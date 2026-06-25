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तो उसे फांसी पर चढ़ा दो, सिया की मां ने ही कर दी मांग, पिता को आ गया हार्ट अटैक

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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Ketan Agarwal murder case: पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी चेतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में आरोपी सिया गोयल के परिवार का बयान सामने आया है। सिया की मां ने कहा है कि अगर उसकी बेटी दोषी है, तो उसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। 

तो उसे फांसी पर चढ़ा दो, सिया की मां ने ही कर दी मांग, पिता को आ गया हार्ट अटैक

Ketan Agarwal murder case: पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल मर्डर केस की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब इस मामले पर आरोपी मंगेतर सिया गोयल का परिवार भी खुलकर सामने आया है। इस घटना के बाद हार्ट अटैक का सामना कर रहे सिया के पिता प्रवीण गोयल का कहना है कि अगर उनकी बेटी दोषी है, तो उसे भी पहाड़ी से धक्का दे देना चाहिए। वहीं उनकी मां का कहना है कि अगर उनकी बेटी इस मामले में दोषी सिद्ध होती है, तो उसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए।

पुणे के एक अस्पताल में सिया के माता-पिता दोनों मौजूद हैं। वहां पर मीडिया से बात करते हुए सिया की मां ने कहा, "अगर वह दोषी है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर वह दोषी है, तो उसे फांसी दे दो। यह एक मां कह रही है।"

पिता बोले- दोषी को उसी पहाड़ से धक्का दे दो

दूसरी तरफ सिया के पिता ने सिया के चेतन से प्रेम प्रसंग की जानकारी होने से इनकार किया। उन्होंने कहा, “हमें सिया के प्रेम संबंधों के बारे में कई जानकारी नहीं थी। सिया एक सीधी-सादी लड़की थी। वह 19 साल की है। क्या 19 साल की लड़की ऐसा कुछ करेगी? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। चेतन कहाँ से आया? मैंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा, न ही मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी उससे बात की है। वह कभी हमारे घर नहीं आया।”

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केतन अग्रवाल के परिवार के बारे में बात करते हुए सिया के पिता ने कहा कि वह बहुते संस्कारी लोग हैं। उन्होंने कहा, "केतन के परिवार वाले बहुत अच्छे और संस्कारी लोग हैं। हमने एक बेटा और एक बहुत अच्छा रिश्ता खो दिया है। जाँच होगी। जाँच होने दीजिए। मेरा यही कहना है कि केतन के साथ जिसने भी ऐसा किया है, चाहे आरोपी मेरी बेटी सिया ही क्यों न हो। उसे भी उसी पहाड़ी से धक्का दे देना चाहिए।”

केतन अग्रवाल हत्याकांड मामला

यह पूरा मामला पूरे देश में चर्चा का केंद्र तब बना था, जब पुलिस ने खुलासा किया कि पुणे के लोहागढ़ किले की 400 मीटर ऊंची पहाड़ी से गिरे केतन अग्रवाल की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस का दावा है कि इस हत्या के पीछे केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी शामिल है। इसके बाद पुलिस ने सख्ती के साथ सिया और चेतन से पूछताछ की, जिसमें दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों ने कहा कि सिया केतन के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह इस बात को अपने घर पर भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था।

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नवंबर में होनी थी शादी

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक केतन अग्रवाल रियल एस्टेट का पारिवारिक काम करते थे। वह 26 साल की उम्र में अपने परिवार का बिजनेस संभाल रहा था। सेटल होने के बाद उसके मामा ने उसकी शादी सिया के साथ तय करवा दी थी। दोनों परिवार इस रिश्ते से खुश थे। लेकिन सिया के मन में कुछ और ही चल रहा था। केतन को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। इस योजना को अंजाम देने के लिए सिया केतन के साथ लोहागढ़ किले पर गई, जहां पर उसने धक्का देने की कोशिश की। लेकिन केतन पेड़ को पकड़कर बच गया। इस पर सिया ने उसे यह कहकर बहला दिया कि उसने सांप देखा था। इसलिए वह उसे बचाने की कोशिश कर रही थी।

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पहली बार में हत्या की योजना फेल होते देख सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी को भी लोहागढ़ फोर्ट पर बुला लिया। अगले दिन सिया ने फिर से वहीं जाने की जिद की। केतन ने समझा कि सिया को प्राकृतिक सुंदरता से प्यार है। इसलिए वह उसे वहां ले जाने के लिए तैयार हो गया। यहीं पर वह गलत साबित हुआ। चेतन वहां पहुंचा और उसने सिया के साथ मिलकर उसको धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इससे केतन अग्रवाल की मौत हो गई।

इंस्टाग्राम पर प्यार दिखा रही थी सिया

केतन को हत्या के बाद अगले ही दिन सिया गोयल का जन्मदिन था। वह रो-रोकर सबको बता रही थी कि कैसे फोटो खींचने के दौरान केतन का पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गया। कुछ समय तक तो पुलिस ने भी इस बात पर भरोसा किया लेकिन फिर धीरे-धीरे लोगों को सिया पर ही शक हो गया।

बाद में पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच की तो सिया और केतन के पास चेतन चौधरी भी गर्मी में हुडी पहने हुए नजर आया। इससे पूरा केस खुलकर सामने आ गया। सिया और चेतन को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। चेतन ने बताया कि अगर सिया और केतन की शादी हो जाती, तो उन दोनों का संबंध आगे नहीं बढ़ पाता। सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी।

चेतन के मुताबिक, सिया और केतन पिछले तीन साल से एक-दूसरे के साथ रिलेशन में थे और फोन पर लगातार बाचतीच किया करते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, केतन के साथ सगाई के बाद सिया और चेतन के बीच में करीब 2000 फोन कॉल्स का आदान-प्रदान हुआ। इसमें दोनों के बीच करीब 238 घंटे बातचीत हुई है। यह दिखाता है कि केतन के साथ सगाई होने के बाद भी सिया गोयल किस तरीके से चेतन के साथ संबंध रख रही थी।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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