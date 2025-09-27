UAE से भारत आ रहा खालिस्तानी आतंकी परमिंदर सिंह पिंडी, भारतीय एजेंसियों को बड़ी सफलता

खालिस्तानी आतंकी परमिंदर सिंह पिंडी को प्रत्यर्पित करवाने में केंद्रीय एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। उसे जल्द ही भारत लाया जाएगा। वसूली और धमाकों में उसका नाम आया था।

पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के आतंकवादी परमिंदर सिंह पिंडी को प्रत्यर्पित करवाने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। उसे भारत लाया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने शनिवार को बताया कि पिंडी विदेश स्थित आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा और हैप्पी पासिया का करीबी सहयोगी है और बटाला-गुरदासपुर क्षेत्र में पेट्रोल बम हमलों, हिंसक हमलों और जबरन वसूली सहित कई जघन्य अपराधों में शामिल है।

डीजीपी यादव ने बताया कि बटाला पुलिस द्वारा अनुरोधित रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एक समर्पित चार सदस्यीय टीम 24 सितम्बर 2024 को यूएई गई, विदेश मंत्रालय और यूएई अधिकारियों के साथ समन्वय किया, सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं और आरोपी को सफलतापूर्वक न्याय के कटघरे में वापस लाया। उन्होंने कहा कि यह सफल प्रत्यर्पण आतंकवाद और संगठित अपराध के प्रति पंजाब पुलिस की शून्य-सहिष्णुता नीति के साथ-साथ इसकी उन्नत जाँच क्षमताओं और वैश्विक पहुँच को रेखांकित करता है।

इंदरजीत सिंह गोसल, जो पिछले साल कनाडा के एक हिन्दू मंदिर पर किए गए हमले में भी पकड़ा गया था, जब जमानत पर रिहा हुआ तो उसने वीडियो जारी कर पन्नू के समर्थन में दिल्ली को खालिस्तान बनाने का बेतुका बयान दिया। इसी तरह पन्नू ने भी डोभाल को धमकी दी है।