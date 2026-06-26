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मंगेतर केतन को मारने वाली सिया का चौंकाने वाला सच, भाई का भी खुला राज

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, पुणे
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अपने मंगेतर केतन को मारने वाली सिया को लेकर कुछ चौंकाने वाली निजी जानकारियां सामने आई हैं। इसमें गोयल परिवार के कुछ राज भी खुले हैं। पढ़िए और जानिए पूरा मामला…

मंगेतर केतन को मारने वाली सिया का चौंकाने वाला सच, भाई का भी खुला राज

केतन अग्रवाल मर्डर केस में आरोपी मंगेतर सिया को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। इसी क्रम में सिया की निजी जिंदगी को लेकर भी कुछ जानकारियां सामने आई हैं। पहले इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी। इसके मुताबिक सिया अपने माता-पिता की अकेली संतान है। वह भी कई साल की मन्नतों के बाद पैदा हुई है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले गोयल परिवार ने एक बेटे को गोद लिया था। यह भी पता चला है कि सिया के माता-पिता बेहद धार्मिक प्रकृति के हैं। वह आए दिन अपने घर में पूजा-पाठ का आयोजन करते रहते हैं। गौरतलब है कि सिया गोयल पर आरोप है कि उसने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को लोहागढ़ किले से धक्का देकर मार डाला। इस मामले में सिया और उसके प्रेमी चेतन पर आरोप लगाए गए हैं।

गोद लिया था बेटा
इस मामले में पुलिस और फोरेंसिक टीमें जांच में जुटी हुई हैं। इस बीच गोयल परिवार की करीबी सरस्वती गोयल ने सिया के बारे में एक अहम जानकारी दी है। न्यूज 18 मराठी के मुताबिक सिया के माता-पिता ने बरसों तक भगवान से मन्नतें मानी थीं। तब कहीं जाकर सिया का जन्म हुआ था। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि सिया से पहले, उसके माता-पिता ने अपने पारिवारिक सदस्य से एक बेटा गोद लिया था। गोयल परिवार के परिचितों का कहना है कि सिया अपने माता-पिता की एकमात्र जैविक संतान है।

अगर दोषी है बेटी तो मिले सजा
गोयल परिवार के करीबियों ने सिया के माता-पिता के बारे में भी जानकारियां दी हैं। इसके मुताबिक वह दोनों ही बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। दोनों लगातार धार्मिक और सामाजिक आयोजन करते रहते थे। श्रीमदभागवत गीता का पाठ और अन्य धार्मिक आयोजन उनके घर पर होते थे। गौरतलब है कि सिया के माता-पिता ने कहा है कि अगर उनकी बेटी दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। उसकी मां तो यहां तक कहाकि अगर बेटी ने गलत किया है तो उसे भी उसी किले से धक्का दे दिया जाए।

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रिश्तेदार सिया से बच्चों को रखते थे दूर
सिया के बारे में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक उसे नशे की लत थी और वह अक्सर पार्टियों में जाया करती थी। कुछ परिचितों ने यह दावा किया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, यह भी दावा किया गया है कि सिया की लाइफस्टाइल और उसकी हरकतों के चलते गोयल परिवार के रिश्तेदार अपने बच्चों को उससे दूर रखते थे।

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सिया की मां ने क्या कहा
केतन मर्डर केस को लेकर सिया की मां, पूजा गोयल का भी बयान आया है। उन्होंने कहाकि अगर उनकी बेटी दोषी है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। केतन से रिश्ते को लेकर सिया की मां ने बताया कि उनकी बेटी ने कभी भी कोई नाराजगी जाहिर नहीं की। वह केतन को नहीं पसंद करती थी, ऐसी कोई बात कभी सामने नहीं आई। उसने शादी को लेकर भी कोई असंतुष्टि जाहिर नहीं की।

केतन के परिवार ने भी दिया प्यार
वहीं, केतन के परिवार को लेकर सिया की मां ने कहाकि उन लोगों ने भी उसे बहुत प्यार दिया। सभी फंक्शन काफी अच्छे से हुए। यहां तक कि उन लोगों ने सिया के जन्मदिन के लिए भी कई कार्यक्रम किए। अगर हमें पता होता कि सिया को केतन को लेकर कोई समस्या है तो उसे हमसे बात करनी चाहिए थी। सिया की मां ने यह भी दावा किया कि सगाई के बाद से उनकी बेटी केवल केतन से ही बात करती थी

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क्या बोले केतन के पिता
केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने पत्रकारों को बताया कि यह सच है कि केतन विग का एक छोटा सा पैच लगाता था और सगाई से पहले ही सिया और उनके परिवार को इस बारे में बता दिया गया था। उन्होंने कहाकि अगर उसे (सिया) कोई दिक्कत थी, तो उसे मना कर देना चाहिए था। मेरे बेटे की जान लेने की क्या ज़रूरत थी? पुलिस के अनुसार, सिया गोयल (20) और चेतन चौधरी (22) के खिलाफ केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इन दोनों के आपस में प्रेम संबंध थे।

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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Siya Ketan Murder Case
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