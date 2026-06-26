शादी के लिए केतन को इसलिए नहीं मना कर पाई सिया, पुलिस जांच में खुलकर बता दिया
Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब नया खुलासा हुआ है। पुलिस हिरासत में मौजूद सिया के मुताबिक वह अपने परिवार को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी इसलिए उसने परिवार से मना करने की जगह केतन को रास्ते से हटाने पर ज्यादा ध्यान दिया।
Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हत्या के आरोप में पुलिस हिरासत में मौजूद मंगेतर सिया और उसका प्रेमी चेतन चौधरी नए-नए खुलासे कर रहे हैं। केतन की हत्या को अंजाम देने के बाद अब दोनों ही आरोपी हत्या की साजिश का आरोप एक-दूसरे पर लगा रहे हैं। सिया का कहना है कि हत्या का पूरा प्लान चेतन का था उसी ने उसे उकसाया था, वहीं चेतन का कहना है कि यह पूरा प्लान सिया का था। अब इन दोनों के आरोप-प्रत्यारोपों के सिया ने पुलिस को बताया है कि आखिर क्यों वह खुलकर शादी के लिए मना नहीं कर पाई।
इस मामले में चेतन और सिया से पूछताछ कर रहे पुलिस कर्मियों ने सिया को लेकर कई दावे किए हैं। पुलिस के मुताबिक, जब सिया से पूछा गया कि आखिर उसने हत्या करने के पहले अपने परिवार को यह क्यों नहीं बताया केतन से शादी नहीं करना चाहती। इसका जवाब देते हुए सिया ने कहा कि केतन उसे पसंद नहीं था, लेकिन वह अपने घरवालों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसलिए उसने सीधे तौर पर इस शादी से इनकार नहीं किया। क्योंकि अगर वह घरवालों से इनकार करती तो उन्हें परेशानी होती। इसलिए उसने केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया।
लोहागढ़ किले पर हत्या के पहले गए थे चेतन और सिया
पुलिसकर्मियों के मुताबिक, सिया और चेतन की पूछताछ के दौरान पता चला कि दोनों ने सोच-समझकर इस हत्या की साजिश रची थी। उन्होंने सबसे पहले लोहागढ़ किले की रेकी की थी और फिर पूरे प्लान के साथ इसको अंजाम देने की कोशिश में थे। सबसे पहले पहाड़ी के ऊपर से सिया को अकेले केतन को धक्का देकर गिराना था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। इसके बाद दोनों ने 18 जून को एक बार फिर से केतन को वहां ले जाकर धक्का देने का प्लान बनाया। इस बार प्लान फेल न हो इसलिए चेतन भी उसके पीछे गया।
दोनों का प्लान था कि वह पहाड़ी के ऊपर केतन को लेकर जाकर उसे धक्का देकर नीचे गिरा देगी। इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को एक दुर्घटना का नाम दे देगी। क्योंकि न तो वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा थे और न ही ज्यादा भीड़-भाड़ थी। कुछ दिनों तक वह इसका शोक मनाएगी और फिर धीरे-धीरे सबकुछ ठीक हो जाएगा।
हकलाता था केतन, बाल भी थे कम
पुलिस की पूछताछ में एक बड़ी चीज और सामने आई है। पुलिस ने बताया कि सिया के मुताबिक उसे केतन के सिर पर बाल कम थे और वह हकलाता भी था, जो कि उसे बिलकुल पसंद नहीं था। इसके अलावा वह चेतन से भी बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इन सभी वजह से वह केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन केतन के परिवार के रुतबे और पैसे की वजह से परिवार को यह रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा था।
सिया, चेतन के साथ भागकर शादी नहीं करना चाहती थी और न ही वह अपने परिवार को दुखी करना चाहती थी। इसलिए उसने केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। फरवरी में सगाई करने के बाद से ही दोनों केतन को रास्ते से हटाने की योजना बना रहे थे।
सिया के परिवार से पूछताछ करेगी पुलिस
केतन अग्रवाल हत्याकांड के बाद सिया गोयल पुलिस रिमांड पर है। वहीं उसके पिता हार्ट अटैक की वजह से अस्पताल में भर्ती है। अब पुलिस इस मामले में सिया के परिवार से भी पूछताछ करने की जा रही है कि क्या सिया ने केतन से शादी के पहले आनाकानी की थी या नहीं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे केतन अग्रवाल के पिता से जब पूछा गया कि सिया का कहना है कि वह हैयर पैच लगाता था, जो कि उसे पसंद नहीं था। इसलिए मार डाला। इसका जवाब देते हुए केतन के पिता ने कहा कि हां वह हैयर पैच लगाता था लेकिन किसी को केवल इसलिए मार डालना क्या सही है? इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि केतन हेयर पैच लगाता था इसकी जानकारी उन्होंने पहले ही सिया के परिवार को दे दी थी। उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी।
बता दें, केतन अग्रवाल की उम्र 26 साल थी, जबकि सिया की उम्र केवल 20 साल है। शुरुआती रिपोर्ट्स के आधार पर यह बात सामने आई थी कि केतन के मामा ने सिया के साथ उसका रिश्ता तय करवाया था। सिया के परिवार को भी अग्रवाल फैमिली के रुतबे की वजह से यह रिश्ता पसंद आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केतन के परिवार ने शुरुआत में यह कहा भी था कि लड़की कि उम्र कम है इसलिए इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाते हैं लेकिन सिया के परिवार ने यह कहकर इस बात को टाल दिया था कि उन्हें केतन से बेहतर रिश्ता अपनी बेटी के लिए नहीं मिलेगा। इसके बाद दोनों की शादी तय हो गई। लेकिन सिया के मन में तो कुछ और ही चल रहा था।
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लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें