SIR पर कांग्रेस से किरेन रिजिजू के 5 सवाल, पूछा- क्या इस्तीफा देंगे आपके CM?
रिजिजू ने अंत में आरोप लगाया कि एक परिवार की पार्टी और बाहरी ताकतें मिलकर संविधान और भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं।
कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसमें दस लाख से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। इस सबके बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) विवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है।
रिजिजू ने कांग्रेस को चुनौती दी है कि वह उनके पांच सवालों का जवाब दे। केंद्रीय मंत्री ने चुनाव आयोग में नियुक्तियों, पिछली मतदाता सूची के पुनरीक्षण और मतदाता सूची को साफ-सुथरा बनाने के मुद्दों पर कांग्रेस को चुनौती दी है।
रिजिजू ने कांग्रेस से इन सवालों के जवाब मांगे हैं:
- 2014 में जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कांग्रेस सरकार ने की थी तब पार्टी लोकसभा की केवल 44 सीटें कैसे जीत पाई?
2. 2024 में जब ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे तब कांग्रेस को इतनी बड़ी हार का सामना कैसे करना पड़ा?
3. क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्री 2014 से 2026 के बीच अपनी सरकारें बनाने के लिए इस्तीफा देंगे और माफी मांगेंगे?
4. क्या मतदाता सूची से अवैध प्रवासियों, मृत लोगों, कहीं और चले गए लोगों और एक ही व्यक्ति के दो बार दर्ज नामों को हटाया जाना चाहिए या नहीं?
5. क्या 1952-56, 1958-61, 1965-66, 1983-84, 1987-88, 1993, 1995 और 2002-2004 में किए गए SIR कार्य अवैध थे?
रिजिजू ने अंत में आरोप लगाया कि एक परिवार की पार्टी और बाहरी ताकतें मिलकर संविधान और भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं।
आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन ने मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया का विरोध किया है। अब वे वोट चोरी के सबूत सौंपने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से एक और मुलाकात की मांग कर सकते हैं। विपक्ष अगले महीने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहा है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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