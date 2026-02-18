Hindustan Hindi News
परिवार के सामने ही बेटी को उठा ले गए किडनैपर्स, पुणे में भरे बाजार में बड़ी वारदात

Feb 18, 2026 12:22 pm IST
एएसपी गणेश बिरादर ने जानकारी दी है कि घटना शाम 4 बजे की है। आरोपियों ने परिवार के वाहन को रोका, परिवार को पीटा और महिला को अगवा कर ले गए। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंची और जांच की। फिलहाल, आरोपियों और पीड़िता की तलाश जारी है।

महाराष्ट्र के पुणे में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवती को उसके परिवार के सामने ही युवक कार में अगवा कर फरार हो गए। किडनैपर्स ने वारदात को अंजाम देने के लिए परिवार पर मिर्च पाउडर फेंक दिया था। खबर है कि आरोपियों की पहचान हो गई है और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर, घटना की जानकारी लगने के बाद हिंदू संगठनों ने भी प्रदर्शन किया।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, घटना मंगलवार शाम की है। उस समय 21 वर्षीय युवती अपने भाई और मां के साथ इंदापुर तालुका के भिगवान जिले के बाजार से लौट रही थी। भिगवान पुलिस स्टेशन में दो भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, इनके नाम जहीर हारून शेख और अयान हारून शेख है। दोनों दौंड के रहने वाले हैं। खास बात है कि पुलिस ने बताया है कि आरोपी और पीड़िता दोनों एक ही इलाके में रहते हैं।

ऐसे दिया वारदात को अंजाम

रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया है कि महिला दो पहिया वाहन पर अपने परिवार के साथ लौट रही थी। तब एक कार ने उन्हें रोका और परिवार पर कथित तौर पर मिर्च पाउडर डाल दिया। इसके बाद आरोपियों ने महिला को कार में खींच लिया।

एएसपी गणेश बिरादर ने चैनल को बताया है कि घटना शाम 4 बजे की है। आरोपियों ने परिवार के वाहन को रोका, परिवार को पीटा और महिला को अगवा कर ले गए। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंची और जांच की। फिलहाल, आरोपियों और पीड़िता की तलाश जारी है।

संपर्क में थी युवती

रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि युवती और एक आरोपी कई दिनों से संपर्क में थे। अब कॉल रिकॉर्ड और मैसेज की जांच की जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और हिंदू संगठनों ने पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया।

