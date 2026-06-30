सिया गोयल का वकील कौन है? कोर्ट में छिड़ गई बहस, भाई को 10 करोड़ रुपये का नोटिस

वकील ने साहिल से आरोप वापस लेने, सार्वजनिक माफी मांगने, लिखित आश्वासन देने और 10 करोड़ का मुआवजा चुकाने की मांग की है। उनका तर्क है कि सिया एडल्ट है, इसलिए परिवार की अनुमति के बिना भी वह वकील चुन सकती है।

केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया विवाद सामने आया है। पुणे के रियल बिजनेसमैन की 18 जून को लोहागढ़ किले से धक्का देकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी पुलिस हिरासत में हैं। कोर्ट में रिमांड की सुनवाई के दौरान ड्रामा हो गया जब दो वकीलों के बीच विवाद छिड़ गया। एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने खुद को सिया का वकील बताया और दलीलें पेश करने लगे, लेकिन सिया ने मजिस्ट्रेट को बताया कि उसने केवल एडवोकेट विपुल दुशिंग को ही नियुक्त किया है। इससे श्रीवास्तव कोर्ट छोड़कर चले गए।

सिया के भाई साहिल गोयल और परिवार ने भी दावा किया कि उन्होंने कभी श्रीवास्तव या उनकी टीम को नहीं रखा। परिवार का आरोप है कि वकील ने धोखे से सिया के साइन करवाए होंगे। इस विवाद के बाद एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने सिया के भाई साहिल गोयल को 10 करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस भेज दिया है। नोटिस में कहा गया कि साहिल के 29 जून को मीडिया को दिए बयान गलत, भ्रामक और उनके प्रोफेशनल रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। श्रीवास्तव का दावा है कि उनके पास सिया का वैध वकालतनामा है, जो कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा है।

10 करोड़ का मुआवजा चुकाने की मांग एडवोकेट आशुतोष ने साहिल से आरोप वापस लेने, सार्वजनिक माफी मांगने, लिखित आश्वासन देने और 10 करोड़ का मुआवजा चुकाने की मांग की है। वकील का तर्क है कि सिया एडल्ट है, इसलिए परिवार की अनुमति के बिना भी वह वकील चुन सकती है। यह घटना केस की सुनवाई को और रोचक बना रही है। केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच तेजी से चल रही है। सिया और चेतन को वडगांव मावल कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उनकी पुलिस हिरासत 5 दिन बढ़ा दी है। पुलिस ने क्राइम सीन रीक्रिएशन, पासपोर्ट जलाने और सबूत जुटाने का हवाला दिया। लोहागढ़ किले पर रीक्रिएशन के दौरान 'बैठ जाओ' सिग्नल जैसे अहम डिटेल्स सामने आए।