केतन अग्रवाल मर्डर: तुमसे नहीं होगा, अब मैं ही करूंगा; सिया गोयल से बोला था चेतन, फिर खुद दिया धक्का

पुलिस ने बताया कि शुरू में सिया और चेतन ने एक-दूसरे पर दोष मढ़ने की कोशिश की। हालांकि आखिरकार सिया ने मान लिया कि उसने ही साजिश रची थी और चेतन भी उस योजना में शामिल था।

महाराष्ट्र के लोहगढ़ किले में बिजनेसमैन केतन अग्रवाल को 400 फीट गहरी खाई में धक्का देकर मारने के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हत्या के आरोपी मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी का प्यार पुलिस की कस्टडी में बंद होते ही हवा हो गया है। दोनों अब एक-दूसरे पर कत्ल का इल्जाम मढ़ रहे हैं। पुलिस के सामने दोनों ने कई ऐसे राज भी उगले हैं जो अब तक सामने नहीं आ पाया था। जानकारी के मुताबिक केतन अग्रवाल को धक्का देने का सिग्नल देने के लिए सिया ने एक इशारा किया था। वहीं यह बात भी सामने आई है कि जब 14 जून को सिया केतन को पहली कोशिश में नहीं मार पाई, तब चेतन ने खुद उसे ठिकाने लगाने का बीड़ा उठाया।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, केतन अग्रवाल की हत्या करने की यह तीसरी कोशिश थी। इससे पहले दो बार सिया गोयल अपने मंगेतर केतन को लोहगढ़ किले पर ले गई थी, लेकिन वह केतन को खाई में धक्का नहीं दे पाई। सिया ने पुलिस को बताया कि जब 14 जून को दूसरी कोशिश भी नाकाम हो गई, तो चेतन परेशान हो गया और वह सिया के सामने रोया भी था।

न्यूज 18 ने सूत्रों के हवाले से बताया कि दो बार की नाकामी के बाद चेतन का सब्र टूट गया और उसने सिया से कहा था, "तुमसे नहीं हो पाएगा, अब मैं खुद इसे खत्म करूंगा।" इसके बाद 18 जून को चेतन ने खुद कमान संभाली और केतन को खाई से धक्का दे दिया। पुलिस के मुताबिक, चेतन जल्द से जल्द केतन को रास्ते से हटाकर सिया के साथ महाबलेश्वर में अकेले वक्त बिताना चाहता था।

तय था सिग्नल रिपोर्ट के मुताबिक सिया गोयल ने पूछताछ में कुबूल किया है कि केतन को गहरी खाई में धकेलने के लिए दोनों ने पहले से ही एक कोड यानी इशारा तय कर रखा था। प्लान के मुताबिक, जैसे ही सिया को बैठकर इशारा देना था। मामले की जांच कर रहे एक अधिकारी ने बताया, "तय योजना के तहत सिया को बैठकर इशारा करना था, जिसके बाद चेतन को आगे आना था और केतन को खाई में धक्का देना था। उन्होंने योजना को बिल्कुल वैसे ही अंजाम दिया।" अधिकारी ने कहा, “सिया और चेतन ने हमें बताया है कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। केतन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वह कुछ भांप पाता, उससे पहले ही उसे खाई में धकेल दिया गया।”

एक-दूसरे पर आरोप लगाने लगे सिया-चेतन पुलिस पूछताछ के दौरान सिया और चेतन एक दूसरे पर आरोप मढ़ते भी नजर आए। एक अधिकारी ने कहा, "शुरू में सिया और चेतन ने एक-दूसरे पर दोष मढ़ने की कोशिश की, जो पूछताछ के दौरान अपराधियों के लिए आम बात है। हालांकि आखिरकार सिया ने मान लिया कि उसने ही साजिश रची थी और चेतन भी उस योजना में शामिल था।" अधिकारी के अनुसार, चेतन ने शुरू में दावा किया कि वह किले में मौजूद था, लेकिन उस जगह पर नहीं गया, जहां से केतन को खाई में धकेला गया था और उसे नहीं पता कि वहां हुआ क्या था। उन्होंने बताया, "हालांकि यह साफ था कि वह झूठ बोल रहा है। आखिरकार दोनों ने अपराध में अपनी-अपनी भूमिका स्वीकार कर ली और घटनाक्रम का पूरा ब्योरा दिया।”

केतन को क्यों जान से मार डाला? इससे पहले सिया और केतन की फरवरी में सगाई हुई थी और नवंबर में उदयपुर में एक भव्य समारोह में दोनों की शादी होनी थी। जानकारी के मुताबिक, सिया और चेतन ने एक-दूसरे के साथ भागने के बजाय केतन की हत्या का फैसला इसीलिए किया क्योंकि उन्हें डर था कि भागने से उनके परिवारों की बदनामी होगी। दोनों ने खुद इस बात की गवाही दी है। कथित तौर पर सिया ने अपने परिवार वालों को चेतन के साथ रिश्ते के बारे में बताया था और इस शादी के लिए मना भी किया था। हालांकि परिवारवालों ने इसके बावजूद उसकी शादी केतन से तय कर दी।