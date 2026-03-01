खामेनेई की मौत के बाद सुलगा मिडिल ईस्ट, भड़का चीन और बौखलाया UAE; टॉप-5

Top News Today: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की घटना ने मध्य पूर्व को युद्ध की आग में झोंक दिया है। इसके बाद ईरान ने बदले में इजरायल, अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी देशों पर मिसाइल व ड्रोन हमले किए। दुबई और अबू धाबी के हवाई अड्डों, पोर्ट और अन्य स्थानों पर हमले हुए

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की घटना ने मध्य पूर्व को युद्ध की आग में झोंक दिया है। इसके बाद ईरान ने बदले में इजरायल, अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी देशों पर मिसाइल व ड्रोन हमले किए। दुबई और अबू धाबी के हवाई अड्डों, पोर्ट और अन्य स्थानों पर हमले हुए। इसके बाद UAE ने सख्त चेतावनी जारी की और हमलों को अकारण बताया। दूसरी ओर चीन ने खामेनेई की मौत पर कड़ा रुख अपनाया। चीनी विदेश मंत्रालय ने इसे ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन करार दिया। चीन ने इसे स्वतंत्र देश के नेता की खुलेआम हत्या और शासन बदलने की साजिश जैसा बताया। पढ़ें पूरी खबर...

खामेनेई की मौत के बाद ईरान के नए अंतरिम सुप्रीम लीडर बने अराफी इजरायल और अमेरिका के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ईरान के सबसे ताकतवर पद को लेकर उठा था। अब इसका कुछ हद तक जवाब मिल गया है। खामेनेई के करीबी माने जाने वाले अयातुल्ला अलीरेजा अराफी को ईरान की अंतरिम नेतृत्व परिषद (इंटरिम लीडरशिप काउंसिल) में फकीह (धार्मिक विधिवेत्ता) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यह परिषद तब तक सर्वोच्च नेता की जिम्मेदारियां निभाएगी, जब तक एक्सपर्ट्स की असेंबली स्थायी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर लेती। पढ़ें पूरी खबर

अमेरिका-इजरायल के हमलों से हर तरफ गम और गुस्सा अमेरिका-इजरायल के हमलों से मुस्लिम समाज में हर तरफ दुख और आक्रोश फैल गया है। इन हमलों में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत से उनके गुरु के गांव में भी शोक का माहौल है। मान्यता है कि खामेनेई के गुरु अयातुल्ला खुमैनी का बाराबंकी के बदोसराय स्थित किंतूर गांव से पैतृक संबंध था और उनके पूर्वज लगभग 150 साल पहले यहां से ईरान गए थे। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया, लेकिन आज भी यहां के लोग उस वंशावली और इतिहास को याद करते हैं। पढ़ें पूरी खबर…