अपहरण केस में पुलिस वालों से भिड़ गईं पूजा खेडकर की मां, पिता भी फरार; क्या है पूरा मामला

आईएएस की नौकरी गंवा चुकी पूजा खेडकर और उनका परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार मामला एक ट्रक ड्राइवर के अपहरण का है। इस मामले में पुलिस जब पूजा खेडकर के पुणे स्थित घर पहुंची तो वहां उनकी मां, मनोरमा खेडकर ने पुलिस के साथ बदसलूकी की।

आईएएस की नौकरी गंवा चुकी पूजा खेडकर और उनका परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार मामला एक ट्रक ड्राइवर के अपहरण का है। इस मामले में पुलिस जब पूजा खेडकर के पुणे स्थित घर पहुंची तो वहां उनकी मां, मनोरमा खेडकर ने पुलिस के साथ बदसलूकी की। इस बारे में एक्स पर कुछ नए वीडियो और दावे सामने आए हैं। इन दावों के मुताबिक अपहरण मामले में मनोरमा खेडकर ने पुलिस के साथ सहयोग नहीं किया। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है जिस गाड़ी में ट्रक ड्राइवर का अपहरण किया गया था, उसे लेकर पूजा खेडकर के पिता और उसकी मां घर से फरार हो गए हैं। यह गाड़ी पूजा खेडकर के परिवार के नाम पर ही रजिस्टर्ड है।

क्या है मामला

पूरा मामला एक ड्राइवर के अपहरण से जुड़ा है। पुणे में एक एक चौराहे पर मिक्सर ट्रक की एक कार से टक्कर हो गई थी। कार वालों ने जबरन ट्रक ड्राइवर को अपने साथ बिठा लिया और घर पर कैद कर लिया। जांच में सामने आया कि यह कार पूजा खेडकर के परिवार की थी। जब पुलिस पूजा खेडकर के घर पहुंची तो वहां से ड्राइवर को बरामद कर लिया गया। हालांकि पूजा की मां मनोरमा ने पुलिस के साथ काफी बदसलूकी थी। बताया जाता है कि पुलिस ने पूजा के घर से ड्राइवर को निकाल लिया था। लेकिन जिस कार से उसका अपहरण किया गया था, वह अभी भी वहीं पर थी।

पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर और उसके पिता दिलीप खेडकर ने पुलिस से अगले दिन आने के लिए कहा था। लेकिन बताया जाता है कि अब यह दोनों कार के साथ फरार हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों ने पुलिस थाने आने की बात भी कही थी। लेकिन खेडकर परिवार ने पुलिस द्वारा दरवाजे पर लगाई गई नोटिस भी फाड़ दी है। दोनों के इस तरह से फरार होने के चलते मामला और ज्यादा गर्म हो गया है।