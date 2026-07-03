सामने आए गवाह, दूसरा मोबाइल फोन बरामद; केतन मर्डर केस में पुलिस बोली- हमारे पास पूरे सबूत
केतन अग्रवाल मर्डर केस में सिया और उसके प्रेमी चेतन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में अब गवाह भी सामने आए हैं। इसके अलावा पुलिस ने दूसरा मोबाइल फोन भी बरामद किया है।
केतन अग्रवाल मर्डर केस में सिया और उसके प्रेमी चेतन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में अब गवाह भी सामने आए हैं। इसके अलावा पुलिस ने दूसरा मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पुणे ग्रामीण के एसपी संदीप सिंह गिल ने कहाकि हमारे पास यह साबित करने के लिए सबूत हैं कि हत्या हुई है। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या केतन ने सिया को पैसे भी दिए थे। इस बारे में एसपी गिल ने कहाकि दूसरा मोबाइल फोन मिल चुका है। इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा फोरेंसिक जांच भी जारी है। यह पता लगाया जा रहा है कि केतन ने आखिर सिया को कितने पैसे दिए थे।
14 दिन की न्यायिक हिरासत
गौरतलब है कि पुणे की एक अदालत ने शुक्रवार को 25 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गोयल (20) और चौधरी (22) पर आरोप है कि उन्होंने 18 जून को पुणे जिले के लोहागढ़ किले में एक चट्टान से धक्का देकर अग्रवाल की हत्या की। अग्रवाल और गोयल की शादी इसी साल नवंबर में होने वाली थी। पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट ए.एम. विभूते के समक्ष पेश किया गया।
कोड लैंग्वेज में बातचीत
अभियोजन पक्ष ने पुलिस हिरासत को तीन दिन और बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने दलील दी कि गोयल और चौधरी के मोबाइल फोन से मिले डेटा में इशारों और कोड वाली भाषा में बातचीत थी, और उस बातचीत का मतलब समझने के लिए उनसे हिरासत में और पूछताछ करना जरूरी है। गोयल और चौधरी के वकीलों ने इस अर्जी का विरोध करते हुए कहाकि पुलिस को मामले की जांच के लिए पहले ही काफी समय दिया जा चुका है और अब हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने अभियोजन पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया और आरोपियों को 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
पुलिस ने की घटनास्थल की गहन पड़ताल
उधर महाराष्ट्र के पुणे के युवा व्यवसायी केतन अग्रवाल की कथित हत्या मामले में पुलिस ने लोहगढ़ किले के पहाड़ी इलाके के आसपास स्थलों का निरीक्षण और सभी चिह्नित स्थलों का पंचनामा किया है। आरोप है कि 18 जून को केतन को इसी किले की खाई में धकेल कर मार दिया गया। जांच के तहत मुख्य आरोपी और केतन की मंगेतर सिया गोयल को अपराध से जुड़े स्थलों पर ले जाया गया। शुरुआत में सिया गोयल ने बताया था कि केतन की हादसे में गिरकर मौत हुई थी, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और उसके बयानों ने इसके विपरीत संकेत दिए।
सिया कपड़े भी किए गए जब्त
पुलिस सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों ने हत्या से पहले और उसके बाद सिया जहां-जहां गई, उन सभी स्थानों का निरीक्षण किया गया। साक्ष्य के रूप में उसके वे कपड़े भी जब्त कर लिए गए हैं, जो उसने कथित तौर पर अपराध के दिन पहने थे। जांचकर्ताओं ने उन कई स्थानों का भी दौरा किया, जहां सिया गोयल और उसके कथित साथी चेतन चौधरी के एक साथ यात्रा करने की बात सामने आई है। पुलिस को संदेह है कि दोनों ने कई अलग-अलग स्थानों पर हत्या का पूर्वाभ्यास किया था और चल रही जांच के हिस्से के रूप में सभी चिह्नित स्थलों पर पंचनामा किया गया है।
सिया गोयल के घर भी पहुंची पुलिस
इस बीच, आगे की जांच के लिए पुलिस ने लोनावला में सिया गोयल के आवास का भी दौरा किया। बताया जा रहा है कि हत्या की कड़ियों को जोड़ने वाले साक्ष्य तलाशने के लिए उसके कमरे की तलाशी ली गई। पुलिस दोनों मुख्य आरोपियों, सिया गोयल और चेतन चौधरी का झूठ पकड़ने वाला परीक्षण (लाई डिटेक्टर) कराने की भी तैयारी कर रही है। पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं को उनके बयानों में विसंगतियां मिलीं, जिसके कारण यह वैज्ञानिक परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया। कानूनी प्रक्रियाओं और आवश्यक मंजूरियों के बाद यह परीक्षण किए जाने की उम्मीद है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।