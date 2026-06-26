केतन मर्डर केस में सबूत छिपाने की भी हुई कोशिश, सिया और चेतन ने डिलीट की चैट
पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल मर्डर केस में लगातार खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासे के मुताबिक केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने अपनी चैट डिलीट कर दी थी। दोनों ने ऐसा 18 जून को मर्डर से पहले किया।
पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल मर्डर केस में लगातार खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासे के मुताबिक केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने अपनी चैट डिलीट कर दी थी। दोनों ने ऐसा 18 जून को मर्डर से पहले किया। इसके बाद केतन को लोहागढ़ किले से धक्का देने के बाद फिर से ऐसा किया। दोनों ने ऐसा इसलिए किया ताकि उनके खिलाफ पुलिस को सबूत न मिले।
पुलिस ने क्या बताया
जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपियों ने 18 जून से पहले और फिर लोहागढ़ की घटना के बाद अपने-अपने मोबाइल फोन से चैट डिलीट कर दी थी। उन्होंने बताया कि संदेशों का विश्लेषण और उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए दोनों के फोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेजे गए हैं। पुलिस के अनुसार, सिया और चेतन के बीच 2,004 फोन कॉल हुई थीं और दोनों ने कुल 238 घंटे आपस में बातचीत की थी। पुलिस के एक अधिकारी ने पहले बताया था कि घटना वाले दिन दोनों एक कैफे में कथित तौर पर मिले थे और केतन को रास्ते से हटाने की साजिश पर चर्चा की थी। उन्होंने किले पर ऐसी जगह की भी पहचान कर ली थी, जहां से केतन को धक्का दिया जा सकता था।
सिया का भाई भी तलब
इस बीच, पुणे पुलिस ने पूछताछ के लिए सिया के भाई को तलब किया। पुणे (देहात) के पुलिस उपाधीक्षक (लोनावला प्रभाग) गजानन टोंपे ने बताया कि सिया के परिवार के अन्य सदस्यों और दोस्तों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अब तक की जांच में केतन की कथित हत्या में सिया और चेतन दोनों की भूमिका स्थापित हो चुकी है। इससे पहले दिन में पुलिस ने बताया था कि केतन की हत्या के लिए चेतन चौधरी ने ही सिया गोयल को उकसाया था। अधिकारी ने बताया था कि चेतन ने शुरू में दावा किया था कि वह किले पर मौजूद था लेकिन उस जगह पर नहीं गया, जहां से केतन को खाई में धक्का दिया गया था और उसे ठीक-ठीक नहीं पता कि वहां क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि हालांकि, यह स्पष्ट था कि वह झूठ बोल रहा है। अधिकारी ने बताया कि आखिरकार दोनों ने अपनी भूमिका स्वीकार कर ली और घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी।
क्या था प्लान
अधिकारी के अनुसार, योजना के तहत सिया को बैठकर संकेत देना था, जिसके बाद चेतन वहां पहुंचकर केतन को धक्का देकर उसकी हत्या करने वाला था। दोनों ने ठीक इसी साजिश के अनुसार घटना को अंजाम दिया। अधिकारी ने बताया कि उन्होंने (आरोपियों ने) हमें बताया है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। केतन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को पुणे में केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार हरसंभव कदम उठाएगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, फडणवीस ने परिवार की इस मांग को भी स्वीकार कर लिया कि मामले की सुनवाई त्वरित अदालत में कराई जाए और वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम को इस मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाए। विशाल अग्रवाल ने कहाकि हमने फडणवीस जी से मुलाकात कर मामले की त्वरित सुनवाई की मांग की। हमने यह भी आग्रह किया कि इस मामले की सच्चाई पूरी तरह सामने लाई जाए और अगर इसमें कोई अन्य लोग भी शामिल हैं, तो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाए। मेरे बेटे की हत्या के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।