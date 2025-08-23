राहुल गांधी सुर्खियां बटोरने के लिए कर रहे बेतुकी बातें, इससे वोट बैंक नहीं बनेगा: किरेन रिजिजू

केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'कांग्रेस और उसके सहयोगियों को महाराष्ट्र चुनाव में बुरी तरह हार मिली। उन्होंने चुनाव आयोग से मतदाता सूची की समीक्षा करने और फर्जी नाम हटाने की मांग की थी। आप देखिए कि महाराष्ट्र का डेटा गलत साबित हुआ।'

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'राहुल सुर्खियां बटोरने के लिए बेतुकी बातें करते हैं, लेकिन इससे वोट बैंक नहीं बनेगा। जिस तरह से वे देशविरोधी काम करते हैं और लोकतंत्र पर हमला करते हैं, ऐसे में देश के लोग कभी भी कांग्रेस को सत्ता में नहीं लाएंगे।' रिजिजू ने कहा कि किसी भी चुनाव में लोग उन लोगों का समर्थन करते हैं जो राष्ट्रीय हित में काम करते हैं। राहुल गांधी सुर्खियां बटोरने के लिए बेतुकी बातें करते हैं, लेकिन यह वोट बैंक में नहीं बदलेगा। अगर मैं उनकी जगह होता तो सरकार से राष्ट्रीय हित के सवाल पूछता।

किरेन रिजिजू ने कहा, 'बीजेपी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी। उन्होंने 60 साल तक देश चलाया, फिर हमें मौका मिला। हमें बहुत कम समय मिला है। लोगों ने हमें सरकार चलाने का मौका दिया। अगर कांग्रेस संवैधानिक संस्थानों पर हमला नहीं करेगी तो उसे भी किसी दिन मौका मिलेगा। जिस तरह से वे देशविरोधी गतिविधियां करते हैं, लोकतंत्र पर हमला करते हैं और देश के लोग कभी भी कांग्रेस को सत्ता में नहीं लाएंगे।' उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को किसी ने एक नोट लिखकर दे दिया कि यह बोलो। बोलते-बोलते वे भटक गए।

फर्जी वोट के आरोप पर रिजिजू क्या बोले केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'कांग्रेस और उसके सहयोगियों को महाराष्ट्र चुनाव में बुरी तरह हार मिली। उन्होंने चुनाव आयोग से मतदाता सूची की समीक्षा करने और फर्जी नाम हटाने की मांग की थी। आप देखिए कि महाराष्ट्र का डेटा गलत साबित हुआ और अब वे माफी मांग रहे हैं। अब किसी ने राहुल गांधी को नोट दिया कि क्या बोलना है। बोलते समय वे भटक गए।' उन्होंने कहा कि इन लोगों को उनकी पार्टी के नेताओं ने ऊपर से आदेश दिया है कि जाओ, कुछ भी करो, हंगामा करो और सुर्खियां बटोरो।