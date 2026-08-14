पैलेट गन चली होती तो बड़ी संख्या में लोग घायल होते, जंतर-मंतर प्रोटेस्ट पर क्या बोले किरेन रिजिजू

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पिछली कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल का भी जिक्र किया। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कश्मीर समेत कई जगहों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली में NEET पेपर लीक के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की कोई स्थिति नहीं थी। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर लगातार टकराव देखने को मिला। विपक्ष ने 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा था। रिजिजू ने कहा कि अगर हजारों लोगों वाले प्रदर्शन में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ होता तो बड़ी संख्या में लोग घायल होते।

रिपोर्ट के मुताबिक, 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान 25 वर्षीय प्रदर्शनकारी के शरीर में करीब 20 पैलेट के घाव मिले थे। उसके पीठ और कोहनी पर पैलेट से चोट के निशान थे। एक अन्य प्रदर्शनकारी की आंख में गंभीर चोट लगने की भी खबर सामने आई थी। इन रिपोर्टों के बाद पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठे थे। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया था। इंडिया टुडे के इंटरव्यू में किरेन रिजिजू से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'पैलेट गन में एक साथ कई पैलेट निकलते हैं। ऐसे में अगर केवल एक व्यक्ति घायल हुआ है तो यह भी देखा जाना चाहिए कि वह किस परिस्थिति में घायल हुआ।' उन्होंने कहा कि अगर हजारों लोगों के बीच पैलेट गन चलाई गई होती तो सैकड़ों लोग घायल होते।

याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित: किरेन रिजिजू किरेन रिजिजू ने कहा कि पैलेट गन के कथित इस्तेमाल से जुड़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और अदालत पहले पूरे मामले की जांच करेगी। इसलिए फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। उन्होंने इस दौरान पिछली कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल का भी जिक्र किया। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कश्मीर समेत कई जगहों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था।