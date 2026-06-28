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केतन को कैसे दिया खाई में धक्का, सिया और चेतन उगलेंगे सारे राज! दोनों को लोहगढ़ किले लेकर पहुंची पुलिस

Shubham Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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पुणे पुलिस सिया गोयल और चेतन चौधरी को लोहगढ़ किले लेकर पहुंची, जहां से केतन अग्रवाल को धक्का दिया गया था। पुलिस ने घटनास्थल पर पूरा क्राइम सीन रीक्रिएट किया ताकि ये समझा जा सके कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया।

केतन को कैसे दिया खाई में धक्का, सिया और चेतन उगलेंगे सारे राज! दोनों को लोहगढ़ किले लेकर पहुंची पुलिस

पुणे के 26 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या मामले में पुलिस की जांच अब अहम मोड़ पर पहुंच गई है। घटना के करीब 10 दिन बाद रविवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को लोहगढ़ किले ले जाकर पूरे घटनाक्रम को दोबारा रीक्रिएट कराया। पुलिस यह समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर हत्या वाले दिन दोनों ने किस तरह इस वारदात को अंजाम दिया।

पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने बताया कि दोनों आरोपियों को उसी जगह ले जाया गया, जहां से कथित तौर पर केतन अग्रवाल को धक्का देकर नीचे गिराया गया था।

पुलिस ने मौके पर जाकर यह देखा कि आरोपी किस रास्ते से किले तक पहुंचे, किस जगह खड़े हुए, किस तरह अपनी योजना को अंजाम दिया और पूरी घटना किस क्रम में हुई। इस दौरान आरोपियों से मौके पर ही पूछताछ भी की गई।

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पहले सिया, फिर अलग से चेतन को ले गई पुलिस

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सबसे पहले सिया गोयल को उस जगह ले जाया गया जहां से उसने कथित तौर पर अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को खाई में धक्का दिया था। इसके बाद चेतन चौधरी को भी अलग से घटनास्थल पर ले जाकर पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी।

पुलिस का कहना है कि इससे आरोपियों के बयानों की सच्चाई परखी जा सकेगी।

वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ हुई जांच

पूरे क्राइम सीन रीक्रिएशन की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। जांच टीम यह भी पता लगा रही है कि हत्या से पहले दोनों आरोपी कहां-कहां मौजूद थे, किस तरह उन्होंने अपनी पोजिशन बनाई और घटना के वक्त क्या-क्या हुआ।

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वारदात से पहले सिया ने चेतन को कोई इशारा किया था या नहीं। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि चेतन बिना टिकट किले में दाखिल हुआ था या नहीं और क्या वह शुरुआत से ही दोनों का पीछा कर रहा था।

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जांच के दौरान पर्यटकों के लिए बंद किया गया किला

क्राइम सीन रीक्रिएट कराने के दौरान सुरक्षा कारणों से लोहगढ़ किले को कुछ समय के लिए आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस ने किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री पर रोक लगा दी थी ताकि जांच में कोई बाधा न आए।

शादी नहीं करना चाहती थी सिया, इसलिए रची हत्या की साजिश?

पुलिस जांच के मुताबिक, सिया गोयल ने पूछताछ में बताया कि वह केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसे डर था कि अगर वह शादी तोड़ देगी तो परिवार की बदनामी होगी। इसी वजह से उसने कथित तौर पर अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची।

फिलहाल पुलिस हत्या की प्लानिंग, दोनों आरोपियों की लोकेशन, मोबाइल और डिजिटल रिकॉर्ड, घटना से पहले और बाद की गतिविधियों समेत पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है।

सिया के परिवार से 12 घंटे तक पूछताछ

जांच के सिलसिले में शनिवार को पुलिस ने सिया गोयल के पिता प्रवीण गोयल, मां पूजा गोयल और भाई साहिल गोयल से भी पूछताछ की।

तीनों सुबह करीब 11 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे और लगभग 12 घंटे तक उनके बयान दर्ज किए गए। इससे पहले शुक्रवार को सिया के भाई साहिल से भी करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी।

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केतन को इंसाफ दिलाने के लिए निकला कैंडल मार्च

इस बीच, केतन अग्रवाल के परिवार के समर्थन में उनके इलाके गहुंजे के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की मांग की।

केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने लोगों से अपील की कि जो भी घटना वाले दिन लोहगढ़ किले पर मौजूद था, वह आगे आए और पुलिस की मदद करे।

उन्होंने कहा, "हम अपने बेटे को इंसाफ दिलाने तक लड़ाई जारी रखेंगे। कई लोग हमें मैसेज कर रहे हैं कि वे उस दिन किले पर मौजूद थे, लेकिन पुलिस के पास नहीं जा रहे। मैं सभी से अपील करता हूं कि आगे आएं और जांच में सहयोग करें। उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।"

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Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Siya Ketan Murder Case
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