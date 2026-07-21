खरगे का बर्थडे और PM मोदी के दरवाजे तक पहुंच गए राहुल गांधी, क्या था कांग्रेस का 'सीक्रेट प्लान'?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के 84वें जन्मदिन की पार्टी अचानक पीएम मोदी के आवास तक पहुंचे बड़े राजनीतिक प्रदर्शन में बदल गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं ने खरगे के घर से मार्च कर पीएम के 7 लोक कल्याण मार्ग वाले आवास के गेट तक पहुंच गए और धरना दिया…

दिल्ली में सियासी ड्रामा जारी है। विरोध-प्रदर्शन के बीच कांग्रेस की राजनीतिक चाल से एक तरह से कहा जाए तो केंद्र की मोदी सरकार हिल गई। दिल्ली पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। क्योंकि इस बार सामने 'कॉकरोच' नहीं थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ कई सांसद थे, जो पीएम मोदी के दरवाजे तक पहुंचकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में पहले मान-मनौवल वाला खेल चला। जब लगा कि इससे बात नहीं बनेगी तो दिल्ली पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर राहुल गांधी समेत सभी नेताओं को डिटेन कर लिया और बस से सबको लेकर चली गई। ये सब तो हो गया, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस नेता अचानक पीएम मोदी के दरवाजे तक कैसे पहुंचे और उनका प्लान क्या था?

खरगे का बर्थडे और फिर... दरअसल, मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का 84वां जन्मदिन था, लेकिन पार्टी ने इसे जश्न से ज्यादा बड़ा राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में बदल दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य बड़े नेताओं ने खरगे के 10 राजाजी मार्ग स्थित आवास पर जुटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 लोक कल्याण मार्ग वाले आवास तक मार्च निकाल दिया। कांग्रेस नेताओं के इस अचानक कदम से सुरक्षा बलों में हड़कंप मच गया।

खरगे के जन्मदिन के बहाने इकट्ठा हुए नेता दोपहर में अचानक निकल पड़े और पीएम आवास की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने धरना दिया और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद मार्च पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करने लगे। सरकार की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को विरोध कर रहे नेताओं से बातचीत के लिए भेजा गया, लेकिन राहुल गांधी ने प्रदर्शन समाप्त करने से इनकार कर दिया।

प्लान लीक होने के बाद बदली रणनीति रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस ने शुरू में संसद के दो दिन लगातार स्थगित होने के बाद विजय चौक तक मार्च निकालने का कार्यक्रम बनाया था। लेकिन प्लान लीक हो जाने की आशंका के चलते पार्टी ने रणनीति बदल दी। मॉनसून सत्र के दौरान CJP के संसद चलो मार्च के बाद दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, जिसके चलते कांग्रेस लीडरशिप ने खरगे के जन्मदिन लंच को कवर के रूप में इस्तेमाल किया। बताया जाता है कि केवल कुछ वरिष्ठ नेताओं को ही नए प्लान की जानकारी थी। दोपहर करीब तीन बजे नेता चुपचाप खरगे के घर पहुंचे और एक साथ पीएम आवास की ओर रवाना हो गए। सुरक्षा बलों ने उन्हें पीएम आवास से कुछ मीटर पहले ही रोक दिया।