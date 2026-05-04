Kharagpur Sadar election result 2026 live: खड़गपुर सदर में दोबारा जलवा दिखाएंगे दिलीप घोष? या ताज पहनेगी TMC; फैसला जल्द

Kharagpur Sadar election result 2026 live: पश्चिम बंगाल की खड़गपुर सदर सीट से भाजपा के कद्दावर नेता दिलीप घोष मैदान में है। उनके सामने पूर्व विधायक और खुद को बंगाल की माटी का बेटा बताने वाले प्रदीप सरकार हैं। बंगाल में आठ बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है।

पश्चिम बंगाल की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में से एक खड़गपुर सदर पर आज चुनावी नतीजे सामने होंगे। बंगाल में कुछ समय पहले तक भाजपा से दूर नजर आ रहे दिलीप घोष यहां से उम्मीदवार हैं। वहीं टीएमसी की तरफ से प्रदीप सरकार मैदान में हैं। खड़गपुर विधानसभा के सटीक और सबसे तेज नतीजे जानने लिए जुड़े रहिए हमारे साथ…

Kharagpur Sadar election result 2026 live: खड़गपुर में मतगणना शुरू, कौन मारेगा बाजी?

8:00 AM: पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में मतगणना शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग के मुताबिक आने वाले कुछ समय में शुरुआती रुझान सामने आना शुरू हो जाएंगे।

7:55 AM: पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में बंपर वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 23 अप्रैल को हुए पहले चरण मं करीब 93.19 फीसदी वोटर्स ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। इसके बाद 29 अप्रैल को हुए दूसरे चरण में 91.66 फीसदी मतदान हुआ है।

7:25 AM: चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 8 बजे से पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर मतगणना शुरू हो जाएगी। उसके कुछ देर बाद ही रुझान सामने आने लगेंगे।

आईआईटी खड़गपुर के लिए प्रसिद्ध यह क्षेत्र बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के अंतर्गत आता है। जनरल के लिए आरक्षित इस सीट पर 23 अप्रैल को ही मतदान हो चुका था। इस बार यहां पर भाजपा की तरफ से कद्दावर नेता दिलीप घोष चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ टीएमसी से प्रदीप सरकार मैदान में हैं, जबकि सीपीएम के लिए मधुसूधन राय चुनाव लड़ रहे हैं।

खड़गपुर सदर लगभग चार दशकों तक कांग्रेस का गढ़ रही है। भाजपा की तरफ से दिलीप घोष 2016 विधानसभा चुनाव में यहां से जीत दर्ज कर कांग्रेस के गढ़ को ढ़हा दिया था। बाद में 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद हुए उपचुनाव में टीएमसी के प्रदीप सरकार ने जीत दर्ज की थी। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के हिरेन चटर्जी ने एक बार फिर से यह सीट भाजपा के खाते में डाल दी।