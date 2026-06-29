पहचान छिपाने का पुख्ता इंतजाम, केतन के मर्डर से पहले चेतन ने किले पर बदले थे कपड़े
केतन को मारने वाले दिन चेतन ने लोहागढ़ किले पर अपने कपड़े बदले थे। उसने तमाम छोटी-छोटी डिटेल्स का ख्याल रखा था, ताकि उसकी पहचान न जाहिर होने पाए। सिया और चेतन को लेकर पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया था। इसी दौरान यह बातें सामने आईं।
केतन को मारने वाले दिन चेतन ने लोहागढ़ किले पर अपने कपड़े बदले थे। उसने तमाम छोटी-छोटी डिटेल्स का ख्याल रखा था, ताकि उसकी पहचान न जाहिर होने पाए। सिया और चेतन को लेकर पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया था। इसी दौरान यह बातें सामने आईं। पुणे रूरल पुलिस को पूरा यकीन है कि इस मर्डर केस को छिपाने के लिए चेतन ने हर आजमाइश की थी। उसने हर वो जतन किया था कि पुलिस उस तक न पहुंच पाए। चेतन ने जांचकर्ताओं और प्रत्यक्षदर्शियों को गुमराह करने के सभी इंतजाम किए थे। यहां तक कि अगर सिया पकड़ी जाती है तो वह पुलिस के सवालों का जवाब क्या देगी, इस बात की भी पूरी तैयारी की गई थी। .
इसलिए बदले कपड़े
चेतन जब लोहागढ़ किले में दाखिल हुआ तो उसने गहरे रंग की हुडी पहनी थी। न्यूज 18 ने पुलिस के हवाले से यह जानकारी दी है। इसके मुताबिक चेतना चाहता था कि वह किले के एंट्री गेट और अन्य सर्विलांस कैमरों में इन्हीं कपड़ों में नजर आए। हालांकि केतन की हत्या को अंजाम देने से ठीक पहले उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। इस दौरान उसने एक टी-शर्ट पहन ली थी। वहीं, जब सिया ने केतन को धक्का दे दिया तो एक बार फिर चेतन ने हुडी पहन ली थी। पुलिस ने बताया कि वह किले पर हुडी पहनकर चढ़ा, बाद में उसे उतारकर उसने काली टी-शर्ट पहन ली और लौटते समय फिर से हुडी पहन ली। पुलिस का मानना है कि ऐसा पहचान छिपाने के लिए किया गया।
सोच-समझकर प्लानिंग
केतन मर्डर केस की जांच कर रही टीम का मानना है कि चेतन द्वारा कपड़े बदलने की यह योजना बहुत सोच-समझकर तैयार की गई थी। असल में लोहागढ़ किले में बहुत कम सीसीटीवी कैमरे हैं। मुख्य तौर पर एंट्री गेट, मिडपॉइंट और कुछ सेल्फी पॉइंट्स पर। चेतन चाहता था कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों को वह अलग कपड़ों में नजर आए। ताकि जब बाद में पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच करे तो उसे लगे कि हुडी पहनने वाला शख्स अलग है। इस तरह से वह यह साबित कर देता कि लोगों ने तो उसे किले में देखा था। उसने हुडी नहीं, बल्कि टी शर्ट पहनी थी।
हादसा नहीं, बल्कि साजिश
पुलिस के मुताबिक अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है केतन का गिरना कोई हादसा नहीं, बल्कि सोची-समझी साजिश थी। जब पुलिस सीन रिक्रिएट करने के लिए सिया और चेतन को लेकर लोहागढ़ किले पर पहुंची तो वह बेधड़क उन्हें उस जगह पर लेकर गई, जहां से उसने केतन को धक्का दिया था। पुलिस के मुताबिक यह जगह लोहागढ़ किले पर ऐतिहासिक हाथी टैंक के पास स्थित पहाड़ी थी। पुलिस के मुताबिक अगर वास्तव में कोई हादसा हुआ रहता है तो पीड़ित जगह को इतनी आसानी से नहीं पहचान पाते हैं। उन्हें सही स्पॉट ढूंढने में काफी तकलीफ होती है।
पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग
गौरतलब है कि रविवार को पुलिस सिया गोयल को लोहागढ़ किले ले गई, जहां डमी की मदद से घटना को दोहराया गया। इसका उद्देश्य 18 जून की घटना के क्रम की पुष्टि करना था। पुलिस के अनुसार, दोनों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वारदात से पहले वे किले पर उपयुक्त स्थान चुनने और अभ्यास करने भी गए थे। हालांकि, पुलिस अभी यह पता लगा रही है कि उन्होंने अभ्यास किस अन्य स्थान पर किया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों की पुलिस हिरासत सोमवार को समाप्त हो रही है। उन्हें अदालत में पेश कर आगे की पुलिस हिरासत मांगी जाएगी। वहीं, शनिवार को पुलिस ने सिया गोयल के पिता, मां और भाई से भी लंबी पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।