केतन अग्रवाल हत्याकांड में कैसे एक हुडी ने खोल दी पूरी पोल, सिया गोयल का प्लान पर्दाफाश

पुलिस ने बताया कि केतन अपनी मंगेतर सिया गोयल का जन्मदिन मनाने के लिए 18 जून को लोहगढ़ ट्रेकिंग पर गए थे। दोनों की शादी नवंबर में होने वाली थी। परिवारों ने शादी के लिए राजस्थान में एक महल को 17 करोड़ रुपये में बुक किया था।

महाराष्ट्र के पुणे में रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक केतन विशाल अग्रवाल की सुनियोजित तरीके से खाई में धक्का देकर हत्या की गई थी और उसे हादसे का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस ने मंगलवार को यह सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि मामले में केतन की मंगेतर और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। पुणे ग्रामीण पुलिस के अनुसार, भीषण गर्मी के बीच हुडी पहने एक युवक ने पूरे मामले की जांच की दिशा बदल दी। बाद में उसकी पहचान 22 वर्षीय चेतन चौधरी के रूप में हुई, जिसे पुलिस ने सिया गोयल का प्रेमी बताया है। जांच के दौरान पुलिस ने किले तक जाने वाले रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और देखा कि एक युवक उस दंपति की गाड़ी के पीछे-पीछे यात्रा कर रहा था।

पुलिस अधिकारियों को उसकी मौजूदगी संदिग्ध लगी, खासकर इसलिए क्योंकि वह तेज गर्मी में भी हुडी पहने हुए था। इसके बाद आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की और गहन जांच की गई। इन फुटेज में वही युवक कथित हादसे वाली जगह के आसपास भी दिखाई दिया। इस सुराग ने उस युवक और सिया गोयल के बीच संभावित संबंध की ओर इशारा किया, जिसके बाद पुलिस ने गोयल से पूछताछ और तेज कर दी। सिया गोयल ने अपराध में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। सीसीटीवी फुटेज और हुडी पहने युवक की गतिविधियों ने हत्या की साजिश का पर्दाफाश करने में बेहद अहम भूमिका निभाई।

पैर फिसलने के कारण मौत का बहाना अधिकारियों के अनुसार, यह घटना 18 जून की है। शुरुआत में इसे लोहागढ़ किले से पैर फिसलने के कारण हुई दुर्घटना माना जा रहा था लेकिन गहन जांच में यह एक सुनियोजित हत्या की साजिश निकली। पुलिस ने बताया कि केतन अपनी मंगेतर सिया गोयल का जन्मदिन मनाने के लिए 18 जून को लोहगढ़ ट्रेकिंग पर गए थे। दोनों की शादी नवंबर में होने वाली थी। खबरों के मुताबिक, परिवारों ने शादी के लिए राजस्थान में एक महल को 17 करोड़ रुपये में बुक किया था और मेहमानों को लाने-ले जाने के लिए दो निजी विमानों की व्यवस्था की गई थी।

सिया ने शुरुआत में पुलिस को बताया कि तस्वीर खिंचवाते समय केतन का पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गया। तीन घंटे चले बचाव अभियान के बाद बचाव दल ने उसका शव बाहर निकाला। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि सिया और उसके प्रेमी चेतन बाबूलाल चौधरी ने केतन को धक्का देकर उसकी हत्या कर दी और इसे एक हादसा दिखाने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि शुरू में इसे दुर्घटना का मामला माना जा रहा था, लेकिन जांच के दौरान हत्या की साजिश का खुलासा हुआ।

पुलिस ने बताया कि पुणे जिले के गहुंजे निवासी और परिवार के रियल एस्टेट कारोबार के निदेशक केतन अग्रवाल, किले पर तेज हवाओं के बीच फोटो खींचते समय लगभग 400 फीट गहरी खाई में गिर गए। पुलिस ने सिया के बयान के आधार पर दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया था। सिया ने पुलिस को बताया था कि पहाड़ी पर स्थित किले में घूमने के दौरान केतन फिसलकर गिर गए थे। पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने बताया कि मौत की परिस्थितियां संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की। उन्होंने कहा, "हमारी टीम ने वित्तीय विवादों और व्यक्तिगत संबंधों समेत विभिन्न पहलुओं से जांच की। इसी दौरान पता चला कि सिया गोयल का पुणे के कोंढवा निवासी चेतन बाबूलाल चौधरी के साथ प्रेम संबंध था।"

जांच में खुलती गई एक-एक परत पुलिस के अनुसार, जांच में यह भी सामने आया कि सिया गोयल केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और उसे अपने व चेतन के रिश्ते में बाधा मानती थी। इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची। अधिकारी ने बताया कि जांच में पता चला कि साजिश के तहत सिया घूमने के बहाने केतन को लोहागढ़ किले पर ले गई। बाद में चेतन को भी वहां बुलाया गया और दोनों ने मिलकर कथित तौर पर केतन को खाई में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।