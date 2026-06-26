पुलिस का डंडा देख हवा हुई सिया गोयल की आशिकी, प्रेमी चेतन चौधरी ने भी उगले राज

सिया गोयल के पैरेंट्स का दावा है कि उन्हें बेटी के प्रेम प्रसंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वहीं, खबरें हैं कि पुलिस की पूछताछ में युवती ने साजिश रचने की बात मान ली है। केतन अग्रवाल पुणे में रियल एस्टेट कारोबारी थे।

पुणे के रियल एस्टेट व्यापारी केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया ने 18 जून को लोहागढ़ किले में अपने प्रेमी चेतन चौधरी को पहले से निर्धारित इशारा किया, जिसके बाद चेतन ने केतन को खाई में धकेल दिया। मामले की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह बात कही। अधिकारी के मुताबिक, सिया और चेतन ने एक-दूसरे के साथ भागने के बजाय केतन की हत्या का फैसला किया, क्योंकि उन्हें डर था कि भागने से उनके परिवारों की बदनामी होगी।

एक दूसरे पर मढ़ते रहे दोष उन्होंने कहा, 'शुरू में सिया और चेतन ने एक-दूसरे पर दोष मढ़ने की कोशिश की, जो पूछताछ के दौरान अपराधियों के लिए आम बात है। हालांकि, आखिरकार सिया ने मान लिया कि उसने ही साजिश रची थी और चेतन भी उस योजना में शामिल था।'

उगल दिया सच अधिकारी के अनुसार, चेतन ने शुरू में दावा किया कि वह किले में मौजूद था, लेकिन उस जगह पर नहीं गया, जहां से केतन को खाई में धकेला गया था और उसे नहीं पता कि वहां वास्तव में हुआ क्या था। उन्होंने बताया, 'हालांकि, यह साफ था कि वह झूठ बोल रहा है। आखिरकार दोनों ने अपराध में अपनी-अपनी भूमिका स्वीकार कर ली और घटनाक्रम का पूरा ब्योरा दिया।'

सिया करती इशारा, चेतन धकेल देता अधिकारी ने कहा, 'तय योजना के तहत सिया (20) को बैठकर इशारा करना था, जिसके बाद चेतन (22) को आगे आना था और केतन को खाई में धक्का देना था। उन्होंने योजना को बिल्कुल वैसे ही अंजाम दिया।' उन्होंने कहा, 'सिया और चेतन ने हमें बताया है कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। केतन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वह कुछ भांप पाता, उससे पहले ही उसे खाई में धकेल दिया गया।'

दो बार मारने की कोशिश पुलिस ने पहले कहा था कि सिया पहले भी केतन को दो बार लोहागढ़ किले ले गई थी और उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार योजना नाकाम रही। सिया और केतन की सगाई फरवरी में हुई थी और नवंबर में उदयपुर में एक भव्य समारोह में दोनों की शादी होनी थी, जिसके लिए एक महल बुक किया गया था।

सिया के पिता ने की सजा की मांग सिया के पिता ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान केतन के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस अपराध के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को-भले ही वह उनकी अपनी बेटी ही क्यों न हो-उसी तरह किले से खाई में धक्का दे दिया जाना चाहिए, जिस तरह केतन को धकेला गया था।

सिया के पिता ने कहा, 'केतन मेरे बेटे जैसा था और उसकी मौत ने हम दोनों परिवारों को बुरी तरह से तोड़ दिया है। हम जोर-शोर से शादी की तैयारी कर रहे थे। जो कुछ भी हुआ है, वह बेहद दुखद है। आज भी हमें इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा।' उन्होंने केतन के पिता के इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि लड़की के परिवार ने उनसे कुछ बातें छिपाई थीं।