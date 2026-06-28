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मोबाइल का इंटरनेट बंद, सिर पर हुडी; हत्या से पहले कैसे 10 घंटे तक 'घोस्ट' बना रहा चेतन

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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दोपहर करीब 2:30 बजे विन्चू काटा रिज के पास सिया गोयल पहले से तय संकेत के तहत बैठ गई। पुलिस का आरोप है कि इसी इशारे के बाद छिपा हुआ चेतन चौधरी सामने आया और उसने केतन अग्रवाल को गहरी खाई में धक्का दे दिया। 

मोबाइल का इंटरनेट बंद, सिर पर हुडी; हत्या से पहले कैसे 10 घंटे तक 'घोस्ट' बना रहा चेतन

पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस का दावा है कि यह हत्या पूरी तरह सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी, जिसमें सबूत मिटाने और डिजिटल सर्विलांस से बचने की भी कोशिश की गई। जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी चेतन चौधरी ने घटना वाले दिन करीब 10 घंटे 40 मिनट तक अपने मोबाइल का इंटरनेट बंद रखा, ताकि उसकी लोकेशन और ऑनलाइन गतिविधियों का कोई डिजिटल रिकॉर्ड न बन सके। पुलिस का कहना है कि यही असामान्य गतिविधि बाद में उसके खिलाफ एक अहम सुराग बन गई और जांच को सही दिशा मिली।

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पुलिस के अनुसार, 18 जून की सुबह करीब 7 बजे चेतन चौधरी ने अपने मोबाइल का इंटरनेट बंद कर दिया और डिजिटल पहचान छिपाने के लिए सावधानियां बरतीं। जांच में सामने आया कि वह यात्रा के दौरान सीमित बातचीत के लिए अपने एक कर्मचारी का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। दोपहर करीब 2 बजे वह लोहागढ़ किले के आसपास हुडी पहनकर घूमता रहा, जबकि उस समय तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस था। पुलिस का मानना है कि उसने पहचान छिपाने के उद्देश्य से ऐसा किया। आरोप है कि वह पूरे समय केतन अग्रवाल और उनकी मंगेतर सिया गोयल का पीछा कर रहा था।

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पूरी घटना को कैसे दिया गया अंजाम

जांच के मुताबिक, दोपहर करीब 2:30 बजे विन्चू काटा रिज के पास एक सुनसान स्थान पर सिया गोयल पहले से तय संकेत के तहत बैठ गई। पुलिस का आरोप है कि इसी इशारे के बाद छिपा हुआ चेतन चौधरी सामने आया और उसने केतन अग्रवाल को गहरी खाई में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद शाम करीब 5:40 बजे चेतन ने दोबारा मोबाइल इंटरनेट चालू किया। इतने लंबे समय तक ऑफलाइन रहने और फिर अचानक ऑनलाइन होने का पैटर्न जांचकर्ताओं के लिए संदिग्ध साबित हुआ, जिससे घटनाक्रम की टाइमलाइन तैयार करने में मदद मिली।

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मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने रविवार को मुख्य आरोपी सिया गोयल को लोहागढ़ किले ले जाकर पूरे घटनाक्रम को रीक्रिएट कराया। पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल के अनुसार, आरोपियों के रास्ते, उनकी स्थिति और घटनाक्रम को मौके पर दोबारा दोहराया गया। पुलिस ने केतन अग्रवाल के बराबर वजन का एक डमी भी तैयार कराया, ताकि यह समझा जा सके कि धक्का कैसे दिया गया था। इस बीच, पुलिस ने सिया के माता-पिता प्रवीण व पूजा गोयल और भाई साहिल से भी कई घंटों तक पूछताछ की है। सभी डिजिटल और दूसरे साक्ष्यों को जोड़कर पूरे षड्यंत्र की कड़ियां खंगाली जा रही हैं।

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लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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