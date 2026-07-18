जो हमें जीजा मानता है, वो फैजल कहता है; नाम से बुलाए जाने पर खान सर का पलटवार
जाने-माने टीचर खान सर ने खुद को कई बार फैजल खान से बुलाए जाने पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो हमें जीजा मानता है, वो फैजल खान कहकर बुलाता है, जबकि स्टूडेंट्स खान सर कहते हैं।
बिहार की राजधानी पटना में बड़ी कोचिंग चलाने वाले खान सर पिछले कई दिनों से विवादों में हैं। उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग मामले में पुलिस की जांच जारी है। इस घटनाक्रम के बीच, खान सर को उनके मूल नाम फैजल खान के नाम से मीडिया में कई पत्रकारों द्वारा बुलाया जाने लगा, जिसपर अब उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए पलटवार किया है। खान सर का कहना है कि जिन स्टूडेंट्स को उन्होंने पढ़ाया है, वे आज भी उन्हें खान सर कहकर बुलाते हैं, लेकिन जो अपना जीजा मानते हैं, वे उन्हें फैजल खान कहकर बुलाते हैं।
शुभांकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट के दौरान, जब खान सर से मीडिया की उन क्लिप्स को चलाकर, जिसमें उन्हें फैजल खान बोला जा रहा था, उस पर सवाल किया गया और पूछा गया कि आपको क्या बुलाऊं खान सर या बाहुबली फैजल खान, तो उन्होंने कहा, ''जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, उनके लिए कल भी खान सर रहेंगे, आज भी हूं, लेकिन ससुराल पक्ष वाले मुझे फैजल खान कहते हैं। जो मुझे जीजा मानता है, वह फैजल खान कहता है।''
'रौशन आनंद के भाई पर पहले ही दर्ज थे मामले'
रौशन आनंद पर सवाल करते हुए खान सर ने कहा कि जिस समय उन्होंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, उस समय उन्हें नेपाल में होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि क्या मैं इतना बेवकूफ हूं कि अगर गोली नहीं चली हुई होती तो क्या मैं झूठ बोलता? क्या मैंने रौशन के भाई प्रिंस को नेपाल भेजा था? मैंने कहा था कि वह कमर में पिस्तौल लेकर घूमे? क्या मैंने उसके सिर पर मारा था? खान सर ने आगे कहा कि प्रिंस के ऊपर दो किडनैपिंग, आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज थे। जब खान सर के चाचा पर सवाल हुआ तो उन्होंने चाचा को चोट्टा बताया। साथ ही अवध ओझा द्वारा निशाना साधे जाने पर भी खान सर ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि वह तो लाख करोड़ से नीचे बात ही नहीं करते। वह तो राजा बनाते हैं।
उन्होंने गोलीबारी की घटना पर कहा कि दो जून पर वे भी ज्ञान दे रहे जो वहां से कई किलोमीटर दूर थे। वह कहते हैं कि 10-15 टीचर हैं जो मेरी तरह बनना चाहते थे, लेकिन नहीं बन सके तो दुश्मन बन गए। आजाद भारत में पहली बार किसी इंसान को गिरफ्तार करने के लिए इतना जी जान लगाया गया था। बस मेरे जीवन में एक ही कमी है वह बहन नहीं है। शुरू से ही राखी बंधवाता हूं। भारत से दो लोग पाकिस्तान जाएंगे तो सबसे ज्यादा दिक्कत होगा। एक मैं और दूसरा योगी आदित्यनाथ।
गोलीबारी से विवादों में खान सर
खान सरकार यूट्यूब पर जाना-पहचाना नाम हैं। पटना में कोचिंग चलाने के साथ-साथ वह यूट्यूब पर भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं। उनके वीडियोज लाखों-करोड़ों में देखे जाते हैं। पिछले कई सालों से वह तमाम टीचरों में सबसे लोकप्रिय टीचरों में से एक हैं। हालांकि, हाल के समय में वह विवादों में भी आए हैं। पटना स्थित उनके कोचिंग संस्थान के बाहर फायरिंग हुई और शुरुआत में आरोप रौशन सर पर लगे थे। हालांकि, बाद में खान सर, उनके कुछ कर्मचारियों और गार्ड के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मामला कोर्ट तक पहुंचा, जहां से खान सर को अग्रिम जमानत दे दी गई, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अब भी जारी है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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