Kiren Rijiju shares screenshot Haris Rauf knocked-out off-stump Jasprit Bumrah gesture 'पाकिस्तान इसी सजा का हकदार', जसप्रीत बुमराह के प्लेन सेलिब्रेशन पर बोले किरेन रिजिजू, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsKiren Rijiju shares screenshot Haris Rauf knocked-out off-stump Jasprit Bumrah gesture

'पाकिस्तान इसी सजा का हकदार', जसप्रीत बुमराह के प्लेन सेलिब्रेशन पर बोले किरेन रिजिजू

फाइनल में भारत की रोमांचक जीत के बाद पुरस्कार समारोह में नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। भारतीय टीम ने एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख और पाकिस्तानी मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 11:05 AM
share Share
Follow Us on
'पाकिस्तान इसी सजा का हकदार', जसप्रीत बुमराह के प्लेन सेलिब्रेशन पर बोले किरेन रिजिजू

एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर 9वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इस मैच में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का 'प्लेन डाउन' जश्न सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बुमराह ने पाकिस्तान के हारिस रऊफ का ऑफ-स्टंप उखाड़ने के बाद यह इशारा किया। रऊफ के सुपर फोर मुकाबले में भारतीय प्रशंसकों की ओर किए गए उकसावे भरे 'प्लेन डाउन' इशारे का यह जवाब था। रऊफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से 6 भारतीय जेट गिराने के बेबुनियाद दावे की ओर इशारा किया था।

ये भी पढ़ें:फाइनल में भारत के राष्ट्रगान के वक्त शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की घटिया हरकत

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जसप्रीत बुमराह के इस जश्न और रऊफ के उखड़े स्टंप की तस्वीर साझा की है। उन्होंने X पर लिखा, 'पाकिस्तान को यह सजा मिलनी ही थी।' मालूम हो कि यह टूर्नामेंट कई विवादों से घिरा रहा। पहलगाम आतंकी हमल में 26 मासूमों की जान चली गई थी। इस हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। भारतीय टीम ने मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा, सुपर फोर में रऊफ के उकसावे भरे इशारे ने भी तनाव बढ़ाया।

ट्रॉफी समारोह में भी हुआ हंगामा

फाइनल में भारत की रोमांचक जीत के बाद पुरस्कार समारोह में नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। भारतीय टीम ने एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख और पाकिस्तानी मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। आखिरकार, नकवी मंच से चले गए और भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर भारतीय टीम को बधाई देते हुए लिखा, 'खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर। नतीजा वही - भारत की जीत! हमारे क्रिकेटरों को बधाई।' गृह मंत्री अमित शाह ने इसे शानदार जीत करार दिया। उन्होंने कहा, 'हमारे खिलाड़ियों की जोशीली ऊर्जा ने एक बार फिर प्रतिद्वंद्वियों को उड़ा दिया। भारत हर क्षेत्र में जीत के लिए नियत है।'

India Pakistan Cricket अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।