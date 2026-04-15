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खरगे ने विपक्ष की आज बुलाई महाबैठक, महिला आरक्षण और परिसीमन पर सरकार को घेरने की तैयारी

Apr 15, 2026 12:46 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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दोपहर 3 बजे मल्लिकार्जुन खरगे विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक की मेजबानी करेंगे। कई प्रमुख विपक्षी नेता इसमें शामिल होने वाले हैं, हालांकि कुछ राज्य चुनावों में व्यस्त होने के कारण अपने प्रतिनिधियों को भेज सकते हैं।

खरगे ने विपक्ष की आज बुलाई महाबैठक, महिला आरक्षण और परिसीमन पर सरकार को घेरने की तैयारी

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आज नई दिल्ली में विपक्षी दलों की एक अहम बैठक बुला रहे हैं। संसद की इस सप्ताह होने वाली विशेष बैठक में महिला आरक्षण कानून और परिसीमन से संबंधित विधेयकों पर चर्चा होने वाली है, जिसमें विपक्ष एक संयुक्त रणनीति तैयार करेगा। खरगे के आवास पर दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस की अहम आंतरिक बैठक होगी, जिसमें पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, जयराम रमेश समेत अन्य नेता शामिल होंगे। इस दौरान सरकार की ओर से लाए जा रहे विधेयकों पर मंथन करेंगे।

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इसके बाद दोपहर 3 बजे मल्लिकार्जुन खरगे विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक की मेजबानी करेंगे। कई प्रमुख विपक्षी नेता इसमें शामिल होने वाले हैं, हालांकि कुछ राज्य चुनावों में व्यस्त होने के कारण अपने प्रतिनिधियों को भेज सकते हैं। सरकार ने सांसदों के बीच महिला आरक्षण कानून और परिसीमन संबंधी विधेयकों की प्रतियां बांट दी हैं। कांग्रेस ने कहा कि जब किसी विधेयक का इरादा दुष्टतापूर्ण और उसकी सामग्री कुटिल होती है, तो संसदीय लोकतंत्र को होने वाला नुकसान बहुत बड़ा होता है।

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लोकसभा सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव

वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटों को बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव है, ताकि महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जा सके। इसके लिए अंतिम प्रकाशित जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक के मसौदे के अनुसार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जा सके।

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कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'जब किसी विधेयक का इरादा दुष्टतापूर्ण होता है और उसकी सामग्री कुटिल होती है, तो संसदीय लोकतंत्र को होने वाला नुकसान बहुत बड़ा होता है।' संसद का बजट सत्र बढ़ा दिया गया है और 16 से 18 अप्रैल तक तीन दिन की विशेष बैठक बुलाई गई है। इस दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम) में संशोधन लाकर इसे 2029 से लागू करने का प्रावधान किया जाएगा। बता दें कि पुडुचेरी, असम और केरल में 9 अप्रैल को चुनाव हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु में एक ही चरण में 23 अप्रैल को चुनाव होंगे।

Niteesh Kumar

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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