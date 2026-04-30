यहां पहले से ही सीएम हैं; कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर खरगे की सीधी बात, डीके को झटका?

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान पर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का बयान सामने आया है। खरगे ने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल कर्नाटक के सीएम को बदलने का कोई प्लान नहीं है।

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ किया कि राज्य सरकार में फिलहाल नेतृत्व को लेकर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसके साथ ही राज्य में मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थकों में जारी विवाद पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसका समाधान जल्दी ही किया जाएगा।

कर्नाटक में जारी नेतृत्व संकट की अटकलों पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि अगर कोई परिवर्तन होता भी है, तो वह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में चर्चा के बाद होगा। उन्होंने कहा, "अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं मिलकर कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन पर कोई निर्णय लेते हैं, तो उसमें समय लगेगा। अभी इंतजार कीजिए और देखिए।"

बता दें, खरगे का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में लगातार नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज है। सीएम सिद्धा और डिप्टी सीएम शिवकुमार के समर्थक लगातार दावे करते हुए नजर आते हैं। दोनों नेता भले ही खुलकर कुछ भी बोलने से परहेज करते हों, लेकिन उनके करीबियों की तरफ से यही संकेत दिए जाते हैं कि अभी भी नेतृत्व परिवर्तन के नाम पर हाईकमान की तरफ देखा जा रहा है।