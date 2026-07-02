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केतन मर्डर केस में सिया के हाथ का फोन बना मिस्ट्री, नए ऐंगल से जांच कर रही पुलिस, क्या अपडेट

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान, पुणे
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Ketan Murder Case Update: केतन अग्रवाल मर्डर केस में अब उसका फोन मिस्ट्री बना हुआ है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में यह फोन सिया के पास आया था। जांचकर्ताओं को शक है कि सिया ने इस फोन में से कई सबूत डिलीट कर दिए होंगे।

केतन मर्डर केस में सिया के हाथ का फोन बना मिस्ट्री, नए ऐंगल से जांच कर रही पुलिस, क्या अपडेट

Ketan Murder Case Update: पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया अपडेट सामने आया है। आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी के खिलाफ केस मजबूत करने के लिए पुलिस अब नए ऐंगल से भी जांच कर रही है। जांचकर्ताओं के लिए अब सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है कि आखिर हत्या के पहले केतन का फोन किन हालातों में सिया के पास गया। बता दें, केतन की हत्या के बाद उसका फोन सिया के पास था। जब अग्रवाल परिवार घटना के बाद लोहगढ़ फोर्ट पहुंचा, तब सिया ने फोन को उनके हवाले किया। मामले की जांच कर रहे लोगों को संदेह है कि सिया ने केतन के फोन को अपने पास रखा और फिर हत्या के बाद इसमें से सबूत डिलीट कर दिए। फिलहाल केतन के फोन को फोरेंसिक लैब भेजा गया है।

सिया को लेकर उसके घर पहुंची पुलिस

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस लगातार इस मामले में सिया और चेतन के खिलाफ सबूत ढूंढ़ रही है। इसके लिए पिछले कुछ दिनों में सिया से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। घटना की टाइमलाइन को समझने के लिए जांच कर्ताओं ने सिया के पुणे मार्केट स्थित घर की तलाशी ली। इस दौरान सिया भी उनके साथ थी। इस दौरान पुलिस ने सिया की डायरी, किताबें, वार्डरोब की तलाशी ली।

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सूत्रों के मुताबिक, जिस दौरान पुलिस जांच करने के लिए सिया के घर पहुंची थी। उस दौरान उसका परिवार वहीं मौजूद था। यह तलाशी अभियान करीब एक घंटे तक चला। इसके बाद पुलिस सिया को लेकर उस रेस्टोरेंट में गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कथित तौर पर 17 जून को इसी रेस्टोरेंट में बैठकर चेतन और सिया ने केतन की हत्या की प्लानिंग की थी। यहां पर पहुंचने के बाद पुणे ग्रामीण पुलिस ने सिया से कुछ सवाल जवाब भी किए।

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सिया का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग कर रही पुलिस

केतन अग्रवाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी मंगेतर सिया गोयल फिलहाल अपने प्रेमी के साथ पुलिस हिरासत में मौजूद है। लेकिन जांच करने वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि केतन को धक्का आखिर किसने दिया। इस बात की पुष्टि करने और अन्य सबूतों को ढूंढ़ने में मदद हासिल करने के लिए पुलिस ने सिया का पॉलीग्राफ या लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की इजाजत मांगी है। इसके लिए पुलिस ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि, अभी तक इस मामले पर कोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं आया। सिया के वकील विपुल दुशिंग के मुताबिक, पुलिस ने पॉलीग्राफ या लाई डिटेक्टर टेस्ट की इजाजत मांगी है। लेकिन आरोपी की सहमति के बिना ऐसे टेस्ट नहीं किए जा सकते।

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पूरा मामला

पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या 18 जून को लोहगढ़ किले पर कर दी गई थी। उस समय तो मंगेतर के बयान के आधार पर पुलिस ने इस मामले को हादसा मान लिया था, लेकिन बाद में परिवार के शक और सिया के असामान्य बर्ताव के बाद पुलिस ने गहन जांच शुरू की। इसके बाद सबसे पहले चेतन चौधरी हुडी पहने हुए नजर आया। इसके बाद सिया और चेतन की कॉल डिटेल्स सामने आई। धीरे-धीरे पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो गया कि सिया और चेतन ने मिलकर ही केतन को मौत के घाट उतारा है। पुलिस ने जब सख्ती के साथ पूछताछ की, तो सिया और चेतन दोनों ने ही आरोप कबूल कर लिए।

इसके बाद पुलिस ने पूछताछ जारी रखी। सिया ने बताया कि वह केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन सार्वजनिक तौर पर शादी से इनकार करके परिवार को दुखी भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने चेतन के साथ मिलकर केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और लोहगढ़ किले पर ले जाकर उसे धक्का दे दिया।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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