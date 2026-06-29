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केतन का जला पासपोर्ट बनेगा सबसे बड़ा सबूत, पुलिस ने सिया-चेतन को लेकर कोर्ट में क्या कहा?

Shubham Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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इसके अलावा पुलिस यह भी पता लगा रही है कि हत्या के बाद चेतन चौधरी ने कपड़े क्यों बदले और वह कहां-कहां गया। दोनों आरोपियों के बीच घटना के बाद हुई फोन कॉल्स और बातचीत की भी जांच की जा रही है।

केतन का जला पासपोर्ट बनेगा सबसे बड़ा सबूत, पुलिस ने सिया-चेतन को लेकर कोर्ट में क्या कहा?

पुणे के चर्चित लोहागढ़ किला हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सिया गोयल और चेतन बाबूलाल चौधरी की पुलिस हिरासत अदालत ने 5 दिन और बढ़ा दी है। दोनों को रविवार (29 जून) को दूसरी बार वडगांव मावल कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने जांच पूरी करने के लिए और समय मांगा।

पुलिस ने अदालत को बताया कि जांच अभी अधूरी है और कई अहम सबूत जुटाने बाकी हैं। अधिकारियों के मुताबिक, दोनों आरोपियों को साथ लेकर घटनास्थल पर क्राइम सीन दोबारा रीक्रिएट करना है, ताकि हत्या की पूरी सच्चाई सामने आ सके।

पुलिस ने यह भी दावा किया कि सिया गोयल ने केतन का पासपोर्ट फाड़कर जला दिया था। अब उसके अवशेष बरामद करने की कोशिश की जा रही है।

इसके अलावा पुलिस यह भी पता लगा रही है कि हत्या के बाद चेतन चौधरी ने कपड़े क्यों बदले और वह कहां-कहां गया। दोनों आरोपियों के बीच घटना के बाद हुई फोन कॉल्स और बातचीत की भी जांच की जा रही है।

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लोहागढ़ किले पर दोबारा बनाया गया क्राइम सीन

कोर्ट में पेशी से एक दिन पहले यानी 28 जून को पुलिस सिया और चेतन को लोहागढ़ किले पर लेकर पहुंची। यहां डमी (पुतले) की मदद से पूरे घटनाक्रम को दोहराया गया, ताकि यह समझा जा सके कि हत्या कैसे की गई।

इस दौरान किसी तरह की बाधा न आए, इसलिए पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर कुछ समय के लिए लोहागढ़ किले में पर्यटकों की एंट्री भी बंद कर दी थी।

कौन था केतन अग्रवाल?

26 साल के केतन अग्रवाल पुणे जिले के गहुंजे का रहने वाला था। वह अपने परिवार के रियल एस्टेट कारोबार 'सक्सेस ग्रुप' में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर (CMO) था।

18 जून को उसका शव लोहागढ़ किले के पास करीब 400 फीट गहरी खाई में मिला था।

शुरुआत में उसकी मंगेतर सिया गोयल ने पुलिस को बताया था कि घूमने के दौरान तेज हवा चली और केतन का पैर फिसल गया, जिससे वह खाई में गिर गया। इसी आधार पर पहले एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया गया था।

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कैसे खुला हत्या का राज?

जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को शक हुआ कि यह हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी, जिसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई।

पुलिस के मुताबिक, सिया गोयल का अफेयर 22 वर्षीय चेतन चौधरी से था। चेतन को सिया और केतन की सगाई पसंद नहीं थी और वह केतन को अपने रिश्ते के बीच सबसे बड़ी रुकावट मानता था।

आरोप है कि दोनों ने मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची। सिया, केतन को घूमने के बहाने लोहागढ़ किले पर ले गई, जबकि चेतन अलग से वहां पहुंचा। इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर पीछे से धक्का देकर केतन को 400 फीट गहरी खाई में गिरा दिया।

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हत्या से पहले भी की गई थी कोशिश

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि 14 जून को भी सिया ने केतन को उसी किले पर ले जाकर खाई में धक्का देने की कोशिश की थी।

हालांकि उस समय केतन ने एक झाड़ी पकड़कर अपनी जान बचा ली थी। जब उसने सिया से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने बहाना बनाया कि उसे सांप दिखा था और वह उसे बचाने की कोशिश कर रही थी।

अब पुलिस इस पूरे मामले की हर कड़ी जोड़ने में जुटी है और आने वाले दिनों में इस हाई-प्रोफाइल हत्याकांड में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।

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Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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