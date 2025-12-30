खालिदा जिया के बेटे भारत को देंगे टेंशन, जयशंकर के दौरे से पहले बांग्लादेशी पत्रकार का बड़ा दावा; क्या बोले

संक्षेप: बांग्लादेशी पत्रकार सेलाम समद ने आशंका जताई है कि अगर तारिक रहमान अगले PM चुने जाते हैं तो शेख हसीना उनके लिए सबसे पहला और बड़ा टारगेट होंगी। इस सियासी खेल में तारिक रहमान के सामने भारत से संबंधों को मधुर बनाए रखने की चुनौती होगी।

विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार (31 दिसंबर) को ढाका में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। वह आधिकारिक तौर पर वहां भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की लंबे समय तक प्रमुख रहीं जिया ने देश में उथल-पुथल भरे सैन्य शासन के बाद लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और दशकों तक देश की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा था। जिया का सुबह ढाका में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 80 वर्ष की थीं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जयशंकर खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत सरकार और जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे।

इस बीच, समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए बांग्लादेशी पत्रकार सेलाम समद ने आशंका जताई है कि अगर फरवरी में होने वाले संसदीय चुनावों में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान जीतते हैं तो अगले साल भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं। समद कहते हैं, “तारिक रहमान निश्चित रूप से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेंगे।”

पिछले साल से भारत में हैं शेख हसीना बता दें कि पिछले साल जुलाई में हुए छात्रों के आंदोलन और विद्रोह के बाद शेख हसीना ढाका से भागकर नई दिल्ली चली आई थीं और तभी से वह भारत में शरण ली हुई हैं। हालांकि, इस बीच बांग्लादेश ने कई बार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की लेकिन भारत ने बांग्लादेश की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब बांग्लादेशी पत्रकार सेलाम समद ने आशंका जताई है कि अगर तारिक रहमान देश के अगले पीएम चुने जाते हैं तो शेख हसीना उनके लिए सबसे पहला और बड़ा टारगेट होंगी। इस सियासी खेल में तारिक रहमान के सामने भारत से संबंधों को मधुर बनाए रखने की चुनौती होगी।

शेख हसीना होंगी ट्रंप कार्ड हालांकि, भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा संबंधों पर वह कहते हैं, “खालिदा जिया के कार्यकाल के दौरान, भारत-बांग्लादेश संबंध कभी खराब नहीं हुए लेकिन मुझे नहीं पता कि तारिक रहमान के कार्यकाल में क्या होगा, वह शायद फरवरी में प्रधानमंत्री बनेंगे... सभी मुश्किलों के बावजूद, भारत और बांग्लादेश के बीच कभी कोई समस्या नहीं हुई... लेकिन भविष्य में यह बहुत मुश्किल होगा क्योंकि तारिक रहमान निश्चित रूप से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेंगे और यही उनके लिए सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड है।”