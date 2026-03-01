Hindustan Hindi News
खामेनेई की मौत के बाद सुलगा मिडिल ईस्ट, भड़का चीन और बौखलाया UAE; टॉप-5

Mar 01, 2026 06:55 pm IST
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की घटना ने मध्य पूर्व को युद्ध की आग में झोंक दिया है। इसके बाद ईरान ने बदले में इजरायल, अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी देशों पर मिसाइल व ड्रोन हमले किए। दुबई और अबू धाबी के हवाई अड्डों, पोर्ट और अन्य स्थानों पर हमले हुए। इसके बाद UAE ने सख्त चेतावनी जारी की और हमलों को अकारण बताया। दूसरी ओर चीन ने खामेनेई की मौत पर कड़ा रुख अपनाया। चीनी विदेश मंत्रालय ने इसे ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन करार दिया। चीन ने इसे स्वतंत्र देश के नेता की खुलेआम हत्या और शासन बदलने की साजिश जैसा बताया। पढ़ें पूरी खबर...

ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत से चीन भड़क गया

मिडिल ईस्ट में इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जारी है। इजरायली और अमेरिकी मिसाइल हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई सहित कई प्रमुख नेता मारे गए, जिससे दुनिया भर में तनाव और बढ़ गया है। इस बीच, ईरान के समर्थन में चीन सामने आया है। गुस्साए चीन ने साफ कहा है कि एक स्वतंत्र देश के नेता की खुलेआम हत्या और सरकार बदलने की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पढ़ें पूरी खबर...

दुबई-अबू धाबी पर हमलों से UAE बौखलाया

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद अमेरिका-इजरायल के हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाई से पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में घिर गया है। शनिवार को अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त रूप से ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिसमें तेहरान में खामेनेई के आवास सहित कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके बाद ईरान ने दुबई-आबू धाबी समेत कई जगहों पर हमला बोल दिया। इसे हमले के बाद ईरान पर यूएई भड़क गया और सख्त चेतावनी दे दी। पढ़ें पूरी खबर..

खामेनेई की मौत के बाद ईरान के नए अंतरिम सुप्रीम लीडर बने अराफी

इजरायल और अमेरिका के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ईरान के सबसे ताकतवर पद को लेकर उठा था। अब इसका कुछ हद तक जवाब मिल गया है। खामेनेई के करीबी माने जाने वाले अयातुल्ला अलीरेजा अराफी को ईरान की अंतरिम नेतृत्व परिषद (इंटरिम लीडरशिप काउंसिल) में फकीह (धार्मिक विधिवेत्ता) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यह परिषद तब तक सर्वोच्च नेता की जिम्मेदारियां निभाएगी, जब तक एक्सपर्ट्स की असेंबली स्थायी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर लेती। पढ़ें पूरी खबर

अमेरिका-इजरायल के हमलों से हर तरफ गम और गुस्सा

अमेरिका-इजरायल के हमलों से मुस्लिम समाज में हर तरफ दुख और आक्रोश फैल गया है। इन हमलों में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत से उनके गुरु के गांव में भी शोक का माहौल है। मान्यता है कि खामेनेई के गुरु अयातुल्ला खुमैनी का बाराबंकी के बदोसराय स्थित किंतूर गांव से पैतृक संबंध था और उनके पूर्वज लगभग 150 साल पहले यहां से ईरान गए थे। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया, लेकिन आज भी यहां के लोग उस वंशावली और इतिहास को याद करते हैं। पढ़ें पूरी खबर…

इजरायल-ईरान युद्ध के बीच पीएम मोदी ने बुलाई CCS बैठक

इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग पूरे मिडल-ईस्ट में फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसी मुद्दे को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक लेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रात दिल्ली लौटने पर कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक बुलाई है। उनके दो दिवसीय दौरे के बाद आज रात करीब 9:30 बजे दिल्ली पहुंचने के बाद वे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पढ़ें पूरी खबर...

