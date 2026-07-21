खरगे का बर्थडे और PM मोदी के दरवाजे तक पहुंच गए राहुल गांधी, क्या था कांग्रेस का 'सीक्रेट प्लान'?
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के 84वें जन्मदिन की पार्टी अचानक पीएम मोदी के आवास तक पहुंचे बड़े राजनीतिक प्रदर्शन में बदल गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं ने खरगे के घर से मार्च कर पीएम के 7 लोक कल्याण मार्ग वाले आवास के गेट तक पहुंच गए और धरना दिया…
दिल्ली में सियासी ड्रामा जारी है। विरोध-प्रदर्शन के बीच कांग्रेस की राजनीतिक चाल से एक तरह से कहा जाए तो केंद्र की मोदी सरकार हिल गई। दिल्ली पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। क्योंकि इस बार सामने 'कॉकरोच' नहीं थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ कई सांसद थे, जो पीएम मोदी के दरवाजे तक पहुंचकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में पहले मान-मनौवल वाला खेल चला। जब लगा कि इससे बात नहीं बनेगी तो दिल्ली पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर राहुल गांधी समेत सभी नेताओं को डिटेन कर लिया और बस से सबको लेकर चली गई। ये सब तो हो गया, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस नेता अचानक पीएम मोदी के दरवाजे तक कैसे पहुंचे और उनका प्लान क्या था?
खरगे का बर्थडे और फिर...
दरअसल, मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का 84वां जन्मदिन था, लेकिन पार्टी ने इसे जश्न से ज्यादा बड़ा राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में बदल दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य बड़े नेताओं ने खरगे के 10 राजाजी मार्ग स्थित आवास पर जुटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 लोक कल्याण मार्ग वाले आवास तक मार्च निकाल दिया। कांग्रेस नेताओं के इस अचानक कदम से सुरक्षा बलों में हड़कंप मच गया।
खरगे के जन्मदिन के बहाने इकट्ठा हुए नेता दोपहर में अचानक निकल पड़े और पीएम आवास की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने धरना दिया और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद मार्च पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करने लगे। सरकार की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को विरोध कर रहे नेताओं से बातचीत के लिए भेजा गया, लेकिन राहुल गांधी ने प्रदर्शन समाप्त करने से इनकार कर दिया।
प्लान लीक होने के बाद बदली रणनीति
रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस ने शुरू में संसद के दो दिन लगातार स्थगित होने के बाद विजय चौक तक मार्च निकालने का कार्यक्रम बनाया था। लेकिन प्लान लीक हो जाने की आशंका के चलते पार्टी ने रणनीति बदल दी। मॉनसून सत्र के दौरान CJP के संसद चलो मार्च के बाद दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, जिसके चलते कांग्रेस लीडरशिप ने खरगे के जन्मदिन लंच को कवर के रूप में इस्तेमाल किया। बताया जाता है कि केवल कुछ वरिष्ठ नेताओं को ही नए प्लान की जानकारी थी। दोपहर करीब तीन बजे नेता चुपचाप खरगे के घर पहुंचे और एक साथ पीएम आवास की ओर रवाना हो गए। सुरक्षा बलों ने उन्हें पीएम आवास से कुछ मीटर पहले ही रोक दिया।
हालांकि कांग्रेस का यह प्रदर्शन सामान्य विरोध कार्यक्रमों से बिलकुल अलग था। पार्टी ने इस बार मीडिया को पहले से सूचना नहीं दी और पारंपरिक संसद मार्च के बजाय सीधे पीएम आवास तक पहुंचने का फैसला किया। CNN-News18 की रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस का मकसद NEET-UG पेपर लीक मामले पर संसद में चर्चा न होने को लेकर सरकार पर दबाव बनाना था। साथ ही पार्टी ने CJP के हिंसक मार्च से दूरी बनाए रखी, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के साथ एकजुटता जताई। और सरकार को संदेश भी दे दिया कि अब इस मुद्दे पर बैक नहीं होंगे। सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई जारी रहेगी
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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