Kiren Rijiju says Rahul Gandhi speaks nonsense to grab headlines but not convert vote bank राहुल गांधी सुर्खियां बटोरने के लिए कर रहे बेतुकी बातें, इससे वोट बैंक नहीं बनेगा: किरेन रिजिजू, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsKiren Rijiju says Rahul Gandhi speaks nonsense to grab headlines but not convert vote bank

राहुल गांधी सुर्खियां बटोरने के लिए कर रहे बेतुकी बातें, इससे वोट बैंक नहीं बनेगा: किरेन रिजिजू

केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'कांग्रेस और उसके सहयोगियों को महाराष्ट्र चुनाव में बुरी तरह हार मिली। उन्होंने चुनाव आयोग से मतदाता सूची की समीक्षा करने और फर्जी नाम हटाने की मांग की थी। आप देखिए कि महाराष्ट्र का डेटा गलत साबित हुआ।'

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 07:47 PM
share Share
Follow Us on
राहुल गांधी सुर्खियां बटोरने के लिए कर रहे बेतुकी बातें, इससे वोट बैंक नहीं बनेगा: किरेन रिजिजू

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'राहुल सुर्खियां बटोरने के लिए बेतुकी बातें करते हैं, लेकिन इससे वोट बैंक नहीं बनेगा। जिस तरह से वे देशविरोधी काम करते हैं और लोकतंत्र पर हमला करते हैं, ऐसे में देश के लोग कभी भी कांग्रेस को सत्ता में नहीं लाएंगे।' रिजिजू ने कहा कि किसी भी चुनाव में लोग उन लोगों का समर्थन करते हैं जो राष्ट्रीय हित में काम करते हैं। राहुल गांधी सुर्खियां बटोरने के लिए बेतुकी बातें करते हैं, लेकिन यह वोट बैंक में नहीं बदलेगा। अगर मैं उनकी जगह होता तो सरकार से राष्ट्रीय हित के सवाल पूछता।

ये भी पढ़ें:फर्जी दुल्हन, पुजारी और बाकी लोग, मिलकर करते थे ठगी; शादी गिरोह का भंडाभोड़

किरेन रिजिजू ने कहा, 'बीजेपी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी। उन्होंने 60 साल तक देश चलाया, फिर हमें मौका मिला। हमें बहुत कम समय मिला है। लोगों ने हमें सरकार चलाने का मौका दिया। अगर कांग्रेस संवैधानिक संस्थानों पर हमला नहीं करेगी तो उसे भी किसी दिन मौका मिलेगा। जिस तरह से वे देशविरोधी गतिविधियां करते हैं, लोकतंत्र पर हमला करते हैं और देश के लोग कभी भी कांग्रेस को सत्ता में नहीं लाएंगे।' उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को किसी ने एक नोट लिखकर दे दिया कि यह बोलो। बोलते-बोलते वे भटक गए।

फर्जी वोट के आरोप पर रिजिजू क्या बोले

केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'कांग्रेस और उसके सहयोगियों को महाराष्ट्र चुनाव में बुरी तरह हार मिली। उन्होंने चुनाव आयोग से मतदाता सूची की समीक्षा करने और फर्जी नाम हटाने की मांग की थी। आप देखिए कि महाराष्ट्र का डेटा गलत साबित हुआ और अब वे माफी मांग रहे हैं। अब किसी ने राहुल गांधी को नोट दिया कि क्या बोलना है। बोलते समय वे भटक गए।' उन्होंने कहा कि इन लोगों को उनकी पार्टी के नेताओं ने ऊपर से आदेश दिया है कि जाओ, कुछ भी करो, हंगामा करो और सुर्खियां बटोरो।

बिल को फाड़ने पर भी दी प्रतिक्रिया

किरेन रिजिजू ने विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों पर हटाने के बिल को फाड़ने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'मैंने उन्हें कई बार कहा कि इस तरह कागज फेंकना ठीक नहीं है। उन्होंने सारी हदें पार कर दीं। वे नीचे आए और गृह मंत्री का माइक छीन लिया। हमने उन्हें कहा कि जितना चाहे चिल्लाओ, लेकिन कुछ भी छूने से बचो। अगर झड़प होती है तो देश की बदनामी होगी। इन लोगों को उनकी पार्टी के नेताओं से आदेश मिला है कि जाओ और कुछ भी करो, हंगामा करो और सुर्खियां बटोरो। राज्यसभा में सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती पर उन्होंने कहा, 'वे सीआईएसएफ नहीं थे। सदन में मार्शल होते हैं। सेना या सीआईएसएफ को सदन में कैसे लाया जा सकता है? कांग्रेस झूठ बोल रही है।'

Congress Kiren Rijiju
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।