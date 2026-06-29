कार नहीं स्कूटर, चेतन ने क्यों किया ऐसा? केतन मर्डर केस में सामने आई सिया के प्रेमी की नई चाल
केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन कुछ न कुछ खुलासा हो रहा है। इसी कड़ी में एक नई जानकारी सामने आई है। इसमें सिया और उसके प्रेमी चेतन की एक नई चाल सामने आई है। इसके मुताबिक लोहागढ़ किले पर जाने के लिए चेतन ने कार की जगह स्कूटर चुना था। क्यों किया था उसने ऐसा?
केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन कुछ न कुछ खुलासा हो रहा है। इसी कड़ी में एक नई जानकारी सामने आई है। इसमें सिया और उसके प्रेमी चेतन की एक नई चाल सामने आई है। इसके मुताबिक लोहागढ़ किले पर जाने के लिए चेतन ने कार की जगह स्कूटर चुना था। इसके पीछे चेतन की खास मंशा थी। असल में वह नहीं चाहता था कि लोहागढ़ जाते हुए रास्ते में टोल प्लाजा या सीसीटीवी की नजर में न आए। उसे डर था कि कार से जाते हुए उसे रास्ते में टोल बूथ पर रुकना होगा। ऐसे में वह पकड़ लिया जाएगा। खैर, पकड़ तो चेतन को वैसे भी लिया गया और वह पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन अपनी प्रेमिका के होने वाले पति को रास्ते से हटाने के लिए उसने किस कदर की चालें चलीं, कितनी साजिशें रचीं, यह भी हैरान करने वाला है।
एक-एक डिटेल पर बारीकी से काम
पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस की छानबीन जारी है। इस मामले में आरोपियों, सिया और चेतन से पूछताछ चल रही है। इस पूछताछ के दौरान एक नई जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक सिया और चेतन ने हफ्तों पहले ही यह मर्डर प्लान बना लिया था। इसके लिए एक-एक डिटेल पर बारीकी से काम किया गया था। यहां तक कि लोहागढ़ किला जाने के लिए कौन सा वाहन इस्तेमाल किया जाएगा, इसको लेकर भी योजना बनाई गई थी। जानकारी के मुताबिक इस योजना पर मई में ही काम कर लिया गया था। चेतन ने तय किया था कि किले तक जाने के लिए वह कार नहीं, बल्कि स्कूटर का इस्तेमाल करेगा। ताकि उसकी यह यात्रा किसी भी तरह से रिकॉर्ड में दर्ज न होने पाए। असल में कार से जाने पर टोल प्लाजा और सीसीटीवी में आने का खतरा रहता। यहां तक कि पुणे वापस आने के लिए भी उसने उसी स्कूटर का इस्तेमाल किया।
ताकि पहचान में न आए चेतन
लोहागढ़ किले पर चढ़ाई के दौरान भी चेतन पहचाना न जाए, इसके लिए भी तैयारी की थी। चेतन ने अपना चेहरा छिपाने के लिए हुडी पहनी थी। लेकिन यही हुडी उसे पुलिस तक पहुंचाने का जरिया बनी। जब सिया अपने मंगेतर केतन के साथ लोहागढ़ में थी तो चेतन उन दोनों से करीब 20-30 फीट की दूरी पर मौजूद था। उसने शॉर्ट्स और हुडी पहन रखा था, जिसमें उसका चेहरा छिपा था। जब पुलिस सीसीटीवी की जांच कर रही थी उसकी नजर उस फुटेज में दर्ज उस दिन के तापमान पर गई। इसके मुताबिक उस दिन, 33 डिग्री सेल्सियस तापमान था। आखिर इतनी खतरनाक गर्मी में कोई हुडी क्यों पहनेगा, यह बात पुलिस को खटक गई। आखिर पुलिस ने जांच की और चेतन पकड़ा गया।
सिया की सुरक्षा का भी ध्यान
केतन को धक्का कब देना है, इसके लिए चेतन और सिया ने कोड भी तय किया था। पुलिस के मुताबिक दोनों ने तय किया था कि सिया या तो पानी पीने के बहाने या जूते के फीते बांधने के बहाने बैठेगी। उसका बैठना ही चेतन के लिए हमला करने का संकेत होगा। सिया को बैठाना एक संकेत तो था ही, साथ यह तरीका इसलिए भी अपनाया गया ताकि सिया पूरी तरह से सेफ रहे। पुलिस ने बताया कि बैठकर संकेत देने का तरीका जानबूझकर चुना गया था ताकि धक्का दिए जाने के समय सिया केतन की पहुंच से बाहर रहे। दोनों को आशंका थी कि यदि चेतन, केतन को धक्का देता और गिरते समय केतन सिया को पकड़ने की कोशिश करता, तो वह भी खाई में गिर सकती थी। इसलिए पूरी योजना उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई थी।
डमी की मदद से प्रैक्टिस
गौरतलब है कि रविवार को पुलिस सिया गोयल को लोहागढ़ किले ले गई, जहां डमी की मदद से घटना को दोहराया गया। इसका उद्देश्य 18 जून की घटना के क्रम की पुष्टि करना था। पुलिस के अनुसार, दोनों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वारदात से पहले वे किले पर उपयुक्त स्थान चुनने और अभ्यास करने भी गए थे।
हालांकि, पुलिस अभी यह पता लगा रही है कि उन्होंने अभ्यास किस अन्य स्थान पर किया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों की पुलिस हिरासत सोमवार को समाप्त हो रही है। उन्हें अदालत में पेश कर आगे की पुलिस हिरासत मांगी जाएगी। वहीं, शनिवार को पुलिस ने सिया गोयल के पिता, मां और भाई से भी लंबी पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।