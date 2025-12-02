वेंटिलेटर पर हैं खालिदा जिया, PM मोदी ने जताई चिंता; अब BNP ने किया रिप्लाई

संक्षेप: बीएनपी उपाध्यक्ष एडवोकेट अहमद आजम खान के हवाले से बताया कि जिया की हालत बिगड़ गई है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उन्होंने कहा, 'उनकी (खालिदा जिया) हालत बहुत खराब है। पूरे देश से प्रार्थना करने का अनुरोध करने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता।

BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रियादा किया है। दरअसल, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया वेंटिलेटर पर हैं और पीएम मोदी ने स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की थी। साथ ही हर संभव मदद का भरोसा जताया था। इसके अलावा कई अन्य देशों ने भी जिया के स्वास्थ्य पर चिंता जताई है।

बीएनपी ने लिखा, 'बीएनपी चेयरपर्सन खालिदा जिया के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने के लिए हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं। बीएनपी इस कामना के लिए और समर्थन के लिए तैयार रहने का धन्यवाद करती है।'

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जिया की तबीयत बीते कुछ दिनों से ज्यादा बिगड़ गई है। अस्पताल में भर्ती होने के चार दिन बाद ही डॉक्टरों ने उन्हें कोरोनरी केयर यूनिट में शिफ्ट कर दिया था। तब से वह वेंटिलेटर पर हैं। उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय डॉक्टर काम कर रहे हैं। बीएनपी नेताओं का कहना है कि जिया की हालत बहुत नाजुक है।

क्या बोले पीएम मोदी पीएम मोदी ने लिखा था, 'बेगम खालिदा जिया के स्वास्थ्य के बारे में जानकर बहुत चिंतित हूं, जिन्होंने कई वर्षों तक बांग्लादेश के सार्वजनिक जीवन में योगदान दिया है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए हमारी प्रार्थनाएं। भारत हरसंभव सहायता देने के लिए तैयार है।'

80 साल की जिया को 23 नवंबर को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें सीने में संक्रमण की शिकायत थी, जिससे उनके हृदय और फेफड़े प्रभावित हुए।

कैसी है तबीयत सोमवार को समाचार पोर्टल टीबीएसन्यूजडॉटनेट ने बीएनपी उपाध्यक्ष एडवोकेट अहमद आजम खान के हवाले से बताया कि जिया की हालत बिगड़ गई है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उन्होंने यहां एवरकेयर अस्पताल के बाहर संवाददाताओं से कहा, 'उनकी (खालिदा जिया) हालत बहुत खराब है। पूरे देश से प्रार्थना करने का अनुरोध करने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता।'

बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने भी पुष्टि की कि जिया की हालत गंभीर बनी हुई है और ढाका के अस्पताल में उनका इलाज जारी है, जहां स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा विशेषज्ञ उनकी देखभाल में लगे हुए हैं।