये प्रति क्विंटल और गन्ने के लिए 4,500 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी भी दी गई है, जिसने कृषि बहुल इलाकों में भारी प्रभाव डाला।

तमिलनाडु के किसानों की असली समस्याएं और कर्ज का मकरजाल तमिलनाडु का किसान कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। केवल कर्जमाफी ही समस्या का स्थायी हल नहीं है, क्योंकि इसके पीछे गहरे ढांचागत कारण मौजूद हैं।

लागत में भारी वृद्धि: उर्वरकों (फर्टिलाइजर) को नियंत्रण मुक्त किए जाने के बाद से कृषि उत्पादन की लागत में भारी इजाफा हुआ है।

एमएसपी का गणित: जबकि इनपुट लागत कई गुना बढ़ गई है, धान और अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है, जिससे किसानों का लाभ मार्जिन लगातार घटता गया है।

जलवायु परिवर्तन और सूखा: तमिलनाडु अक्सर गंभीर सूखे और बेमौसम बारिश की मार झेलता है, जिससे फसलें बर्बाद होती हैं और किसान अपना पिछला कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं।

सामाजिक खर्च: कृषि घाटे के अलावा, सामाजिक समारोहों (जैसे शादी-ब्याह), घरेलू उपभोग, खराब स्वास्थ्य और परिवार के बड़े आकार के कारण भी किसान अनुत्पादक कार्यों के लिए कर्ज लेते हैं और इस जाल में फंसते जाते हैं।

आंकड़ों की जुबानी: किसानों पर कर्ज का भारी बोझ तमिलनाडु के डेल्टा जिलों (जो राज्य का चावल उत्पादन क्षेत्र है) के कई किसान सहकारी समितियों द्वारा फसल ऋण वितरण में देरी के कारण निजी साहूकारों और सूक्ष्म वित्त फर्मों का सहारा लेने के लिए विवश हैं, जो 36 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक ब्याज दर वसूलते हैं। हताश और परेशान होकर, कई किसान अपनी गिरवी रखी संपत्तियां भी खो देते हैं।

विभिन्न जिलों के किसानों ने चिंता व्यक्त की थी कि सहकारी समितियां ऋण स्वीकृत करने से पहले कई दस्तावेजों की मांग कर रही हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है बैंकों से बकाया न होने का प्रमाण पत्र। इस नौकरशाही प्रक्रिया में अक्सर कई सप्ताह लग जाते हैं, तब तक किसान अपनी जमीन बुवाई के लिए तैयार कर चुके होते हैं।

किसानों पर कर्ज का आंकड़ा डराने वाला है और विजय ने बिल्कुल सही समय पर इसी दुखती रग पर हाथ रखा है। कुछ आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु में किसानों पर कुल कर्ज का बोझ 5,06,290.45 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था, जो कि पूरे दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे अधिक है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के एक आंकड़े के मुताबिक, 2015-16 से 2020-21 के बीच महज छह सालों में तमिलनाडु के किसानों के बकाया ऋण की राशि में 68% की चिंताजनक वृद्धि देखी गई थी। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि किसान पीढ़ियों से कर्ज के जिस दुष्चक्र में फंसे हैं, उससे निकलने के लिए उन्हें एक 'संजीवनी' की तलाश थी।

राज्य के खजाने पर कितना पड़ेगा बोझ? (अर्थशास्त्र का सच) विजय का यह वादा राजनीतिक रूप से भले ही 'मास्टरस्ट्रोक' साबित हुआ हो, लेकिन आर्थिक रूप से यह किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों के अनुसार, तमिलनाडु का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 35,67,818 करोड़ रुपये आंका गया है। राज्य पहले से ही राजकोषीय दबाव में है, और 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा 1,06,968 करोड़ रुपये (GSDP का 3%) रहने का लक्ष्य रखा गया है। खजाने पर दबाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2025-26 में राज्य सरकार को केवल अपना पुराना कर्ज चुकाने के लिए 47,040 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। अर्थशास्त्रियों का स्पष्ट मानना है कि कर्जमाफी अल्पकालिक राहत तो देती है, लेकिन इससे खजाने पर इतना बोझ पड़ता है कि अंततः सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अन्य प्रमुख विकास कार्यों के बजट में कटौती करनी पड़ती है।