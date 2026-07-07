सिया और चेतन की शादी की खबरों पर वकील का बड़ा बयान!

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, केतन का परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था और रिश्तेदारों व दोस्तों के लिए ट्रैवल बुकिंग कर रहा था। इसी सिलसिले में उन्होंने सिया के परिवार से मेहमानों के नाम और जरूरी दस्तावेज मांगे थे।

केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है। मामले की मुख्य आरोपी सिया गोयल के वकील ने उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि सिया ने पहले ही अपने प्रेमी और सह-आरोपी चेतन चौधरी से शादी कर ली थी।

वकील विपुल दुशिंग ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा, "कई अखबारों और मीडिया रिपोर्ट्स में सिया और चेतन की शादी को लेकर खबरें चल रही हैं। इस पूरी बात में कोई सच्चाई नहीं है, यह पूरी तरह निराधार है।" इससे पहले ऐसी खबरें आई थीं कि सिया गोयल (20) और चेतन चौधरी (22) ने चार महीने पहले अपने परिवारों से छिपकर गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी।

क्या है पूरा मामला? यह मामला इसी साल 18 जून का है, जब पुणे जिले के प्रसिद्ध लोहागढ़ किले में 25 साल के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की एक खाई में गिरने से मौत हो गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि हत्या थी। सिया गोयल और चेतन चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने केतन को किले की चोटी से नीचे धकेल दिया था। चौंकाने वाली बात यह है कि केतन और सिया की इसी साल नवंबर में शादी होने वाली थी।

स्नैपचैट मैसेज से खुला राज: "शादी नहीं होने वाली..." इस बीच, मामले की जांच कर रही पुलिस टीम के हाथ एक बेहद अहम सबूत लगा है। पुलिस को सिया गोयल का एक कथित स्नैपचैट मैसेज मिला है, जो उसने मई के महीने में अपनी एक सहेली को भेजा था।

इस मैसेज में सिया ने अपनी सहेली से नवंबर में उदयपुर में होने वाली शादी के लिए टिकट बुक करने के बहाने आधार कार्ड की फोटो मांगी थी, लेकिन साथ ही एक हैरान करने वाली बात भी लिखी थी।

सिया का कथित स्नैपचैट मैसेज, "शादी के टिकटों के लिए अपने आधार कार्ड के आगे और पीछे की फोटो भेज दो, जो कि वैसे भी नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी भेज दो।"

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, केतन का परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था और रिश्तेदारों व दोस्तों के लिए ट्रैवल बुकिंग कर रहा था। इसी सिलसिले में उन्होंने सिया के परिवार से मेहमानों के नाम और जरूरी दस्तावेज मांगे थे।

सहेली से होगी पूछताछ पुलिस अब सिया की उस सहेली से पूछताछ करने की तैयारी में है जिसे यह मैसेज भेजा गया था। पुलिस यह पता लगाना चाहती है कि क्या उस सहेली को केतन की हत्या की इस पूरी साजिश के बारे में पहले से कोई जानकारी थी या नहीं। फिलहाल पुलिस इस स्नैपचैट मैसेज की तकनीकी प्रामाणिकता की जांच कर रही है।