Kisan Andolan LIVE: किसान आंदोलन के समर्थन में उतरा SKM, आज काला दिवस का ऐलान

Kisan Andolan live updates: बार्डर पर प्रदर्शनकारी किसान संगठन एसकेएम-गैर राजनीतिक दिल्ली कूच को दो दिनों के लिए स्थगति कर दिया है और शुक्रवार को वह अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे।

Patiala: Smoke rises from tear gas being fired upon the protesting farmers during their 'Delhi Chalo' march, near the Punjab-Haryana Shambhu Border, in Patiala district, Wednesday, Feb. 21, 2024. (PTI Photo) (PTI02_21_2024_000149B)

Published By: Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Fri, 23 Feb 2024 06:42 AM Kisan Andolan LIVE Updates: संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) एमएसपी पर गारंटी कानून सहित अन्य मांगों को लेकर पंजाब-हरियाण बार्डर पर आंदोलनरत किसान संगठनों के समार्थन में उतर आया है। बार्डर पर युवा किसान की मौत के विरोध में एसकेएम ने शुक्रवार को काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। इसके साथ किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे हालांकि इस दौरान सड़कों को जाम नहीं किया जाएगा। वही, बार्डर पर प्रदर्शनकारी किसान संगठन एसकेएम-गैर राजनीतिक दिल्ली कूच को दो दिनों के लिए स्थगति कर दिया है और शुक्रवार को वह अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। एसकेएम प्रदर्शनकारी युवा किसान की मौत को लेकर बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की मांग की है। इसके साथ ही इस घटना के विरोध में शुक्रवार को काला दिवस मनाने के साथ ही ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। किसान आदोलन से जुड़े हर अपडेट्स के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ बने रहें। Fri, 23 Feb 2024 06:42 AM Fri, 23 Feb 2024 06:42 AM Kisan Andolan LIVE: प्रदर्शनकारी की मौत पर भड़के किसान, हत्या का केस दर्ज करने की मांग Kisan Andolan LIVE: एमएसपी सहित विभिन्न मांगों को लेकर कई दिनों से दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस कर्मियों के बीच बुधवार को कई बार झड़प हुई थी, जिसमें एक युवा प्रदर्शनकारी शुभकरण की मौत हो गई। घटना के बाद किसानों में रोष है। किसानों ने प्रदर्शनकारी की मौत के मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। Fri, 23 Feb 2024 06:41 AM Fri, 23 Feb 2024 06:41 AM Kisan Andolan LIVE: 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत Kisan Andolan LIVE: एसकेएम दिल्ली चलो मार्च का हिस्सा नहीं है लेकिन वह इसका समर्थन कर रहा है। उसने केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-21 में किसान आंदोलन की अगुवाई थी। चंडीगढ़ में एक बैठक के बाद एसकेएम ने कहा कि किसान 26 फरवरी को राजमार्गों पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत करेंगे। इस दौरान किसान पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के पुतले फूंकेंगे। Fri, 23 Feb 2024 06:40 AM Fri, 23 Feb 2024 06:40 AM Kisan Andolan LIVE: हरियाणा पुलिस और पंजाब के किसानों के बीच झड़प में एक की मौत Kisan Andolan LIVE: हरियाणा पुलिस और पंजाब के किसानों के बीच बुधवार को हुई झड़प में किसान शुभकरण सिंह (21) की मौत हो गई थी। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे किसानों को पंजाब के संगरूर जिले में खनौरी सीमा बिंदु पर रोक रखा है।