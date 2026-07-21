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वो बहुत… सगाई वाले दिन सिया गोयल ने केतन के लिए कही थी ये बात, नया वीडियो आया सामने

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने बीते 18 जून को 26 साल के केतन को पुणे के लोहगढ़ किले से धक्का देकर मार डाला। दोनों आरोपी हिरासत में हैं और जांच जारी है। इस बीच एक नया वीडियो सामने आया है।

पुणे में रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक केतन विशाल अग्रवाल के मर्डर केस ने बीते महीने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सोशल मीडिया पर केतन अग्रवाल और उसकी मंगेतर सिया गोयल की ऐसे तस्वीरें और विडियोज थे, जिन्हें देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि सिया ने साजिश रच कर केतन की जान ले सकती है। अब केतन और सिया के सगाई के दिन का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सिया केतन की खूब तारीफ करती नजर आ रही है। लोग इस वीडियो को देख हैरान हैं।

बता दें कि बीते 18 जून को सिया गोयल ने केतन को लोहगढ़ किले में एक चट्टान से धक्का देकर मार डाला था। इस साजिश में उसका प्रेमी चेतन चौधरी भी शामिल था। इससे पहले सिया और केतन की इस साल फरवरी में सगाई हुई थी और नवंबर में शादी तय थी। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। लेकिन इससे पहले ही सिया ने प्रेमी संग मिलकर केतन को मार डाला। पुलिस के मुताबिक सिया का चेतन चौधरी संग अफेयर था और केतन दोनों के प्यार में कांटा बन रहा था। इसीलिए सिया ने ऐसा कदम उठाया।

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सगाई के दिन का वो वीडियो

सोशल मीडिया पर बीते दिनों केतन और सिया की सगाई का एक वीडियो सामने आया है। वायरल क्लिप में केतन और सिया गोयल अपनी सगाई के मंच पर एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और इवेंट के एंकर से बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान एंकर सिया से पूछती है, "होने वाले पति के तौर पर आपको केतन की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है जो उन्हें आपका 'हीरो नंबर वन' बनाती है?" इस पर सिया बिना झिझक मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, "वह बहुत केयरिंग और दयालु हैं।" यह कहकर वह किसी दुल्हन की तरह की मुस्कुराती है। वहीं अपनी तारीफ सुनकर केतन भी मुस्कुराता हुआ नजर आता है। तब एंकर इसे 'Aww मोमेंट' कहती है और लोग ताली भी बजाते हैं।

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सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शन?

सगाई के समय सोया गोयल के इस रूप को देख लोग हैरान हैं। कई लोग सिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड सिया गोयल को जाता है। क्या एक्सप्रेशन्स हैं, क्या स्माइल है। कोई विश्वास ही नहीं कर पाएगा कि वह केतन अग्रवाल से शादी या सगाई नहीं करना चाहती थीं। उनके और उनके परिवार के लिए दुख महसूस हो रहा है।" वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “ये तो हॉरर मूवी से भी डरावना है। असल में इंसान इससे भी डरवाने होते हैं।” एक दूसरे यूजर ने लिखा, “दयालु लोग ही मारे जाते हैं।”

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पिता ने लगाई गुहार

इस बीच पिछले सप्ताह केतन के पिता ने मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की, ताकि परिवार को न्याय मिल सके। उन्होंने दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की भी मांग की। उन्होंने एक बयान में कहा, "मेरे बेटे को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। जांच सही दिशा में चल रही है और मामले की अदालत में जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए।" बता दें कि सिया गोयल और चेतन चौधरी को 23 जून को गिरफ्तार किया गया था और दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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