चेतन के क्लासमेट ने खोल दिए सारे राज, उसे भी मालूम थी केतन के मर्डर की प्लानिंग! क्या अब होगा एक्शन?

अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या वह केवल इस योजना की जानकारी रखने वाला व्यक्ति था या फिर उसकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा थी। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि उसने हत्या की योजना का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया था।

पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में अब एक नया और अहम मोड़ सामने आया है। पुलिस की जांच के दायरे में अब बीड़ जिले का एक युवक भी आ गया है जो मुख्य आरोपी चेतन चौधरी का सहपाठी और करीबी दोस्त बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों का दावा है कि हत्या से पहले चेतन चौधरी और सह आरोपी सिया गोयल ने इस युवक को कथित तौर पर अपने मर्डर प्लान की जानकारी दी थी। इतना ही नहीं, उसे 18 जून को लोहागढ़ किले पर आने के लिए भी कहा गया था, लेकिन उसने वहां जाने से इंकार कर दिया।

अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या वह केवल इस योजना की जानकारी रखने वाला व्यक्ति था या फिर उसकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा थी। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि उसने हत्या की योजना का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया था। उसका दावा है कि उसने चेतन और सिया दोनों को ऐसा कदम ना उठाने की सलाह दी थी। हालांकि पुलिस फिलहाल उसके इस बयान को अंतिम सच मानने के बजाय डिजिटल सबूतों के आधार पर उसकी पुष्टि करने में जुटी है। जांच अधिकारी युवक के कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल चैट, लोकेशन हिस्ट्री और अन्य डिजिटल डाटा की बारीकी से जांच कर रही है।

हत्या के बाद भी इससे मिले चेतन और सिया पुलिस के अनुसार सबसे अहम बात यह है कि हत्या के बाद भी इस युवक की चेतन और सिया से मुलाकात हुई थी। इसी वजह से संदेह और ज्यादा गहरा गया है। जांच एजेंसियां यह जानने की कोशिश कर रही हैं कि उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई थी, क्या हत्या के बाद कोई सबूत छिपाने या फिर कहानी तैयार करने की कोशिश की गई थी और क्या युवक को अपराध की पूरी जानकारी थी। फिलहाल उसे आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन वह जांच के केंद्र में जरूर आ गया है।

उधर जांच में आरोपियों के मोबाइल फोन से कई ऐसी चैट्स भी मिली हैं जिनमें कथित तौर पर कोड वर्ड, निक नेम और इमोजी का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस और साइबर फॉरेंसिक टीम इन संदेशों को डिकोड करने में लगी हुई है। अधिकारियों का मानना है कि इन चैट से यह स्पष्ट हो सकता है कि हत्या की योजना कब बनी, किस तरह से उसे अंजाम देने की तैयारी हुई और क्या इसमें किसी तीसरे व्यक्ति की भी भूमिका थी।

सिया और चेतन का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार इसी बीच सिया गोयल और चेतन चौधरी ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से साफ इंकार कर दिया है। पुलिस ने अदालत से इस टेस्ट की अनुमति मांगी थी ताकि पूछताछ के दौरान सामने आए विरोधाभासों की जांच की जा सके, लेकिन दोनों की असहमति के कारण यह संभव नहीं हो पाया। इसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जहां वे फिलहाल यरवड़ा जेल में बंद हैं। कॉल रिकॉर्ड और चैट्स अब पुलिस के सामने सबसे अहम कड़ी बन गए हैं। अधिकारियों का मानना है कि इन्हीं साक्ष्यों से साफ हो सकेगा कि हत्या की साजिश में केवल दो लोग शामिल थे या फिर इनके पीछे कोई और भी शामिल था। बीड़ के युवक से पूछताछ भी इसी दिशा में की जा रही है।

फिलहाल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बीड़ के युवक को आरोपी नहीं बनाया गया है और उसके खिलाफ कोई औपचारिक आरोप दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि उसके बयान और डिजिटल सबूतों के मिलान के बाद ही आगे की कार्रवाई तय हो सकेगी। ऐसे में केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां चेतन चौधरी के इस दोस्त की भूमिका आने वाले दिनों में पूरे मामले की दिशा बदल सकती है।

