केतन हमें ऊपर से देख रहा है, सिया ने मंगेतर के पिता से कही ये बात, वो भी हत्या के अगले दिन!

पुलिस के मुताबिक, 18 जून को मर्डर करने के बाद से 23 जून को गिरफ्तार होने तक दोनों आरोपी बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। पकड़े जाने के बाद भी उनके चेहरे पर अपने किए का कोई पछतावा नहीं दिखा।

पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके साथी चेतन चौधरी को लेकर हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि केतन को 400 फीट गहरी खाई में धक्का देने के बाद भी दोनों आरोपियों के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। पुलिस के अनुसार, वारदात के अगले ही दिन यानी 19 जून को सिया सीधे केतन के घर पहुंच गई। वहां उसने केतन के बेबस पिता को ढांढस बंधाते हुए कहा, ‘हिम्मत रखिए, केतन हमें ऊपर से देख रहा है।’

पुलिस के मुताबिक, 18 जून को मर्डर करने के बाद से 23 जून को गिरफ्तार होने तक दोनों आरोपी बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। पकड़े जाने के बाद भी उनके चेहरे पर अपने किए का कोई पछतावा नहीं दिखा।

सोनम वाले कांड से लिया था आइडिया जांच में पता चला है कि सिया ने केतन को रास्ते से हटाने के लिए बकायदा पूरी प्लानिंग की थी। वारदात को अंजाम देने से पहले उसने इंटरनेट पर इंदौर के मशहूर राजा रघुवंशी हत्याकांड के बारे में पूरी जानकारी जुटाई थी। सिर्फ यही नहीं, सिया ने गूगल पर यह भी सर्च किया था कि 'क्या पुलिस कस्टडी में महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है?' पुलिस ने दो दिन पहले जब सिया के घर के बेडरूम से उसका दूसरा मोबाइल जब्त किया, तो उसकी सर्च हिस्ट्री से इस पूरी साजिश का भंडाफोड़ हुआ।

कोड वर्ड में बात और दो सिम का खेल केतन की हत्या में सिया का साथ देने वाला दूसरा आरोपी चेतन चौधरी भी बेहद शातिर निकला। वह एक ही मोबाइल में दो अलग-अलग नंबर चलाता था और सिया से पकड़े जाने के डर से हमेशा कोड वर्ड में बात किया करता था। पुलिस को घटना के दिन के कुछ चश्मदीद भी मिले हैं, जिनके बयानों ने अब इस केस को कोर्ट में बेहद मजबूत कर दिया है।

फोटोशूट के बहाने बुलाया और दे दिया धक्का यह पूरी खूनी साजिश 18 जून को रची गई थी। दरअसल, 19 जून को सिया का जन्मदिन था, जिसे मनाने के लिए केतन ने महाबलेश्वर के एक लग्जरी रिजॉर्ट में एडवांस बुकिंग करा रखी थी। लेकिन सिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने जन्मदिन से एक दिन पहले केतन को प्री-वेडिंग फोटोशूट के बहाने लोहगढ़ किले पर चलने के लिए राजी कर लिया।

प्लान के मुताबिक, चेतन चौधरी भी चुपके से उनके पीछे-पीछे किले पर पहुंच गया। किले के एक सुनसान कोने पर जब केतन पहाड़ियों की खूबसूरती को निहार रहा था, तभी सिया और चेतन ने मिलकर उसे पीछे से 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। फिलहाल दोनों आरोपी 16 जुलाई तक येरवदा जेल में बंद हैं।