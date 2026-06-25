सिया ने इस फिल्म से कॉपी किया था केतन के मर्डर प्लान? 'हसीन दिलरुबा' के आंसू तक नहीं छलके
पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में बड़ा खुलासा। नेटफ्लिक्स की 'हसीन दिलरुबा' फिल्म जैसा निकला हत्या का प्लॉट। पुलिस ने मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को किया गिरफ्तार।
पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन विशाल अग्रवाल हत्याकांड में अब एक फिल्मी एंगल भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि केतन की हत्या एक बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म के प्लॉट से मिलती जुलती है। पुलिस ने इस मामले में केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया है।
नेटफ्लिक्स की 'हसीन दिलरुबा' जैसा मर्डर प्लॉट
केतन अग्रवाल की हत्या की यह खौफनाक साजिश 2021 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म 'हसीन दिलरुबा' के प्लॉट से काफी मिलती-जुलती है। उस मर्डर मिस्ट्री फिल्म में तापसी पन्नू के किरदार ने अपने पति के साथ मिलकर अपने प्रेमी (हर्षवर्धन राणे) को ठिकाने लगाने की साजिश रची थी।
केतन की हत्या की खौफनाक साजिश कैसे रची गई?
केतन की मौत भी कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उनकी मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर इस हत्याकांड की साजिश रची थी। 18 जून को लोहगढ़ किले में ट्रेकिंग के दौरान केतन को ऊंचाई से एक गहरी खाई में धकेल दिया गया।
पुलिस पूछताछ में जब सिया के प्रेमी चेतन चौधरी से पूछा गया कि उसने सिया के साथ भागने का फैसला क्यों नहीं किया, तो उसका जवाब बेहद चौंकाने वाला था। चेतन ने कहा कि अगर वे भाग जाते, तो इससे सिया के परिवार की प्रतिष्ठा और सम्मान को ठेस पहुंचती।
आरोपी चेतन के पिता ने किया बेटे का बचाव
इस मामले में आरोपी चेतन चौधरी के पिता बाबूलाल चौधरी ने अपने बेटे को बेगुनाह बताते हुए कहा है कि 18 जून की घटना में उसकी कोई भूमिका नहीं है और उसे फंसाया जा रहा है। बाबूलाल के अनुसार, चेतन ने घर पर सिर्फ इतना बताया था कि वह एक मीटिंग के लिए जा रहा है, उसने यह नहीं बताया था कि वह कहां और किसके साथ जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वे केतन की मंगेतर सिया को बिल्कुल नहीं जानते और उसका नाम (सिया) भी उन्होंने एक दिन पहले ही सुना है। बाबूलाल ने दावा किया कि उनके बेटे ने केतन को धक्का नहीं दिया और वह घटना के वक्त दूर खड़ा था, जबकि गिरने के दौरान सिया केतन के बिल्कुल पास खड़ी थी।
मंगेतर ने मौत पर नहीं बहाए आंसू
दूसरी ओर केतन के दुखी पिता ने इस मामले की फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केतन की दर्दनाक मौत के तुरंत बाद आरोपी मंगेतर के बयानों में काफी विसंगतियां थीं और उसने कोई सदमा या आंसू नहीं दिखाए।
छह महीने से संपर्क में थे सिया और चेतन, एक-दूसरे को कीं 2,000 से अधिक कॉल
केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी पिछले छह महीने से लगातार संपर्क में थे, दोनों ने एक-दूसरे को 2,004 बार फोन किया था और कुल 238 घंटे बातचीत की थी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि जांचकर्ताओं को संदेह है कि सिया और चेतन के बीच इतनी ज्यादा बातचीत उस साजिश का हिस्सा थी, जिसके के तहत 18 जून को केतन की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना के दिन सिया (20) और चेतन (22) कथित तौर पर एक कैफे में मिले थे और केतन (26) को रास्ते से हटाने की साजिश को अंतिम रूप दिया था। अधिकारी ने कहा कि इस साजिश में किले में एक ऐसी जगह की पहचान भी शामिल थी, जहां से केतन को खाई में धकेला जा सके।
पुणे (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक (एसपी) संदीप सिंह गिल ने कहा, "सिया और चेतन ने पिछले छह महीने में एक-दूसरे को 2,004 बार फोन किया और कुल 238 घंटे बातचीत की। दोनों के बीच फोन पर कई बार दो-तीन घंटे से ज्यादा समय तक भी बातचीत हुई।" गिल के मुताबिक, पुलिस को शक है कि सिया और चेतन के बीच इतनी ज्यादा बातचीत का संबंध केतन की हत्या की साजिश से हो सकता है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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