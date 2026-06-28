मोबाइल का इंटरनेट बंद, सिर पर हुडी; हत्या से पहले कैसे 10 घंटे तक 'घोस्ट' बना रहा चेतन

दोपहर करीब 2:30 बजे विन्चू काटा रिज के पास सिया गोयल पहले से तय संकेत के तहत बैठ गई। पुलिस का आरोप है कि इसी इशारे के बाद छिपा हुआ चेतन चौधरी सामने आया और उसने केतन अग्रवाल को गहरी खाई में धक्का दे दिया।

पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस का दावा है कि यह हत्या पूरी तरह सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी, जिसमें सबूत मिटाने और डिजिटल सर्विलांस से बचने की भी कोशिश की गई। जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी चेतन चौधरी ने घटना वाले दिन करीब 10 घंटे 40 मिनट तक अपने मोबाइल का इंटरनेट बंद रखा, ताकि उसकी लोकेशन और ऑनलाइन गतिविधियों का कोई डिजिटल रिकॉर्ड न बन सके। पुलिस का कहना है कि यही असामान्य गतिविधि बाद में उसके खिलाफ एक अहम सुराग बन गई और जांच को सही दिशा मिली।

पुलिस के अनुसार, 18 जून की सुबह करीब 7 बजे चेतन चौधरी ने अपने मोबाइल का इंटरनेट बंद कर दिया और डिजिटल पहचान छिपाने के लिए सावधानियां बरतीं। जांच में सामने आया कि वह यात्रा के दौरान सीमित बातचीत के लिए अपने एक कर्मचारी का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। दोपहर करीब 2 बजे वह लोहागढ़ किले के आसपास हुडी पहनकर घूमता रहा, जबकि उस समय तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस था। पुलिस का मानना है कि उसने पहचान छिपाने के उद्देश्य से ऐसा किया। आरोप है कि वह पूरे समय केतन अग्रवाल और उनकी मंगेतर सिया गोयल का पीछा कर रहा था।

पूरी घटना को कैसे दिया गया अंजाम जांच के मुताबिक, दोपहर करीब 2:30 बजे विन्चू काटा रिज के पास एक सुनसान स्थान पर सिया गोयल पहले से तय संकेत के तहत बैठ गई। पुलिस का आरोप है कि इसी इशारे के बाद छिपा हुआ चेतन चौधरी सामने आया और उसने केतन अग्रवाल को गहरी खाई में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद शाम करीब 5:40 बजे चेतन ने दोबारा मोबाइल इंटरनेट चालू किया। इतने लंबे समय तक ऑफलाइन रहने और फिर अचानक ऑनलाइन होने का पैटर्न जांचकर्ताओं के लिए संदिग्ध साबित हुआ, जिससे घटनाक्रम की टाइमलाइन तैयार करने में मदद मिली।