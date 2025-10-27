Hindustan Hindi News
असम और गुजरात पर बोल फंसे खरगे के बेटे, रूस की किस मिसाइल से US में हड़कंप? टॉप 5 न्यूज

संक्षेप: कर्नाटक के आईटी मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने हाल ही में असम और गुजरात को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। उनके इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भड़क उठे हैं।

Mon, 27 Oct 2025 06:53 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे के एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उनकी इस टिप्पणी पर असम के मुख्यमंत्री भड़क उठे हैं और केस दर्ज करवाने तक की बात कह दी है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने एक नई मिसाइल का परीक्षण कर यूक्रेन और अमेरिका समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

असम और गुजरात पर मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे ने क्या बोला कि फंस गए, हिमंत करेंगे केस

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के मंत्री और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे के एक बयान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गुजरात और असम पर की गई उनकी इस टिप्पणी पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा इतने भड़क उठे हैं कि उन्होंने प्रियांक खरगे के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की बात तक कह दी है। दरअसल पूरा विवाद प्रियांक खरगे के हालिया बयान को लेकर उपजा है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर असम और गुजरात के युवाओं के टैलेंट पर सवाल उठाए हैं। पढ़ें पूरी खबर…

SIR के दूसरे चरण का ऐलान, चुनाव आयोग ने बताई तारीख, कहां से होगी शुरुआत

एसआईआर का दूसरा चरण कब से शुरू होगा, इसका ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल यानी मंगलवार से एसआईआर शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि एसआईआर के दूसरे चरण में 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेश शामिल होंगे। जिन राज्यों में एसआईआर होने वाला है, वहां की मतदाता सूची आज रात 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी। जिन 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान हुआ है, उनमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव संभावित हैं। पढ़ें पूरी खबर…

कंगना पहुंचीं अदालत, मानहानि केस पर बोलीं- माता जी को गलतफहमी, हर मां का सम्मान

फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत सोमवार को पंजाब के बठिंडा की अदालत में पहुंचीं। मानहानि मामले में पेश हुईं कंगना रनौत ने इस दौरान सफाई दी कि माता जी को गलतफहमी हुई थी, मैंने उनके लिए कुछ भी अपमानजनक नहीं कहा था। मेरे लिए तो हर मां सम्मानजनक है। कंगना ने बठिंडा कोर्ट में अर्जी लगाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश होने की अपील की थी, लेकिन इस अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ऐसे में आज कंगना को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ा। कोर्ट में पेश होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कंगना ने कहा कि मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है। पढ़ें पूरी खबर…

रूस की 'बुरेवेस्टनिक' मिसाइल से अमेरिका में हड़कंप, पुतिन को सलाह देने लगे ट्रंप

रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। दोनों देश एक-दूसरे पर लगातार हमले बोल रहे हैं। इसी बीच रूस ने एक नई मिसाइल का परीक्षण करके यूक्रेन, अमेरिका समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस परीक्षण पर पहली बार अमेरिका की ओर से प्रतिक्रिया आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से अपील की कि नए मिसाइल परीक्षण के बजाय यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर ध्यान दें। एशिया दौरे के दौरान एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में रिपब्लिकन नेता ने कहा कि रूस का यह परीक्षण 'उचित नहीं' है। पढ़ें पूरी खबर…

भाजपा विधायक को ना चाहते हुए भी यमुना में लगानी पड़ी डुबकी,AAP नेताओं ने कसा तंज

दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रविन्दर सिंह नेगी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह ना चाहते हुई भी यमुना जी में डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने शेयर करते हुए उनका मजाक उड़ाया है। दरअसल इस वीडियो में भाजपा विधायक दिल्ली में यमुना नदी के पानी के साफ होने का दावा करते हुए AAP के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को चैलेंज दे रहे थे। पढ़ें पूरी खबर…

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
