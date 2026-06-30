सिया गोयल का वकील कौन है? कोर्ट में छिड़ गई बहस, भाई को 10 करोड़ रुपये का नोटिस
वकील ने साहिल से आरोप वापस लेने, सार्वजनिक माफी मांगने, लिखित आश्वासन देने और 10 करोड़ का मुआवजा चुकाने की मांग की है। उनका तर्क है कि सिया एडल्ट है, इसलिए परिवार की अनुमति के बिना भी वह वकील चुन सकती है।
केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया विवाद सामने आया है। पुणे के रियल बिजनेसमैन की 18 जून को लोहागढ़ किले से धक्का देकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी पुलिस हिरासत में हैं। कोर्ट में रिमांड की सुनवाई के दौरान ड्रामा हो गया जब दो वकीलों के बीच विवाद छिड़ गया। एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने खुद को सिया का वकील बताया और दलीलें पेश करने लगे, लेकिन सिया ने मजिस्ट्रेट को बताया कि उसने केवल एडवोकेट विपुल दुशिंग को ही नियुक्त किया है। इससे श्रीवास्तव कोर्ट छोड़कर चले गए।
सिया के भाई साहिल गोयल और परिवार ने भी दावा किया कि उन्होंने कभी श्रीवास्तव या उनकी टीम को नहीं रखा। परिवार का आरोप है कि वकील ने धोखे से सिया के साइन करवाए होंगे। इस विवाद के बाद एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने सिया के भाई साहिल गोयल को 10 करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस भेज दिया है। नोटिस में कहा गया कि साहिल के 29 जून को मीडिया को दिए बयान गलत, भ्रामक और उनके प्रोफेशनल रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। श्रीवास्तव का दावा है कि उनके पास सिया का वैध वकालतनामा है, जो कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा है।
10 करोड़ का मुआवजा चुकाने की मांग
एडवोकेट आशुतोष ने साहिल से आरोप वापस लेने, सार्वजनिक माफी मांगने, लिखित आश्वासन देने और 10 करोड़ का मुआवजा चुकाने की मांग की है। वकील का तर्क है कि सिया एडल्ट है, इसलिए परिवार की अनुमति के बिना भी वह वकील चुन सकती है। यह घटना केस की सुनवाई को और रोचक बना रही है। केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच तेजी से चल रही है। सिया और चेतन को वडगांव मावल कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उनकी पुलिस हिरासत 5 दिन बढ़ा दी है। पुलिस ने क्राइम सीन रीक्रिएशन, पासपोर्ट जलाने और सबूत जुटाने का हवाला दिया। लोहागढ़ किले पर रीक्रिएशन के दौरान 'बैठ जाओ' सिग्नल जैसे अहम डिटेल्स सामने आए।
आरोप है कि सिया और चेतन ने हत्या की कई बार रिहर्सल की थी। चेतन ने कपड़े बदलकर सबूत छिपाने की कोशिश की। हाई प्रोफाइल वकील उज्ज्वल निकम स्पेशल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर बनाए गए हैं। परिवार आरोपियों को सख्त सजा की मांग कर रहा है। सिया के एंगेजमेंट के बाद प्रेमी चेतन के साथ संबंध और शादी के दबाव जैसे पहलू सामने आ रहे हैं। जांच में फोन कॉल्स, डिलीटेड चैट्स और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी शामिल हैं। कोर्टरूम विवाद और मानहानि नोटिस ने केस को नई दिशा दी है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें