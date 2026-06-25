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केतन अग्रवाल हत्याकांड: 'उससे कहा था शादी तोड़ दे' पुलिस हिरासत में सिया गोयल का नया दावा

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी मंगेतर सिया अग्रवाल ने पुलिस हिरासत में दावा किया है कि उसने केतन से पहले ही शादी तोड़ने के लिए कहा था लेकिन वह उसकी बात नहीं माना और शादी कि तैयारियों में लगा रहा।

केतन अग्रवाल हत्याकांड: 'उससे कहा था शादी तोड़ दे' पुलिस हिरासत में सिया गोयल का नया दावा

पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल के मर्डर केस की चर्चा पूरे देश में हो रही है। लोनावला के लोहागढ़ किले में हुए इस हत्याकांड में पुलिस लगातार ऐक्शन में है। पुणे ग्रामीण पुलिस की हिरासत में मौजूद आरोपी मंगेतर सिया अग्रवाल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी लगातार नए-नए दावे कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सिया ने बताया कि उसने सगाई के पहले और बाद में शादी के लिए केतन से इनकार किया था। उसने दावा किया उसने केतन को यह बता दिया था कि वह इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है। इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन इसके बाद भी केतन लगातार शादी की तैयारियों में लगा रहा।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिया अग्रवाल केतन के साथ अपने रिश्ते से खुश नहीं थी। इसलिए वह इस रिश्ते को खत्म करना चाहती थी। लेकिन केतन इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। इसके बाद दोनों की सगाई हुई लेकिन सिया अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ ही जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी। इसलिए उसने केतन को रास्ते से हटाने के विकल्प पर हामी भर दी। मर्डर की प्लानिंग किसकी थी इसको लेकर चेतन और सिया एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सिया का कहना है कि केतन के न मानने के बाद भी वह चेतन चौधरी के साथ ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी। इसलिए चेतन ने इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग की। वहीं चेतन का कहना है कि इस हत्याकांड की प्लानिंग सिया ने की।

हत्या के एक दिन पहले रेस्टोरेंट में मिले थे चेतन और सिया

सिया गोयल और चेतन चौधरी इस वक्त पुलिस हिरासत में हैं। दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इस मामले में अब रोज ही नए-नए वीडियो सामने आ रहे हैं। हाल ही में पुणे के एक रेस्टोरेंट का वीडिया सामने आ रहा है, जिसमें चेतन और सिया लगातार बात करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यही वह जगह थी, जहां पर सिया और चेतन ने हत्या की प्लानिंग की थी।

पहले हादसा लगी थी मौत, फिर हुआ हत्या का खुलासा

पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की लोहागढ़ फोर्ट में हुई मौत से पूरा परिवार सदमे में था। पुलिस ने भी किले की फिसलन और ऊंचाई को देखते हुए इस बात को स्वीकार कर लिया था कि यह एक हादसा ही है। लेकिन केतन की बहन को सिया पर शक हुआ और उसने दोबारा जांच करने के लिए पुलिस को मजबूर किया। लगातार दबाव के बाद पुलिस ने स्थानीय सीसीटीवी चेक किया, जिसमें एक व्यक्ति 32 डिग्री की गर्मी में हुडी पहने हुए नजर आया। पुलिस को यहीं से शक होना शुरू हो गया। इसके तुरंत बाद ही पुलिस ने बाकी सीसीटीवी फुटेज चेक किए, तो पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि सिया का प्रेमी चेतन चौधरी ही है। इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने ही अपने गुनाह को कबूल कर लिया।

पहले से ही तय कर ली थी हत्या की जगह

पुलिस के मुताबिक, सिया का दावा है कि इस घटना की पूरी प्लानिंग चेतन ने ही की थी। वह एक बार पहले ही केतन को नीचे धकेलने की कोशिश कर चुकी थी लेकिन केतन किसी तरीके से संभलने में कामयाब रहा और बच गया। इसके बाद उसने चेतन को फिर से बुलाया और इस बार चेतन भी वहां पर मौजूद रहा। सूत्रों के मुताबिक, सिया और चेतन पहले भी लोहागढ़ किले का जायजा लेने और प्लानिंग करने के लिए वहां जा चुके थे। हत्या के दूसरे प्रयास के लिए उन्होंने एक जगह तय की और झुकने को धक्का देने का संकेत बनाया। इसके बाद जैसे ही सिया ने तय जगह पर झुक कर संकेत दिया चेतन ने केतन को धक्का देकर खाई में गिरा दिया। इससे उसकी मौत हो गई।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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