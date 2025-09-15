Kidnapping controversy around former IAS Pooja Khedkar family mother Manorama अपहरण केस में पुलिस वालों से भिड़ गईं पूजा खेडकर की मां, पिता भी फरार; क्या है पूरा मामला, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsKidnapping controversy around former IAS Pooja Khedkar family mother Manorama

अपहरण केस में पुलिस वालों से भिड़ गईं पूजा खेडकर की मां, पिता भी फरार; क्या है पूरा मामला

आईएएस की नौकरी गंवा चुकी पूजा खेडकर और उनका परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार मामला एक ट्रक ड्राइवर के अपहरण का है। इस मामले में पुलिस जब पूजा खेडकर के पुणे स्थित घर पहुंची तो वहां उनकी मां, मनोरमा खेडकर ने पुलिस के साथ बदसलूकी की।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, पुणेMon, 15 Sep 2025 04:38 PM
share Share
Follow Us on
अपहरण केस में पुलिस वालों से भिड़ गईं पूजा खेडकर की मां, पिता भी फरार; क्या है पूरा मामला

आईएएस की नौकरी गंवा चुकी पूजा खेडकर और उनका परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार मामला एक ट्रक ड्राइवर के अपहरण का है। इस मामले में पुलिस जब पूजा खेडकर के पुणे स्थित घर पहुंची तो वहां उनकी मां, मनोरमा खेडकर ने पुलिस के साथ बदसलूकी की। इस बारे में एक्स पर कुछ नए वीडियो और दावे सामने आए हैं। इन दावों के मुताबिक अपहरण मामले में मनोरमा खेडकर ने पुलिस के साथ सहयोग नहीं किया। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है जिस गाड़ी में ट्रक ड्राइवर का अपहरण किया गया था, उसे लेकर पूजा खेडकर के पिता और उसकी मां घर से फरार हो गए हैं। यह गाड़ी पूजा खेडकर के परिवार के नाम पर ही रजिस्टर्ड है।

क्या है मामला
पूरा मामला एक ड्राइवर के अपहरण से जुड़ा है। पुणे में एक एक चौराहे पर मिक्सर ट्रक की एक कार से टक्कर हो गई थी। कार वालों ने जबरन ट्रक ड्राइवर को अपने साथ बिठा लिया और घर पर कैद कर लिया। जांच में सामने आया कि यह कार पूजा खेडकर के परिवार की थी। जब पुलिस पूजा खेडकर के घर पहुंची तो वहां से ड्राइवर को बरामद कर लिया गया। हालांकि पूजा की मां मनोरमा ने पुलिस के साथ काफी बदसलूकी थी। बताया जाता है कि पुलिस ने पूजा के घर से ड्राइवर को निकाल लिया था। लेकिन जिस कार से उसका अपहरण किया गया था, वह अभी भी वहीं पर थी।

पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर और उसके पिता दिलीप खेडकर ने पुलिस से अगले दिन आने के लिए कहा था। लेकिन बताया जाता है कि अब यह दोनों कार के साथ फरार हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों ने पुलिस थाने आने की बात भी कही थी। लेकिन खेडकर परिवार ने पुलिस द्वारा दरवाजे पर लगाई गई नोटिस भी फाड़ दी है। दोनों के इस तरह से फरार होने के चलते मामला और ज्यादा गर्म हो गया है।

ये भी पढ़ें:ट्रक ड्राइवर का अपहरण कर घर में छिपाया, पूर्व IAS पूजा खेडकर पर गंभीर आरोप

गौरतलब है कि पिछले साल पूजा खेडकर ओबीसी सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़े और दिव्यांग कोटे का गलत ढंग से फायदा उठाने का दोषी पाई गई थीं। पूजा खेडकर के खिलाफ इस मामले में यूपीएससी ने उनका सेलेक्शन रद्द करने के बाद यूपीएससी ने उनके ऊपर इन परीक्षाओं में शामिल होने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था।

Latest Hindi News Maharashtra News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।