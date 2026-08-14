Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पैलेट गन चली होती तो बड़ी संख्या में लोग घायल होते, जंतर-मंतर प्रोटेस्ट पर क्या बोले किरेन रिजिजू

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पिछली कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल का भी जिक्र किया। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कश्मीर समेत कई जगहों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था।

Kiren Rijiju rejects allegations of excessive force during Gen Z student protest pellet guns
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली में NEET पेपर लीक के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की कोई स्थिति नहीं थी। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर लगातार टकराव देखने को मिला। विपक्ष ने 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा था। रिजिजू ने कहा कि अगर हजारों लोगों वाले प्रदर्शन में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ होता तो बड़ी संख्या में लोग घायल होते।

ये भी पढ़ें:मेरे पिता की तरह आगे भी इनका मुकाबला करेंगे, हमले के बाद क्या बोले सुखबीर बादल

रिपोर्ट के मुताबिक, 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान 25 वर्षीय प्रदर्शनकारी के शरीर में करीब 20 पैलेट के घाव मिले थे। उसके पीठ और कोहनी पर पैलेट से चोट के निशान थे। एक अन्य प्रदर्शनकारी की आंख में गंभीर चोट लगने की भी खबर सामने आई थी। इन रिपोर्टों के बाद पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठे थे। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया था। इंडिया टुडे के इंटरव्यू में किरेन रिजिजू से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'पैलेट गन में एक साथ कई पैलेट निकलते हैं। ऐसे में अगर केवल एक व्यक्ति घायल हुआ है तो यह भी देखा जाना चाहिए कि वह किस परिस्थिति में घायल हुआ।' उन्होंने कहा कि अगर हजारों लोगों के बीच पैलेट गन चलाई गई होती तो सैकड़ों लोग घायल होते।

ये भी पढ़ें:चेयरमैन की निजी संपत्ति है क्या बीसीआई, NALSAR विवाद पर भड़का बार एसोसिएशन

याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित: किरेन रिजिजू

किरेन रिजिजू ने कहा कि पैलेट गन के कथित इस्तेमाल से जुड़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और अदालत पहले पूरे मामले की जांच करेगी। इसलिए फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। उन्होंने इस दौरान पिछली कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल का भी जिक्र किया। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कश्मीर समेत कई जगहों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था।

ये भी पढ़ें:हमारी लाइफलाइन का पानी हमसे छीन लिया, उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को खूब लताड़ा

भाजपा नेता ने प्रदर्शनकारियों की संख्या का हवाला देते हुए कहा कि अगर 4-5 हजार लोग एक जगह प्रदर्शन कर रहे हों और पैलेट गन चलाई जाए तो 300-400 लोगों के घायल होने की संभावना होगी। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए यह भी कहा कि संसद मार्च के दौरान करीब 30-40 हजार लोग एक साथ आगे बढ़ रहे थे और पुलिस ने प्रदर्शन को अच्छी तरह संभाला। उनके मुताबिक, अगर इतनी बड़ी भीड़ संसद की ओर बढ़ रही हो तो उसे रोकना पुलिस की जिम्मेदारी है और इसके लिए बल प्रयोग की जरूरत पड़ सकती है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
Kiren Rijiju Jantar Mantar
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।