'पाकिस्तान इसी सजा का हकदार', जसप्रीत बुमराह के प्लेन सेलिब्रेशन पर बोले किरेन रिजिजू

फाइनल में भारत की रोमांचक जीत के बाद पुरस्कार समारोह में नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। भारतीय टीम ने एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख और पाकिस्तानी मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया।

एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर 9वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इस मैच में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का 'प्लेन डाउन' जश्न सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बुमराह ने पाकिस्तान के हारिस रऊफ का ऑफ-स्टंप उखाड़ने के बाद यह इशारा किया। रऊफ के सुपर फोर मुकाबले में भारतीय प्रशंसकों की ओर किए गए उकसावे भरे 'प्लेन डाउन' इशारे का यह जवाब था। रऊफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से 6 भारतीय जेट गिराने के बेबुनियाद दावे की ओर इशारा किया था।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जसप्रीत बुमराह के इस जश्न और रऊफ के उखड़े स्टंप की तस्वीर साझा की है। उन्होंने X पर लिखा, 'पाकिस्तान को यह सजा मिलनी ही थी।' मालूम हो कि यह टूर्नामेंट कई विवादों से घिरा रहा। पहलगाम आतंकी हमल में 26 मासूमों की जान चली गई थी। इस हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। भारतीय टीम ने मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा, सुपर फोर में रऊफ के उकसावे भरे इशारे ने भी तनाव बढ़ाया।