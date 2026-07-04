गद्दार हैं ये लोग, किस पर भड़क उठीं ममता बनर्जी; कहा-मुझे रोकना है तो मार डालो
टीएमसी में ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। इसको लेकर ममता के सब्र की सीमा भी टूटने लगी है। ममता बनर्जी अपना साथ छोड़ने वालों पर भड़कते हुए यहां तक कह गईं कि अगर मुझे रोकना है तो मुझे मार डालो।
टीएमसी में ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। इसको लेकर ममता के सब्र की सीमा भी टूटने लगी है। ममता बनर्जी अपना साथ छोड़ने वालों पर भड़कते हुए यहां तक कह गईं कि अगर मुझे रोकना है तो मुझे मार डालो। गौरतलब है कि टीएमसी के 80 विधायक रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट के साथ चले गए हैं। वहीं, पार्टी के लोकसभा सांसदों ने भी तीसरा गुट बना लिया है। इसके बाद इस चीज को लेकर बहस तेज हो गई है कि असली टीएमसी कौन है। ममता बनर्जी ने बरसते हुए बागियों को गद्दार कह डाला।
टीएमसी का सिंबल किसके साथ
ममता ने कहाकि टीएमसी का सिंबल, उसी गुट के साथ रहेगा जो उनके प्रति लॉयल रहेगा। इस तरह से उन्होंने संकेत दिया कि बागियों को कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। उन्होंने कहाकि पार्टी सिंबल कहीं नहीं जाएगा। साथ ही बागियों को चेतावनी देते हुए कहाकि अगर मुझे मारना है तो मुझे मार डालो। गौरतलब है कि टीएमसी पर नियंत्रण करने को लेकर जारी लड़ाई शुक्रवार को तब एक नए दौर में पहुंच गई जब नेता प्रतिपक्ष रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने कोलकाता में पार्टी के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। इससे एक दिन पहले ही उन्होंने निर्वाचन आयोग के सामने पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर अपना दावा पेश किया था।
ममता ने ऑफिस पर क्या कहा
बनर्जी ने टीएमसी बागियों द्वारा ऑफिस पर नियंत्रण को लेकर भी बात की। उन्होंने कहाकि जो लोग कल तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस गए और उसे बंद कर दिया, मैं उनसे यही कहूंगी कि हमने वो ऑफिस किराए पर लिया था। यह हमें अक्टूबर 2027 तक लीज़ पर दिया गया था। कोई भी व्यक्ति पार्टी छोड़ सकता है, लेकिन संस्था खुद खत्म नहीं होती। यह पार्टी की संपत्ति है। मैं इसे बस अपने कब्जे में नहीं ले सकती। कोई भी ‘मां, माटी, मानुष’ की संपत्ति जबरदस्ती नहीं ले सकता। गौरतलब है कि बंगाल से लेफ्ट को तीन दशक के बाद खत्म करने वाली ममता, भाजपा के हाथों तीन कार्यकाल की अपनी सत्ता गंवा चुकी हैं।
कहां है ऑफिस
‘मेट्रोपॉलिटन’ इलाके में स्थित यह कार्यालय वर्ष 2022 से पार्टी का अस्थायी मुख्यालय रहा है। ईएम बाईपास पर स्थित पार्टी के पुराने कार्यालय में नवीनीकरण का कार्य होने के कारण टीएमसी ने कार्यालय यहां स्थानांतरित किया था। इस जगह पर कब्जा करके बागी गुट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट के साथ बढ़ती लड़ाई के बीच अपनी संगठनात्मक वैधता के दावे को मजबूत करने की कोशिश की।
ऋतब्रत ने फिरहाद हकीम, जावेद खान, संदीपन साहा और अखरुज्जमां जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्यालय का दौरा किया और वहां एक बैठक की। उन्होंने दावा किया कि उनका गुट ही ‘असली’ तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता है। गुट के नेताओं ने कहाकि उन्होंने इस जगह के मालिकों के साथ जरूरी समझौता पूरा कर लिया है और अब से वे इसी ऑफिस से काम करेंगे।
चंद्रिमा को लेकर क्या बोलीं
चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे को लेकर ममता ने कहाकि उन्होंने आज इस्तीफा दिया है। उन्होंने पहले ही हमें वास्तविक हालात के बारे में बता दिया था और जानकारी दे दी थी कि वह इस्तीफा देंगी। ममता ने आगे कहाकि इसकी वजह यह है कि उनके बेटे ने पहले ही टीएमसी विरोधी गुट से हाथ मिला लिया था। हालांकि ममता ने हुंकार भरते हुए कहाकि वह कभी भी बागियों के गुट को जॉइन करेंगी। साथ ही उन्होंने बागियों के सलाहकार के पद का ऑफर भी ठुकरा दिया है। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहाकि बागियों ने दबाव में रास्ता अलग कर लिया है। लेकिन मैं भाजपा के सामने झुकने वाली नहीं हूं। मेरी पार्टी किसी भी दबाव में नहीं आने वाली है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।