बियर की बोतल के साथ सिया का वीडियो वायरल! इस बीच सिया गोयल का एक वीडियो भी वायरल हुआ। हाथ में बियर की बोतल, फोन पर भद्दी गालियां और तेज म्यूजिक के बीच किसी से बहस- यह तस्वीरें हैं पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस के मुख्य आरोपी सिया गोयल की, जिनका एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के सामने आने के महज 24 घंटे पहले सिया की मां ने दावा किया था कि उनकी बेटी ना तो पार्टियों में जाती थी और ना ही शराब पीती थी। लेकिन अब वायरल वीडियो ने इन दावों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। उधर पहली बार सिया के पिता भी सामने आए, उन्होंने अपनी बेटी और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी के रिश्तों को लेकर बड़ा खुलासा किया। आखिर क्या है इस नए वीडियो की कहानी और जांच में अब तक क्या-क्या सामने आया, आइए जानते हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो दिसंबर 2025 का बताया जा रहा है। वीडियो किसी पब का है जिसमें सिया गोयल हाथ में बियर की बोतल लिए दिखाई दे रही हैं। वीडियो में वह फोन पर किसी से ऊंची आवाज में बात करती नजर आती हैं और बातचीत के दौरान आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी सुनाई देता है। हालांकि इस वीडियो की तारीख और परिस्थितियों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इसके सामने आने के बाद मामला एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया है।

सिया की मां ने अपनी बेटी को लेकर क्या कहा? इस वीडियो के सामने आने से ठीक एक दिन पहले सिया की मां ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि उनकी बेटी ना तो पार्टी करती है और ना ही शराब पीती थी। अब वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

मां ने कहा, "सिया कुछ भी ड्रिंक्स करती नहीं थी, न ही वो पार्टियों में जाती है। अगर उनको ये लगा था तो उन्होंने मुझसे या जिसने ये रिश्ता कराया है, हमारी ननंद और हमारे जीजा जी, तो उनसे एक बार पूछ लेना था कि ऐसे-ऐसे बच्ची पार्टी में जा रही है, ड्रिंक्स कर रही है तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं इस बारे में आज तक? 4 महीने तक मेरी बच्ची की तारीफ ही करते रहे, आज ये होने के बाद उन्होंने पहली बार उसकी बुराई करनी शुरू कर दी है। तो आज तक तो उसकी बड़ाई ही बड़ाई होती थी, यह फर्स्ट टाइम सुनने में आया है कि वो ड्रिंक करती है या पार्टी में जाती है।"

हालांकि किसी व्यक्ति की निजी जीवन शैली अपने आप में किसी अपराध का प्रमाण नहीं होती और इस वीडियो का हत्या के मामले से सीधा संबंध पुलिस या अदालत ने स्थापित नहीं किया है। सिया गोयल पर आरोप है कि उसने अपने मंगेतर और पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की हत्या अपने कथित प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर की। पुलिस के मुताबिक, सिया बहाने से केतन को लोनावाला के लोहागढ़ किले लेकर गई।

आरोप है कि पहले से तय योजना के तहत चेतन भी वहां पहुंचा। शुरुआत में इस घटना को हादसा बताया गया, लेकिन घटना स्थल के निरीक्षण के बाद पुलिस को संदेह हुआ। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्ड रिकॉर्ड और दूसरे तकनीकी साक्ष्यों की जांच की गई। जांच के आधार पर पुलिस ने पहले सिया और फिर चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया। दोनों फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ लगातार जारी है।

अगर मुझे पता होता... क्या बोले सिया के पिता? इसी बीच सिया गोयल के पिता प्रवीण गोयल पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बेटी और चेतन चौधरी के कथित रिश्ते की कोई जानकारी नहीं थी। प्रवीण गोयल ने कहा, "अगर मुझे पहले से पता होता कि सिया किसी और के साथ रिश्ते में है तो मैं इस शादी के बारे में दोबारा जरूर सोचता।" उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी बेटी जांच और अदालत में दोषी साबित होती है, तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। प्रवीण गोयल ने बताया कि सिया और केतन की शादी दोनों परिवारों की सहमति से तय हुई थी। उन्होंने कहा कि सगाई से पहले दोनों की कुंडली भी मिलाई गई थी। परिवार को बताया गया था कि दोनों के 27 से 28 गुण मिलते हैं, जिसके बाद ही शादी के लिए सहमति बनी।

प्रवीण गोयल ने उन खबरों का भी खंडन किया जिसमें कहा जा रहा था कि वकील आशुतोष श्रीवास्तव उनके परिवार की ओर से केस देख रहे हैं। उन्होंने साफ-साफ कहा कि उन्होंने कभी आशुतोष श्रीवास्तव को अपना वकील नियुक्त नहीं किया और न ही उनसे कोई मुलाकात हुई। इसी बीच सिया के भाई साहिल गोयल द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने उन्हें ₹10 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है।