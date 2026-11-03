बहस तो समझदारों के बीच होती है... किरेन रिजिजू का राहुल गांधी को क्यों ऐसा जवाब
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विदेशी मदद से सत्ता तक पहुंचने का आरोप लगाया है। इस पर मंगलवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तगड़ी प्रतिक्रिया दी। साथ ही बहस के चैलेंज पर भी जवाब दिया।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विदेशी मदद से सत्ता तक पहुंचने का आरोप लगाया है। इस पर मंगलवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तगड़ी प्रतिक्रिया दी। रिजिजू ने एक्स पर लिखा कि यह तो वही बात हो गई कि इस्लामी कट्टरपंथी धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी को बहस के लिए दी गई चुनौती की मांग भी रिजिजू ने खारिज कर दी है। उन्होंने कहा कि उच्च स्तर की बहसें परिपक्व लोगों के बीच होती हैं।
दुश्मनों के एजेंडे को बढ़ाने का आरोप
किरेन रिजिज ने मंगलवार को कांग्रेस नेता का जवाब देते हुए, उन पर भारत के दुश्मनों के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि दूसरों पर विदेशी समर्थन पाने का आरोप लगाना खुद को मजाकिया बनाना है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे इस्लामिक कट्टरपंथी सेक्युलरिज्म के बारे में बात करें, अलगाववादी भारतीय झंडे पकड़ें और अराजकतावादी संविधान की किताब दिखाएं।
विदेश यात्रा पर सवाल
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते, कांग्रेस पर तंज कसते हुए, पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें लगातार देश को विभाजित करने की साजिशों में लगी हुई हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की तरफ इशारा करते हुए, प्रधानमंत्री ने सवाल किया, ‘कौन विदेश में किससे चुपचाप मिल रहा है? कौन एंटी-इंडिया ताकतों का समर्थन कर रहा है?’ मोदी ने आरोप लगाया कि बाधा डालने वाली ताकतें देश को बांटने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अफवाहें फैलाने के लिए किया जा रहा था।
क्या बोले थे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश बाहरी चुनौतियों का समाधान तलाश रहा था, तब देश के भीतर कुछ ताकतें झूठ और अफवाहें फैलाकर अस्थिरता पैदा कर रही थीं। लेकिन देशवासियों ने देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते कहा कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस समय देश में विपक्ष विरोधी पक्ष बनने के बजाय अवरोध पक्ष बन गया है। अपनी निराशा में ये लोग देश के विकास के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं।
राहुल गांधी ने क्या कहा था
इस पर राहुल गांधी पलटवार करते हुए नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह विदेशी मदद से प्रधानमंत्री बने और विदेशी ताकतों के सहारे अपने पद पर बने हुए हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि आपकी वित्तीय प्रणाली पूरी तरह से विदेशियों द्वारा नियंत्रित और समर्थित है। विदेशी सोशल मीडिया पूरी तरह से आपका समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर आपसे खुली बहस की चुनौती देता हूं। कोई भी मंच, कोई भी समय। अगर हिम्मत है तो आइए।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।