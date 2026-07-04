'शादी जो नहीं होने वाली'... सिया की दोस्त के साथ सामने आई चैट, केतन मर्डर केस में नया ट्विस्ट!

केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में पुलिस ने सिया गोयल के फोन से डिलीट की गई चैट रिकवर कर ली हैं। इन चैट में सिया ने शादी के टिकट के लिए अपने दोस्त से आधार कार्ड मांगा, लेकिन कुछ ऐसा भी कहा जिसने पूरे मामले में एक नया मोड़ ला दिया।

रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की कथित हत्या की जांच में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि पुलिस को आरोपी सिया गोयल के मोबाइल फोन से डिलीट की गई चैट बरामद हुई हैं। चल रही जांच के तहत इन चैट की जांच की जा रही है। जांचकर्ताओं के अनुसार, बरामद चैट में से एक में सिया एक दोस्त से अपने आधार कार्ड के दोनों तरफ की कॉपी भेजने के लिए कहती हुई दिखाई दे रही है ताकि शादी के टिकट बुक किए जा सकें।

इस लीक हुई चैट में जो बातचीत सामने आई, सिया के एक मैसेज ने इस मामले में बड़ा ट्विस्ट ला दिया है। सिया अपने दोस्त को मैसेज करती है, “आधार कार्ड के आगे-पीछे की फोटो भेज दे। शादी के टिकट बुक करने के लिए जो होने वाली नहीं है, फिर भी भेज दे।”

बाद में दोस्त ने जवाब दिया कि डॉक्यूमेंट पहले ही वॉट्सएप पर शेयर कर दिए हैं।

पुलिस अब चैट का विश्लेषण कर रही है, ताकि बातचीत का संदर्भ समझा जा सके और यह पता लगाया जा सके कि क्या इनसे आरोपी की कथित हत्या से पहले या बाद की योजनाओं के बारे में कोई सुराग मिलता है।

जांच कर रहे अधिकारियों ने हाल ही में जब्त किए गए मोबाइल फोन से डिलीट किया गया डेटा रिकवर कर लिया है और इसी के तहत ये चैट भी सामने आई है।

पुलिस ने इससे पहले अदालत को सूचित किया था कि उन्हें सांकेतिक भाषा में हुई बातचीत मिली है और वे यह पता लगाने के लिए उनकी जांच कर रहे हैं कि क्या कथित साजिश में कोई और भी शामिल था।

सिया गोयल और चेतन चौधरी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में केतन अग्रवाल हत्याकांड के आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों ने पॉलीग्राफ (लाई डिटेक्टर) टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था। इस बीच पुलिस हत्या की जांच में जुटी है और आरोपियों के मोबाइल और दूसरे डिजिटल डिवाइस से मिले सबूतों की जांच कर रही है।

तीसरे शख्स की भूमिका पर पुलिस की नजर पुणे पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों के मोबाइल फोन से डिलीट किया गया डेटा रिकवर किया गया है। इसमें ऐसे चैट मिले हैं, जो कथित तौर पर कोड वर्ड, निकनेम और इमोजी में लिखे गए थे। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन चैट से इस कथित साजिश में किसी तीसरे शख्स के शामिल होने के संकेत मिलते हैं।

बीड के युवक से पूछताछ जांच के दौरान पुलिस ने महाराष्ट्र के बीड जिले के एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पुलिस का दावा है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर हत्या की योजना की जानकारी उसे भी दी थी। अब जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि इस कथित साजिश में उसकी कोई भूमिका थी या नहीं। हालांकि, युवक ने पुलिस को बताया कि उसने दोनों को हत्या की योजना को अंजाम न देने की सलाह दी थी।