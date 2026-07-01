गौरी लंकेश हत्याकांड वाली तकनीक से सुलझेगा केतन मर्डर केस, क्या है ये खास फोरेंसिक टूल जो खोल देगा सिया-चेतन का सच?

संभल के पुलिस अधीक्षक (SP) कृष्ण कुमार बिश्नोई ने इस तकनीक के महत्व को समझाते हुए बताया कि पुणे केस के आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बहुत सावधानी से प्लानिंग की थी ताकि वे डिजिटल या वीडियो सुराग न छोड़ें।

पुणे मर्डर केस (हत्याकांड) की चल रही जांच ने एक बार फिर 'गैट एनालिसिस' नाम की फोरेंसिक तकनीक को चर्चा में ला दिया है। यह एक ऐसी वैज्ञानिक तकनीक है, जिसमें किसी भी इंसान की पहचान उसके चलने के अनोखे अंदाज से की जाती है। पुलिस का मानना है कि यह तकनीक उन मामलों में बहुत काम आती है, जहां चेहरे की पहचान या मोबाइल फोन ट्रैकिंग जैसे पारंपरिक तरीके नाकाम हो जाते हैं।

संभल के पुलिस अधीक्षक (SP) कृष्ण कुमार बिश्नोई ने इस तकनीक के महत्व को समझाते हुए बताया कि पुणे केस के आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बहुत सावधानी से प्लानिंग की थी ताकि वे डिजिटल या वीडियो सुराग न छोड़ें।

क्यों खास है यह तकनीक? SP केके बिश्नोई ने बताया, "जब आरोपी बहुत चालाकी से अपने चेहरे छिपा लेते हैं और मोबाइल फोन साथ नहीं रखते, तो चेहरे की पहचान करने वाले टूल या फोन ट्रैकिंग बेकार हो जाते हैं। ऐसे में पुलिस के पास केस को साबित करने का सबसे मजबूत जरिया 'गैट एनालिसिस' ही बचता है। दुनिया में हर इंसान के चलने का तरीका उतना ही अनोखा होता है, जितने उसके उंगलियों के निशान।"

क्या होता है 'गैट एनालिसिस' और यह कैसे काम करता है? इस तकनीक में किसी भी व्यक्ति के चलने के तरीके का बारीकी से अध्ययन किया जाता है। इसमें कई चीजों को देखा जाता है, जैसे:

कदम की लंबाई और चलने की रफ्तार।

चलते समय शरीर का पोश्चर (झुकाव या सीधा होना)।

हाथों का हिलना और पैरों को जमीन पर रखने का तरीका। इन सभी शारीरिक हरकतों को रिकॉर्ड करके एक डेटा तैयार किया जाता है। फिर इसकी तुलना घटनास्थल के पास मिले CCTV फुटेज से की जाती है, ताकि यह पक्का हो सके कि वीडियो में दिखने वाला संदिग्ध और पकड़ा गया आरोपी एक ही इंसान हैं।

AI ने काम किया आसान एसपी बिश्नोई ने बताया कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम आने से यह काम बेहद सटीक और आसान हो गया है।

पहले फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को सीसीटीवी फुटेज के एक-एक फ्रेम को खुद घंटों बैठकर देखना पड़ता था, जिसमें बहुत समय लगता था और गलती की गुंजाइश भी रहती थी।

अब AI सिस्टम खुद-ब-खुद वीडियो से संदिग्ध के चलने की गति, उठने-बैठने के तरीके और बॉडी मूवमेंट को भांप लेता है और उसका एक 'डिजिटल वॉक प्रोफाइल' तैयार कर देता है। इसकी मदद से किसी भी व्यक्ति को दूर से ही सिर्फ उसके चलने के ढंग से पहचाना जा सकता है।

भारत में पहले भी हुआ है इस्तेमाल यह पहली बार नहीं है जब भारतीय पुलिस इस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले भी कई बड़े मामलों में इसका सफल उपयोग किया जा चुका है।

गौरी लंकेश हत्याकांड (2017): बेंगलुरु की मशहूर पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में कातिल ने हेलमेट पहन रखा था, जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। पुलिस ने आरोपी परशुराम वाघमारे को पकड़ने के बाद उससे वैसे ही कपड़े पहनाकर चलवाया और उसका वीडियो बनाया। फिर उस वीडियो की तुलना मर्डर के समय के सीसीटीवी फुटेज से की गई, जिससे आरोप साबित करने में बड़ी मदद मिली।

साकी नाका केस, मुंबई (2021): मुंबई के इस चर्चित दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में भी आरोपी की पहचान के लिए गैट एनालिसिस का सहारा लिया गया था।

हालांकि, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि 'गैट एनालिसिस' को कोर्ट में इकलौते सबूत के तौर पर नहीं माना जाता। इसे अन्य पुख्ता सबूतों जैसे- चश्मदीदों के बयान, डीएनए रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज के साथ सहयोगी सबूत के रूप में पेश किया जाता है ताकि केस को और मजबूत बनाया जा सके।