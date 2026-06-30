12वीं में फेल हो गई थी सिया गोयल, होम बेकिंग शुरू कर दिया; मां ने क्या बताया
पूजा गोयल ने कहा कि सगाई के बाद उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि सिया इस रिश्ते से असंतुष्ट थी। उनके अनुसार, सिया ने कभी शादी को लेकर किसी तरह की आपत्ति या नाराजगी जाहिर नहीं की। हमें चेतन के बारे में नहीं पता था।
केतन अग्रवाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी सिया गोयल की मां पूजा गोयल ने पहली बार अपनी बेटी की पढ़ाई और निजी जीवन को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि सिया की कभी भी पढ़ाई में विरुचि नहीं थी और वह 12वीं कक्षा की परीक्षा भी पास नहीं कर सकी थी। पूजा गोयल के मुताबिक, उन्होंने यह बात केतन अग्रवाल के परिवार को सगाई से पहले ही बता दी थी ताकि भविष्य में किसी तरह की गलतफहमी न रहे। उन्होंने कहा कि इस तथ्य को छिपाया नहीं गया था और दोनों परिवारों के बीच पूरी पारदर्शिता बरती गई थी।
पूजा गोयल ने बताया कि पढ़ाई में रुचि न होने के कारण सिया ने अपना करियर अलग दिशा में बनाने का फैसला किया। उसने घर से ही केक और बेकिंग का कारोबार शुरू किया और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती थी। परिवार ने भी उसकी इस इच्छा का समर्थन किया और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका कहना है कि सिया पढ़ाई से ज्यादा रचनात्मक कार्यों में रुचि रखती थी, इसलिए उसने होम बेकिंग को अपना पेशा बनाया।
क्या चेतन के बारे में परिवार को पता था?
पूजा गोयल ने यह भी कहा कि सगाई के बाद उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि सिया इस रिश्ते से असंतुष्ट थी। उनके अनुसार, सिया ने कभी शादी को लेकर किसी तरह की आपत्ति या नाराजगी जाहिर नहीं की। उन्होंने दावा किया कि परिवार को चेतन चौधरी नाम के व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और अगर जांच में उनकी बेटी दोषी पाई जाती है तो उसे कानून के अनुसार सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इससे पहले भी सिया के माता-पिता सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि यदि उनकी बेटी दोषी साबित होती है तो उसे किसी भी प्रकार की रियायत नहीं मिलनी चाहिए।
पुणे पुलिस के अनुसार, केतन अग्रवाल की मौत कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। जांच एजेंसियों का आरोप है कि सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर लोहागढ़ किले पर केतन को खाई में धक्का देने की साजिश रची थी। पुलिस का कहना है कि दोनों ने कथित रूप से घटना से पहले कई बार योजना बनाई और घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस विभिन्न सबूतों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें